Остановить неудержимых

сегодня, 11:00

«Ливерпуль» продолжает свое безупречное шествие в чемпионате Англии. Но «Тоттенхэм» и Жозе Моуриньо постараются его остановить. «Соккер.ру» - о предстоящем сражении.

Кажется, что сейчас «Ливерпуль» просто неудержим. Команда Юргена Клоппа показывает феноменальный результат и не намерена сбавлять обороты. Все громче звучат слова о том, что «Ливерпуль» может достичь невероятного и пройти весь путь в Премьер-Лиге без единого поражения. Это было бы историческое событие. Однако до него нужно протянуть. А в конце сезона вызовов все больше, ответственных матчей – тоже. Поэтому можно себе представить, каков соблазн у «Тоттенхэма» и Моуриньо сорвать эту сумасшедшую серию «Ливерпуля» и немного вернуть его на землю.

Осечки от «Ливерпуля» с учетом плотнейшего и сложнейшего графика ждут давно. Но он сыграл в чемпионате Англии уже 20 матчей, выиграл 19 из них, единожды только допустил ничью – с «Манчестер Юнайтед» в октябре на выезде. Кроме того, «красные» благоразумно покинули Кубок Лиги, уступив «Астон Вилле», но в Кубке Англии продолжают идти вперед, не слишком напрягаясь и видя в себе силы распыляться на несколько турниров. А победная серия «красных» в чемпионате страны усложнилась еще и сухой серией. В чемпионате «Ливерпуль» не пропускает на протяжении пяти туров подряд. То есть еще и такой вызов на себя повесила команда Клоппа. В последнем матче «Ливерпуль» обыграл «Эвертон» (1:0) в Кубке Англии, до этого справился с «Шеффилдом» (2:0), «Вулверхэмптоном» (1:0) и «Лестером» (4:0).

«Тоттенхэм» же имеет менее убедительную серию. Начали «шпоры» под руководством Жозе Моуриньо весьма неплохо, совершили рывок вверх по турнирной таблице, что позволяло португальцу бить себя в грудь во всевозможных интервью. Сейчас этот пыл поугас, потому что «Тоттенхэм» занимает лишь седьмое место в турнирной таблице АПЛ , имея столько же очков, сколько и «Вулверхэмптон» (30) и уступая не только «Челси» шесть очков (а это важный момент, потому что идет гонка за место в Лиге чемпионов), но и «Шеффилду» два очка, а также «Манчестер Юнайтед» одно очко. Но даже не это страшно, а потери, которые в последнее время допускает «Тоттенхэм».

Команда Моуриньо выиграла только один из последних пяти матчей во всех турнирах. В Кубке Англии «шпоры» в последней встрече сыграли вничью с «Мидлсбро» (1:1), до этого в чемпионате страны они уступили «Саутгемптону» (0:1), сыграли вничью с «Норвичем» (2:2), победили «Брайтон» (2:1) и уступили «Челси» (0:2). По такому графику не скажешь, что имеешь дело с командой, которая претендует на место в первой четверке. И это, безусловно, давит на Моуриньо, который ворвался в АПЛ как спаситель «шпор», который сейчас всем «покажет, как надо». Показать не удается, нервозность нарастает.

Но у «Тоттенхэма» достаточно сильная команда, чтобы выдать отдельный шикарный матч и остановить безумное шествие «Ливерпуля». Если это получится, чисто психологически Моуриньо и его команда зарядятся очень недурно. К тому же у «Тоттенхэма» есть и свои недавние раны, которые требуют отмщения. В финале Лиги чемпионов в прошлом сезоне «шпоры» уступили «Ливерпулю» (0:2). Отомстить в первом круге нынешнего сезона не удалось. На «Энфилде» в октябре «Ливерпуль» победил со счетом 2:1, добыв волевую победу. В целом же «красные» в четырех последних матчах обыгрывали «шпор» неизменно. Последняя победа «Тоттенхэма» датирована октябрем 2017 года, но зато со счетом 4:1. Тогда дубль оформил Харри Кейн, еще по голу забили Сон Хын-Мин и Деле Алли. Но не все смогут помочь «Тоттенхэму» в этой встрече.

Ориентировочный состав «Тоттенхэма»: Гассанига, Орье, Алдервейрелд, Санчес, Вертонген, Сессеньон, Винкс, Дайер, Алли, Моура, Сон.

Ориентировочный состав «Ливерпуля»: Алиссон, Александер-Арнольд, Гомес, ван Дейк, Робертсон, Хендерсон, Окслейд-Чемберлен, Вейналдум, Салах, Мане, Фирмино.

Бросается в глаза отсутствие Кейна в составе «Тоттенхэма». Лучший бомбардир «шпор» не сыграет в этом матче из-за травмы, что, безусловно, создает большие проблемы лондонцам. С другой стороны, можно вспомнить почти аналогичный отрезок в прошлом сезоне, когда «шпоры» лишились Кейна, но отыграли шикарно эту часть сезона, мобилизовав все силы. Теперь снова надежда на Сона и Моуру с Алли. Также у «Тоттенхэма» в лазарете оказались Тангай Н'Домбеле, Уго Льорис, Бен Дэвис, Мусса Сиссоко, под сомнением участие Дэнни Роуза. У «Ливерпуля» ситуация с травмированными обстоит куда легче. Под сомнением участие Деяна Ловрена и Фабиньо, а вот точно не сыграют Наби Кейта, Матип, Клайн, Джеймс Милнер.

Разумеется, ситуацию перед матчем не мог обойти Моуриньо:

Если я буду слишком много говорить о Харри, то впаду в депрессию, после чего вы начнете говорить, что я несчастен. Лучше говорить о том, что вызывает у меня смех. Вы знаете, что мы не можем играть так, как обычно играем, когда Харри Кейн находится в команде. Не можем делать то, что можем с Харри. Что касается потенциальных новичков, то если Леви сможет найти решение в преддверии тяжелых месяцев, то добро пожаловать, так тому и быть. Если нет, то подождем до лета для следующей стадии эволюции команды. Январское трансферное окно является странным. Это окно возможностей. Если выпадает возможность, у тебя есть шанс воспользоваться ей.

И если перед открытием трансферного окна и наступлением отрезка трудностей Моуриньо говорил о том, что состав «Тоттенхэма» его более чем устраивает, покупка новичков не требуется, то теперь стал намекать на иное:

«Ливерпулю» был нужен вратарь. Они пошли к одному из трёх лучших голкиперов в мире (Прим. – Алиссону), и бум. Сколько трансферных окон им понадобилось, чтобы решить эту проблему? Одно. Но нам приходится делать это иначе. Нам необходимо время и больше окон. Потому что мы никогда не станем королями одного трансферного окна. В «Челси» было так же? Да ладно! Всё было довольно просто. Абрамович (Прим. – владелец «Челси») спрашивал, какого центрального защитника я хочу. А я отвечал: «Вот этого... спасибо большое!» В «Тоттенхэме» иной подход.

Пока это мягкие намеки, но стоит «Тоттенхэму» продлить свою неудачную серию, и Жозе заговорит более конкретно и жестко. Остается подождать, снимет ли этот матч напряжение или только усилит его.