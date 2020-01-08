Необычный Суперкубок. Зидан и Месси развлекают шейхов 

сегодня, 15:00

Впервые в истории Суперкубок Испании разыграют в формате «финал четырех». «Соккер.ру» готовит к элитному турниру.

Что за новый формат придумали?

Испанцы то хотят выездной тур Ла Лиги в США , то формат Суперкубка изменили. «Валенсия» выиграла Кубок Испании и должна была еще раз сыграть против «Барселоны» - финалиста и чемпиона страны, разыграв в августе трофей. Но в испанском футболе заботятся о доходах. Не просто перенесли игру в Саудовскую Аравию на зиму, а придумали новый формат – мини-турнир, с 8 по 12 января.

Взяли финалистов Кубка Испании, добавили две лучшие команды Ла Лиги из оставшихся – «Реал» и «Атлетико». Провели жеребьевку, поэтому сегодня «Валенсия» сыграет против «Реала», а завтра – «Барселона» против «Атлетико». Финал – в воскресенье. Организаторы явно закладываются на еще одно Эль Класико в финале, но Селадес и Симеоне – другого мнения. Увидим два полуфинала и решающий матч, игры за третье место, конечно же, не будет – нет смысла.

Турнир получается скандальным?

Все затеял Луис Рубиалес. Это тот двойник самого известного лысого «сантехника» мира, с которыми Перес ссорился, и в качестве мести Флорентино выстрелил «Реалу» в ногу – украл у сборной Лопетеги, чтобы насолить оппоненту. В результате испортил сезон «Мадриду» и помог сборной России пройти фаворита на ЧМ -18. Рубиалес – делец, поэтому Перес его и не любит, ведь и сам такой. Луис пошел к Пике, а тот через свою компанию связал испанцев с властями Саудовской Аравии.

Шейхи захотели в начале года увидеть в гостях Зидана, Месси и остальных, поэтому Катар, Китай и США как потенциальных хозяев турнира отшили. Саудовцы платят 120 млн евро за 3 года, что намного больше, чем получают за похожий выездной Суперкубок итальянцы. Почему страна-хозяйка не устроила правительство Испании, ФИФА и УЕФА ? Из-за ущемления прав женщин. Но сначала шейхи разрешили пробный поход девушек на футбол, а потом хитрый Рубиалес прописал в контракте, что девушек пустят на все три матча.

Теперь посмотрим, насколько будут держать слово. И не увидим толпы фанатов из Испании. Изначально «Валенсия» возмущалась сильнее всего – ей для трофея в августе нужно было опередить одну «Барселону», а теперь сначала будет «Реал», а потом еще один сложный соперник, если не вылетят. Да и премиальные вряд ли разделили справедливо, раз левантийцы грозились судами. Но самое главное – испанские фанаты не в восторге, что после Рождества и Нового года – затратных праздников, нужно в начале января искать время и деньги для полета в Саудовскую Аравию.

«Реал», «Барселона», «Атлетико» и «Валенсия» не сумели реализовать свою квоту билетов на полуфиналы и финал. Два дня назад было продано лишь чуть более 1 000 билетов из двенадцати тысяч, фактически активные фанаты испанских грандов бойкотируют турнир. «Реал» спихнул часть билетов арабским партнерам клуба, «Атлетико» и «Валенсия» пошли дальше – продавали билеты за копейки и обязались компенсировать фанатам перелеты в Джидду, где сыграют все матчи. Вот только незадача – на Ближнем Востоке напряженная ситуация, и хотя не в самой Саудовской Аравии, испанцы рисковать не хотят.

У звезд футбола «корпоратив»?

Гранды стали заложниками в войне Тебаса – главы Ла Лиги, и упомянутого выше Рубиалеса. Пока первый только мечтает сыграть тур чемпионата Испании в США – чтобы собрать полные стадионы и продать права на такой выездной праздник за огромные деньги, Луис пошел дальше, ведь уже спихнул Суперкубок Испании в Саудовскую Аравию. Причем желающих увидеть живьем Зидана, Рамоса, Месси, Суареса, Гризманна и дальше – по списку, хватало. Китай или даже Индия готовы были платить.

Но в Саудовской Аравии много шейхов и людей из их семей, которые обожают футбол, они выиграли лот на торгах. Впрочем, все подобные визиты смотрятся так, словно Зидана и компанию используют как передвижной цирк – показывают звезд футбола богатым людям, но таковы правила коммерции. Если «Реал» получает миллионы за два матча, то Зинедин вынужден широко улыбаться, когда его владелец «Альмерии» Турки Аль-Шейх (местный миллиардер) бьет головой в грудь – в шутку, «отомстив» за Матерацци, с которым, похоже, знаком лично:

Для артиста ничего постыдного в выступлении на праздновании нет, это – его работа. Но футбольные клубы, конечно, привыкли сами выбирать, куда им ездить и когда. Понятно, что тренировочный цикл «Реала», «Барселоны», «Валенсии» и «Атлетико» разорвали. До нового тура Примеры чуть больше недели, а игроки не отдохнут. Представители сразу трех клубов из четырех – кроме победителя, рискуют больше проиграть, чем выиграть, если кто-то травмируется.

С футбольной точки зрения это круто?

Конечно, «Валенсия» против «Реала» - прекрасный матч, тем более что «Лос Чес» сыграли 1:1 в конце прошлого года с «Мадридом», а в апреле выиграли 2:1. Для команды Зидана это не самый удобный и простой соперник. «Атлетико» не очень удачно играет против «Барселоны» - семь матчей без побед, но за ничьи 1:1 цеплялись, и для прохода в финал мировой в основное время команде с Облаком в воротах может хватить, если доберутся после овертайма к серии пенальти.

Будет система повторов – дополнительное развлечение. А поскольку Джидда – большой город на 3.5 миллиона населения, то арена на 62 тысячи человек заполнится местными фанатами футбола, отсутствие испанцев на матчах никого не будет смущать. Как «Валенсию» с ее формой – лучшей в Примере из всей четверки, ведь у «Реала» и «Барселоны» по три ничьих в четырех последних играх, у «Атлетико» - ничья и три победы, а Селадес выиграл дважды и не проиграл двум «Реалам» - из Мадрида и Вальядолида.

Будет знатная заруба под контролем испанских арбитров, которые могут бросить острый перец в ваше вечернее футбольное меню, если начнут ошибаться так, словно кому-то нужен финал «Реала» или «Барселоны». Остается верить, что хотя бы на поле все будет чисто и красиво. Но поскольку стандартные фавориты в средней для себя форме – спокойно катают ничьи, не стесняются, а «Валенсия» и «Атлетико» набирали чуть больше пунктов, то Селадесу и Симеоне нужно играть в свой футбол, стараясь выйти в финал.

Плюс у «Реала» потери – из-за травм вылетели Азар, Бензема и Бэйл, изначально основная тройка в атаке, а у «Валенсии» найдется сменщик для Гедеша (вряд ли Черышев, но Денис в заявке на матч с его родным «Мадридом»). Завтра у «Барселоны» может быть в воротах Нету – а тер Штеген важен для управления защитой, а у «Атлетико» без Диего Косты в атаке есть Фелиш и Мората, то есть не пропадут. Чисто с футбольной точки зрения турнир из трех поединков – отличная идея, непредсказуемый и представительный кубок.

Плохо лишь, что испанцы лишены их собственного развлечения. С другой стороны, клубам нужно много зарабатывать, и если Саудовская Аравия готова платить за гастроли суперзвезд футбола – так тому и быть, впервые в истории Суперкубок разыграют не две, а четыре команды. Осталось определиться с фаворитом, и сделать это ой как непросто.