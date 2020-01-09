Эль Класико или мадридское дерби в финале Суперкубка Испании?

сегодня, 18:00

Ответ на этот вопрос «Соккер.ру» и его читатели получат по итогам сегодняшнего матча «Барселона» - «Атлетико» в Саудовской Аравии.

Выборы противника для «Реала»

Экспериментальный розыгрыш Суперкубка Испании стартовал вчера в Саудовской Аравии матчем «Валенсии» и «Реала», в котором «сливочные» не оставили шансов левантийцам. Сегодня в тот же час (22:00 по московскому времени — не пропустите!) состоится второй полуфинал, в котором выяснят отношения «Барселона» и «Атлетико». Одно мы знаем точно: в воскресенье нас ждет фантастическая афиша в финале: либо мадридское дерби «Реал» - «Атлетико», либо Эль Класико «Барселона» - «Реал». Что вас больше порадует?

Уверен, большинство проголосует за Эль Класико, ведь в последние годы «Реал» и «Барселона» не злоупотребляют встречами за пределами Ла Лиги, пресыщенности этим противостоянием сейчас точно нет. Зато мадридское дерби — это наиболее забавный состав участников финала, ведь «Реал» и «Атлетико» в прошлом сезоне не выигрывали трофеев, и если бы не резкая смена формата Суперкубка Испании в коммерческих интересах, то они вообще смотрели бы со стороны, как трофей разыгрывают «Барселона» и «Валенсия» - чемпион и обладатель Кубка Короля. Если же выиграет «Атлетико», получится отражение в кривом зеркале.

«Барселона» vs «Атлетико». История и статистика

Конечно же, главным противником «Барсы» из Мадрида является «Реал», однако соперничество с «Атлетико» в прошлом году отметило 90-летие и насчитывает 180 матчей. На стороне каталонцев солидное преимущество: 81 победа против 55-ти у «матрасников», 44 встречи завершились вничью. Сегодня победитель будет однозначно: если не получится в основное время, будет дополнительное, если и овертайма будет мало, то на помощь придет серия пенальти. За полный спектр развлечений в этом матче точно будет болеть «Реал», у которого и так на день больше отдыха перед финалом, а если соперник еще сыграет 120 минут и поучаствует в лотерейной нервотрепке с пенальти, то шансы «сливочных» только вырастут.

Но вернемся к нашим дуэлянтам. Статистика говорит, что «Атлетико» в последнее время является удобным противником для «Барселоны»: у мадридцев ни одной победы в семи последних встречах (4 поражения, 3 ничьи). В последний раз «матрасники» взяли верх над «сине-гранатовыми» в четвертьфинале Лиги чемпионов 2015/16 со счетом 2:0. Собственно, из ЛЧ «Атлетико» дважды выбивал «Барселону» за последние шесть лет, а вот в рамках Примеры «матрасники» выигрывали последний раз в 2010 году на День всех влюбленных. То есть еще до восхождения Диего Симеоне на тренерский мостик. А вот Суперкубок Испании команды разыгрывали уже при Эль Чоло: в 2013 году дважды сыграли вничью — 0:0 и 1:1, но трофей достался «Барсе» благодаря голу на выезде.

Как относятся в «Барселоне» и «Атлетико» к новому формату Суперкубка?

Эрнесто Вальверде не в восторге от нововведений:

«Это формат другой, чем тот, к которому мы уже привыкли. Завтрашняя игра с „Атлетико“ будет сродни финалу для нас. Мы воспринимаем этот матч как встречу в Примере. Мы уже играли с ними в чемпионате и выиграли, забив единственный мяч в концовке. Если бы я мог выбирать, то, конечно, предпочел бы старый формат турнира».

Эрнесто Вальверде уже успел получить резкий ответ от защитника «Реала» Дани Карвахаля в ответ на свои слова: «Ему не нравится формат Суперкубка? Пусть подаст жалобу». Попутно Карвахаль напомнил, что матчи за Суперкубок в августе тоже имеют много минусов: часть футболистов еще в отпуске, другие далеки от оптимальных кондиций.

Диего Симеоне ничего плохого о новом формате Суперкубка Испании, естественно, не говорил, ведь «Атлетико», можно сказать, на правах гостя, которому заплатят за визит. Трудно быть недовольным таким положением:

Скорее всего, этот матч будет отличаться от того, который мы сыграли в чемпионате. Это плей-офф. Таким образом, завтра возможен только один результат — победа. В Примере возможна ничья, а в этом турнире нет. Знаем о сильных качествах «Барселоны». Они играют в атакующий футбол. Их исполнители способны разбить любые командные действия соперников. Не сомневаюсь, что завтрашний матч будет полезен для нас. Ты становишься только сильнее, играя против лучших. Суперкубок значим для нас. Это шанс побороться за что-то серьезное. Мы уважаем все турниры и понимаем, что Суперкубок - возможность продолжить развитие и порадовать наших фанатов.

Составы, тактика, форма команд

В Саудовскую Аравию лучшие испанские команды поехали после рождественских каникул и всего лишь одного тура Ла Лиги в 2020-м. «Атлетико» начал год с победы над «Леванте» (2:1), а вот «Барселона» упустила викторию с аналогичным счетом в дерби против «Эспаньола» и довольствовалась ничьей 2:2 с худшей командой Примеры. Таким образом, в турнирной таблице чемпионата Испании отставание «Атлетико» (делит третье-четвертое место с «Севильей») от лидирующей наравне с «Реалом» «Барселоны» составляет 5 очков.

Что касается тактики и стилей игры, то здесь все прозрачно: 4-4-2 «Атлетико» против 4-3-3 «Барселоны». Одни будут жаждать пространства и скоростей, другие — контроля над мячом и территориями. Сложно представить, что соперники выберут иное оружие. Увы, не увидим на поле всех сильнейших: «Барселона» не может рассчитывать на основного вратаря тер Штегена, а также Усмана Дембеле и Артура (у всех травмы). За «Атлетико» по-прежнему не может играть Диего Коста, как и Тома Лемар, о котором Диего Симеоне прямо сказал: «Не оправдал ожиданий». Чемпион мира, вероятно, покинет Мадрид уже в январе.

Ориентировочный состав «Барселоны» (4-3-3): Нето — Серхи Роберто, Пике, Ленгле, Альба — Бускетс, Де Йонг, Ракитич — Гризманн, Месси, Суарес.

Ориентировочный состав «Атлетико» (4-4-2): Облак — Триппьер, Фелипе, Хименес, Лоди — Томас, Эррера, Коке, Сауль — Жоау Фелиш, Мората.

Прогноз: у «Атлетико» сложился комплекс перед «Барселоной», и преодолеть его у «матрасников» получалось только в матчах Лиги чемпионов. Но это если мы говорим о результате, а так матчи между этими командами всегда получаются напряженным. Рассчитываю, что в этом смысле встреча «Барселоны» и «Атлетико» превзойдет вчерашнее убийство «Валенсии» «Реалом». Кто победит? Пожалуй, каталонцы. 2:1.