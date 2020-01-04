На старт! Внимание! Марш, Кубок Англии!

сегодня, 13:45

«Соккер.ру» отвечает на вопросы о Кубке Англии в день его третьего раунда, когда в борьбу вступают клубы АПЛ .

Чем знаменит Кубок Англии?

Самое главное достоинство Кубка Англии — возраст. Турнир является старейшим футбольным соревнованием на планете, а трофей, соответственно, футбольным призом с самой продолжительной историей. Впервые Кубок Англии был разыгран в сезоне 1871/72, с тех пор трофей разыгрывает каждый год, не считая двух пауз из-за мировых войн. Нынешний розыгрыш Кубка Англии — 139-й по счету.

Сколько команд выигрывали этот трофей?

Очевидно, за столь долгую историю у Кубка Англии было много владельцев, первые из них уже давно почили в бозе, а имена других вам хорошо известны, но вряд ли многие навскидку назовут число уникальных обладателей старейшего в мире футбольного трофея. Не будем томить вас ожиданием, правильный ответ — 43. Капитаны стольких клубов триумфально поднимали над головой Кубок Англии. Четырех клубов уже не существует: пятикратный обладатель трофея «Уондерерс» остался в XIX веке вместе со своей футбольной славой, уже больше 100 лет нет на свете «Клэпем Роверс» и «Блэкберн Олимпик», а вот «Уимблдон» погиб недавно — в начале XX столетия.

Любопытный факт: за последние 30 лет список обладателей Кубка Англии расширился только на одну позицию после сенсационного успеха «Уиган Атлетик» под руководством Роберто Мартинеса в сезоне 2012/13.

Кто рекордсмен по числу титулов?

Лондонский «Арсенал» удерживает лидерство по числу завоеванных кубков — у «канониров» их 13. Всего лишь на одну победу отстает «Манчестер Юнайтед». Дальше идут «Челси» и «Тоттенхэм» (по 8 побед), «Ливерпуль» и «Астон Вилла» (по 7), «Ньюкасл», «Манчестер Сити» и «Блэкберн Роверс» (по 6). «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал» также являются рекордсменами по количеству финалов: эти клубы по 20 раз принимали участие в решающей схватке Кубка Англии.

Кто главный неудачник Кубков Англии?

Пожалуй, этот ярлык повесим на «Лестер Сити». 13 клубов добирались до финала Кубка Англии, но никогда не прикасались к трофею. «Лисы» занимают в этом пантеоне неудачников особое место, ведь у них было четыре попытки выиграть старейший футбольный трофей в мире, но четырежды они оставались с пустыми руками.

Кто является действующим обладателем Кубка Англии?

В нынешнем розыгрыше защитить свой титул постарается «Манчестер Сити». Команда Хосепа Гвардиолы выиграла Кубок Англии в сезоне 2018/19, разгромив в финальном матче «Уотфорд» со счетом 6:0. Это повторение самого крупного счет, зафиксированного в финалах Кубка Англии, впервые так грубо обошелся со своим соперником по финалу «Бери» в сезоне 1902/03, тогда досталось «Дерби Каунти».

Любопытный факт: уже трижды в XXI веке обладателю Кубка Англии удавалось защитить свой титул. Дважды это делал «Арсенал» (2001/02 и 2002/03, а также 2013/14 и 2014/15), один раз «Челси» (2008/09 и 2009/10).

Кто принимает участие в розыгрыше Кубка Англии?

За трофей ведут борьбу клубы Англии, Уэльса и острова Гернси, который находится в проливе Ла-Манш и не является частью Великобритании. В футбольном контексте этот островок наиболее известен тем, что является родиной Мэттью Ле Тиссье по прозвищу «Бог». Если говорить конкретно о розыгрыше 2019/20, то Кубок Англии взялись оспаривать 735 команд. Некоторые уже выбыли и ждут следующей попытки, другие — представители элитного дивизиона — вступят в борьбу только сегодня.

Любопытный факт: рекордное число участников Кубка Англии — 762 (сезон 2008/09).

Что получит победитель этого турнира?

Помимо трофея, победитель турнира награждается прямой путевкой в групповой раунд следующего розыгрыша Лиги Европы. Но здесь завоевание самого Кубка Англии гораздо важнее, чем сопутствующие «плюшки».

Третий раунд Кубка Англии — это какая стадия?

В Англии «вспоминают» понятные всем названия стадий только с четвертьфинала, а до того довольствуются порядковыми номерами раундов. Так вот, третий раунд, с которого в борьбу вступают представители АПЛ , соответствует 1/32 финала.

Представители каких дивизионов сыграют в третьем раунде?

В третьем раунде вступают в борьбу за Кубок Англии представители АПЛ в количестве 20 штук и Чемпионшипа (24 клуба). Оставшиеся вакансии заполняют победители второго раунда. Среди них 13 представителей Лиги 1 (третий дивизион) и 5 команд из Лиги 2 (четвертый дивизион). Но особого внимания, конечно же, заслуживают «Файлд» и «Хартлпул Юнайтед» - парни из пятого дивизиона, единственные любители, продолжающие борьбу за Кубок Англии. «Файлд» сразится с клубом АПЛ «Шеффилд Юнайтед», а «Хартлпул» с «Оксфорд Юнайтед» из Лиги 1.

С кем сыграют топ-клубы АПЛ ?

Действующий обладатель трофея «Манчестер Сити» начнет свой путь в новом розыгрыше матчем против «Порт Вейла» из четвертого дивизиона, «Тоттенхэм» Жозе Моуриньо на выезде сыграет с «Мидлсбро», а «Челси» предстоит матч с другим представителем Чемпионшипа - «Ноттингем Форест». Интригующе выглядит встреча «Арсенала» и «Лидса», тем более что «павлины» завоевали свой единственный Кубок Англии, обыграв в финале 1972 года «канониров».