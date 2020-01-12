Мадридское дерби на гастролях

сегодня, 11:30

Многосерийность Суперкубка Испании имеет свою прелесть. К финальному матчу между «Реалом» и «Атлетико» все разогреты. «Соккер.ру» - о предстоящем решающем матче.

Организаторы Суперкубка Испании в его нынешнем виде были раскритикованы по многим причинам. Подозревали их и в том, что они нарочно хотят сделать так, чтобы в финале встретились «Реал» и «Барселона» - самая продаваемая вывеска испанского футбола, а то и всего европейского. Но «Атлетико» вмешался в эти планы, выбил «Барселону» в полуфинале Суперкубка и стоит на пороге финального противостояния с «Реалом».

Сами по себе полуфиналы дали много почвы для обсуждения. Уже несколько дней в Европе говорят по мотивам этих противостояний. Разве что «Валенсия» удостоилась минимума обсуждений. «Реал» порадовал публику, пришедшую за зрелищами, голом Тони Крооса прямым ударом с углового. «Атлетико» порадовал переворотом игры с «Барселоной» в самой концовке. «Барселона» подарила массу слухов о том, какой тренер возглавит команду.

Кажется, что про каталонцев как раз больше всего слухов ходит. И запустил этот процесс во многом проигрыш «Атлетико» в полуфинале Суперкубка. Уже открыто говорят о переговорах руководства «Барселоны» с Хави, уверенно рассуждают об интересе каталонцев к главному тренеру сборной Нидерландов Рональду Куману. Суперкубок уже стал катализатором обсуждений многих важных тем, касающихся испанских грандов. Но впереди финал и еще более интенсивные обсуждения.

Текущая форма «Реала» и «Атлетико» впечатляет. Можно ориентироваться по чемпионату Испании, где «Реал» лидирует вместе с «Барселоной» - они имеют по 40 очков. «Атлетико» занимает третье место, точнее тоже его делит – с «Севильей» - у них по 35 очков. В принципе, не так далеко. Но важнее то, как «матрасники» себя чувствуют в последних матчах. Они подходят к этой встрече с серией в пять побед подряд во всех турнирах.

Ровно месяц «Атлетико» только побеждает. Что дает повод Диего Симеоне удариться в философию и заявить, что он ничего не боится. Правда, слова эти часто вырывают из контекста. Там он на самом деле нахваливает своих отважных футболистов. У «Реала» серия на первый взгляд может показаться менее внушительной. «Сливочные» выиграли два последних матча кряду. А до этого у них были три ничейных результата подряд. Но беспроигрышная серия «Реала» во всех турнирах длится аж 15 матчей. В последний раз «Реал» проигрывал 19 октября «Мальорке». Так что это будет финал как минимум уверенных в себе и хорошо настроенных соперников.

Между собой в последнее время они играют часто и разнообразно. Например, игра первого круга нынешнего чемпионата Испании закончилась нулевой ничьей. А летом все ахали и охали по поводу игры на Международном Кубке чемпионов, где «Атлетико» обыграл «Реал» со счетом 7:3. Конечно, встреча товарищеская, можно сказать. Ну так и Суперкубок не всегда считают официальным и серьезным противостоянием. «Реал» в последний раз обыгрывал «Атлетико» примерно год назад со счетом 3:1 в чемпионате Испании. Этому опять же предшествовали ничьи. Так что какого-то решающего перевеса в последних встречах между командами ни одна из сторон не имеет.

Ориентировочный состав «Реала»: Куртуа, Карвахаль, Варан, Рамос, Марсело, Вальверде, Каземиро, Кроос, Модрич, Родриго, Йович.

Ориентировочный состав «Атлетико»: Облак, Триппьер, Фелипе, Хименес, Лоди, Корреа, Эррера, Парти, Ньигес, Мората, Фелиш.

Тут довольно интересная ситуация складывается, потому что у «Реала» большая группа острых игроков атаки отсутствует. Состав «сливочных» в большей степени выглядит полуосновным и таким «суперкубковым» что ли. Нет Гарета Бэйла, Карима Бензема, Эдена Азара, Марко Асенсио. Это повышает шансы «Атлетико» на успех, как минимум на успешную оборону. Однако надо отдавать должное задору и стремлению молодых атакующих игроков «Реала» доказать свою состоятельность. Они способны удивить. У «Атлетико» проблем с составом выраженных не так много. Отсутствует Диего Коста, есть проблемы со здоровьем у Коке, но в целом Симеоне может бросать в бой свои лучшие силы.

Диего Симеоне (главный тренер «Атлетико»):

«Реал» провёл очень хороший матч против «Валенсии». Эта команда может играть в пять полузащитников без акцента на оборону. Они играют на победу, справедливо вышли в финал. Без сомнений, в воскресенье нас ждёт упорная игра. Готовы ли мы для завоевания титула? Мы растем, совершенствуемся и ставим цель, чтобы наши игроки получали опыт. Играя с такими соперниками, как «Реал», «Барселона» или «Ливерпуль», мы становимся лучше. Завтра у нас будет хорошая возможность доказать это. Что касается игры с «Реалом» в Суперкубке и Ла Лиге, то есть разница. Там возможны несколько результатов, тут – только один. Любая ошибка убавляет шансы на исправление ситуации. Я верю в своих игроков и всегда стремлюсь улучшить команду. Мы очень хорошо знакомы с «Реалом». Это большая команда. У них тренер-победитель, который постоянно доносит своим игрокам одну мысль – надо побеждать. Отсутствие Бэйла, Бензема и Азара ничего не меняет, они сильны. И если сыграют Родриго с Винисиусом, то команда станет еще быстрее. Нам надо подумать, как сыграть. Я ничего не боюсь, когда вижу, что мои игроки в порядке.

Серхио Рамос (капитан «Реала»):

Некрасиво называть «Атлетико» врагом, правильнее будет - соперник. Не считаю ни одну команду врагом, только соперником. Каждый может думать, что хочет. «Атлетико» - неудобный соперник, у которого отличный тренер и игроки. Они борются до последнего. Мы готовы, будем насмерть биться за этот титул.

Отношение к Суперкубку Испании менялось прямо по ходу турнира. Он скоротечный, но этих нескольких дней было достаточно, чтобы понять серьезность настроя всех участников. По тому, как рефлексировали в «Барселоне», по тому, как настроены в «Реале» и «Атлетико». Поэтому можно ждать очень горячей разборки в этом выездном дерби.

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