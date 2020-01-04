Задача с двумя известными

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«Соккер.ру» знакомит читателей с положением дел в английском Чемпионшипе.

Почти за два месяца, прошедших со дня публикации нашего предыдущего обзора, во втором по силе дивизионе английского футбола произошло немало событий. Завершился первый круг, начался второй. А главное - обозначились два лидера, прилично оторвавшихся от основной группы.

Формула Чемпионшипа такова, что две сильнейшие команды выходят напрямую в Премьер-Лигу. Третья путёвка разыгрывается в дополнительном турнире с участием команд, занявших места с 3 по 6. Исход этого соревнования, называемого иногда «перестрелкой», непредсказуем. Можно завершить марафон из 46 матчей на третьем месте, а потом остаться ни с чем. Как «Лидс» в прошлом сезоне.

В текущем первенстве «Лидс» решил избавить себя и своих верных болельщиков от дополнительной нервотрёпки, а поэтому смог убежать от преследователей и занять первое, в крайнем случае, второе место. Марсело Бьелса рассчитал, что лучше всего предпринять рывок в начале ноября, когда большинство соперников уже выдохнутся. Для этого нужно грамотно рассчитать свои силы, провести соответствующим образом предсезонную подготовку.

Замысел «бешеного» аргентинца почти что удался. Почему почти? Узнаете чуть позже. В ноябре и в начале декабря «белые» обыгрывали всех подряд. Восемь побед подряд позволили «Лидсу» убежать. Но во-первых, «павлины» сделали это не одни, а с попутчиком. А во-вторых, команда Бьелсы притормозила в конце декабря – самую жаркую пору в английском футболе. Две ничьих и поражение. 29 декабря «Лидс» обыграл «Бирмингем Сити» в феерическом матче на стадионе «Сент-Эндрюс». На 90-й минуте бирмингемцы сравняли счёт 4:4. Однако на исходе пятой дополнительной минуты защитник «Бирмингема» Уэсли Хардинг поразил собственные ворота – 4:5. А в первый день Нового года «Лидс» отправился в гости к попутчику «Вест Бромвичу». И здесь «белым» помог автогол соперника. Нападающий «Вест Брома» Сэми Аджайи в начале первого тайма поразил чужие ворота, а через 7 минут после перерыва – свои. Победа не досталась никому. У двух лидеров стало по 52 очка, но «Лидс» находится выше благодаря лучшей разницы мячей +22 против +20. И побед в активе «павлинов» на одну больше, чем у «дроздов» - 15 и 14 соответственно. В личных встречах тоже преимущество «белых» - 1:0 и 1:1.

«Вест Бромвич», с которым работает бывший тренер «Локомотива» Славен Билич, намерен вернуться в Премьер-Лигу через два года, а не растягивать паузу на полтора десятка лет, как «Лидс». Поэтому «дрозды» после некоторой заминки на старте устремились вперёд. В паре двух лидеров скорее «павлины» попутчики, ибо это команда Бьелсы устремилась за убегающим «Вест Бромом» и «сидела у него на хвосте». Большую часть сезона «дрозды» возглавляли гонку. И «Вест Бромвич» притормозил в конце декабря. Только несколько резче. В четырёх последних турах подопечные Билича не знают побед – три ничьих и домашний проигрыш «Мидлсбро».

Однако отрыв от основной группы сохраняется. Девять очков - только на первый взгляд небольшая дистанция, преодолеваемая в три прыжка. Ликвидировать его не так уж просто. Спад в игре двух лидеров вечным не будет. Скорее наоборот. Вскоре оба коллектива преодолеют торможение и будут набирать очки. Многочисленные преследователи, напротив, будут молотить друг друга и терять очки. Поэтому можно предсказать, что одна из двух прямых путёвок в Премьер-Лигу достанется кому-то из беглецов. А то и обе.

«Престон Норт Энд», о котором много говорилось в предыдущей статье, заметно сбавил ход. Первый чемпион Англии довольно быстро спустился со второго места на десятое, где сейчас и пребывает. Однако «Престо» отстаёт от идущего третьим лондонского «Брентфорда» всего на четыре очка. Плотность в середине таблице такова, что состав участников «перестрелки» непредсказуем. Проваливший первый круг и занимающий 17-е место «Дерби Каунти» и то не потерял шанс зацепиться за шестое место, от которого «баранов» отделяет восемь очков. Меньше, чем «Брентфорд» от «Вест Бромвича». И отыграть эти восемь очков легче, чем те девять.

На сегодняшний день в дополнительный турнир проходят «Брентфорд», «Ноттингем Форест», «Фулхэм» и «Суонси». Но впереди ещё 20 туров, да и список соискателей третьей путёвки может измениться в любой момент. За порогом толпятся ещё десяток желающих. Но пока давайте остановимся на текущей четвёрке. Наверное, многим любителям английского футбола хотелось, чтобы вернулся в Премьер-Лигу «Ноттингем». Команда Сабри Лямуши довольно хорошо шла по дистанции, но в последний день ноября начался спад. В пяти турах всего два очка. Немудрено, что «красные» провалились с четвёртого места на десятое. Однако три победы в рождественскую пору помогли «Ноттингему» вернуться на четвёртую позицию.

«Фулхэм», где играет лучший бомбардир лиги Александр Митрович, довольно стабильно входит в число шести лучших команд Чемпионшипа. Хотя игра «дачников» стабильностью не отличается. Но тренер Скотт Паркер не торопится с возвращением. Главное - подготовить «дачников» к Премьер-Лиге, дабы не допустить прошлогоднего конфуза. Тогда лондонцы не смогли адаптироваться в элите и сразу же вылетели.

«Суонси» пока тоже не похож на потенциального новичка Премьер-лиги. И совсем экзотическим персонажем выглядит столичный «Брентфорд». Неважно стартовавшие «пчёлы» постепенно набрали ход. В декабре руководимая датчанином Томасом Франком команда выглядела едва ли не лучше всех. О чём говорят победы над соседями по таблице – «Фулхэмом» и «Суонси». В актив можно занести и гостевую ничью с «Вест Бромвичем». Единственная издержка – проигрыш землякам из «Миллуолла». Состав у «пчёл» очень таинственный. Имена большинства футболистов никому ничего не скажут. Широкой публике только предстоит узнать, кто такие защитник Рико Генри или нападающий Олли Уоткинс (за игроками следят разведчики из АПЛ ). Разве что вратарь Давид Райя относительно известен в Англии (не в родной Испании) по выступлениям за «Блэкберн». Да и полузащитник Саид Бенрахма в последнее время вызывался в сборную Алжира. Томас Франк привёз в Лондон немало молодых соотечественников, но пока только два датчанина – защитники Кристиан Норгор и Хенрик Дальсгор стабильно выходят в основе.

Конечно, говорить о перспективах ещё одного лондонского клуба пополнить Премьер-Лигу преждевременно. «Брентфорд» может захромать на обе ноги. Или оба крыла, если учитывать прозвище столичного коллектива. Но порой элиту английского футбола пополняют разные диковинки. Некоторые из них, подобно «Борнмуту», приживаются.