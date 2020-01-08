Парижские мечты. ПСЖ – фаворит Лиги чемпионов

сегодня, 20:00

Неймар считает, что его команда может покорить ЛЧ . «Соккер.ру» настроен скептично, но есть аргументы в пользу ПСЖ .

Мбаппе пока играет за парижан

Килиан растет так, как не растет в футболе никто. Трент – человек подневольный, из защиты, Джейдон хорош, но пока не настолько, как француз. Левандовски немало лет - поляк может собраться ради мощного сезона, но это уже не рост, а доказательство крутости. Месси и Роналду достаточно напоминать о себе из прошлого, чтобы быть в топ-3 на «Золотой мяч», но снова речь не о прогрессе. А Килиан растет, причем естественно. Француз мог удачно провести плей-офф - в «Монако», мог неудачно - с МЮ без поддержки ряда опытных напарников сыграл не очень хорошо. А теперь форвард ещё опытнее, но лёгкий в ногах, как обычно. «Барселона» пользовалась силой юного Месси, а ПСЖ может дождаться весеннего рывка Килиана.

В команде больше Навасов

Буффон и Неймар, конечно, не случайные в футболе люди. Но для успехов в Лиге чемпионов порой важнее такие ребята, как Кейлор Навас, Бернат, Гейе, Маркиньос, Менье или Диалло, то есть работяги, выполняющие задания тренера. Конечно, у ПСЖ не настолько сбалансированный состав одновременно прогрессирующих игроков, как у Клоппа сейчас – Тиаго Силва не Ван Дейк, а любой его напарник – не Матип. Однако можно положиться также на мощный средний класс. В ПСЖ даже звезда, вроде Ди Марии, хорошо работает на команду, и Навас может спасти в решающий момент – без вариантов.

Парижане умеют забивать много

В последних пяти матчах во всех турнирах ПСЖ придумал в чужие ворота 23 мяча, по 4.6 за игру. Конечно, оппоненты были слабыми, но сильному «Реалу» накидали дома три мяча, в ворота «Марселя» - преследователя в таблице, забили четырежды, против всех соперников после выезда в Мадрид (сыграли 2:2) у ПСЖ не было проблем с реализацией моментов, забивали минимум дважды, но чаще – 3-4 раза за вечер. Когда Мбаппе и Икарди играют вместе в атаке, а помогают им Ди Мария и Неймар – фактически видим бразильскую схему «4-2-2-2», к которой европейским клубам не всегда просто приспособиться, то Тухель получает преимущество. А раз в воротах Навас – могут отбиться, даже если будут ошибки в защите. Парижане легко атакуют, много моментов создают, явно доминируют, очень точно играют в пас. Даже если брать статистику именно в ЛЧ , то ПСЖ опередил «Ливерпуль», «Реал» и «Барселону» по качеству моментов, и в защите играет не ужасно – лучше, чем получилось у «Ювентуса».

Тухель изучил свою команду

В немце сомневаются владельцы клуба - Томас уйдет, если неудачно проведет плей-офф Лиги чемпионов, но ведь может возглавить «Баварию», а не уедет тренировать в Китай. А пока наставник работает на парижан, и у него скорее получается, чем нет. Удивляет, что ПСЖ допустил три поражения в Лиге 1, но ведь есть 15 побед без единой ничьей – лидируют уверенно. Тактику свою нашли, чаще играют «4-3-3», нет метаний и рискованных экспериментов. Тухель получил добротную команду с парочкой суперзвезд, причем некоторых – как Неймара или Мбаппе, мотивирует как раз тот факт, что им для удачного ухода нужен шикарный футбол. А Икарди наоборот нужно играть так, чтобы остаться на много лет. У всех свои задачи, но они у команды с тренером общие. Очевидно, что основная концентрация в этот раз на плей-офф Лиги чемпионов, и наставник вместе с командой голодные – им нужны победы.

Большой выбор футболистов

Булка и Рико прочно засели за спиной у Наваса, поскольку Кейлор – вратарь мирового уровня. Силву из основы убирают только травмы, что понятно, но Маркиньоса и Кимпембе выжал из центра защиты Диалло. Он же может играть слева, как Курзава или Бернат. Справа появлялось пять человек – Тухель продолжает линию поведения, которая была у него раньше. Взаимозаменяемость игроков высокая, ПСЖ не стал играть ужасно, когда потерял Неймара, например. В центре поля огромный выбор – потому Паредеса и подумывают отпустить в «Ювентус», в атаке тоже контракт Кавани пока никому не отдали, а Икарди уже на борту, забил 9 мячей в Лиге 1, отдав 2 голевые передачи. У ПСЖ глубокая скамейка. В ЛЧ и «Реал» выигрывал на морально-волевых одним составом, но в этом сезоне так сыграть будет сложнее. Конкуренция большая, и не у всех столько народу, как у ПСЖ .

Нагрузки ниже, чем у конкурентов

Важный фактор, ведь все «лишние» матчи в конце сезона могут завершиться необязательными травмами. «Ливерпуль» хочет выиграть АПЛ – старается, устает, у английских клубов хватит травм к весне – нагрузки невероятные. У испанцев все идет, как обычно, и снова же – нужно много играть с теми, кто так легко очки, как соперники ПСЖ во Франции, не отдают. Вряд ли психологически на команду Тухеля есть хоть какое-то давление из-за внутренних турниров – чемпионами станут, а кубки не очень важны. И физически им проще, поскольку уровень сопротивления ниже, чем у команд из топ-5. Следовательно, ПСЖ получает фору, которой нет ни у одного из основных конкурентов в ЛЧ , ведь сейчас в плей-офф только клубы топ-5, условный «Аякс» с тем же аргументом в свою пользу не вышел из группы. Пора бы французам пользоваться тем, что для них Лига 1 – легкая прогулка к чемпионству.

Лебединая песня для ветеранов

Если не в этом сезоне, то когда? Буффон не дождался победы в Лиге чемпионов в Париже – уехал обратно в еще один город вечного ожидания, Турин. Но в ПСЖ рядом с молодым Килианом много взрослых мужчин, которые не успеют выиграть кубок чемпионов, если и дальше будут тянуть и глупо оступаться. Неймару уже 27 лет, как и Верратти. Ди Марии – 31 год, Гейе – 30, Тиаго Силве – 35 лет, Навасу – 33 года. Рядом с молодыми и просто зрелыми футболистами есть ряд ветеранов и опытных игроков, которым не стоит ждать, нужно действовать. Похоже, что ПСЖ пытается стать командой дела, а не слов.