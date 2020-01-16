Топ-10 неудачных трансферов лета-2019 в РПЛ

вчера, 17:35

«Соккер.ру» не волнует, по какой причине тот или иной футболист оказался непродуктивен, при этом мы верим, что каждый может исправиться.

Чтобы не возникало вопросов и кривотолков, объясню: в данном списке все летние новички РПЛ , которые за полгода по тем или иным причинам не сумели себя проявить. Безусловно, тяжелая травма может служить оправданием для самого футболиста, но клубу от этого не легче. Если выбросить половину трансферного бюджета на будущего «инвалида» - это неудачная сделка, согласитесь. Понятно, что большее негодование всегда вызывают футболисты, у которых нет видимых причин играть плохо, но я повторюсь: с точки зрения клубов все равно кто не приносит пользу — больной, гуляка, интроверт, религиозный фанатик или геймер. Важен сам факт. Рассмотрим трансферы лета-2019 в РПЛ по параметру «затраты — отдача».

10 место. Оскар Хильемарк (Швеция)

Трансфер: аренда из «Дженоа» в «Динамо» за 0.5 млн евро

В «Динамо» от полузащитника с опытом игры за ПСВ , сборную Швеции и итальянские клубы точно ждали большего, но Оскар четыре раза появился на замену, и «бело-голубые» уже готовы с ним расстаться, параллельно разыскивая подходящего центрального полузащитника. Хорошо, что «Динамо» не ввязалось сразу в полноценный трансфер, а ограничилось арендой Хильемарка.

9 место. Сильвие Бегич (Хорватия)

Трансфер: из «Оренбурга» в «Рубин» за 1.2 млн евро

Может быть, Роман Шаронов и дальше ставил бы «Металлику» в раздевалке «Рубина», если бы казанский клуб вдумчивее делал приобретения? Летом «Рубин» заплатил деньги за двух футболистов, оба — центральные защитники, в первой половине сезона они сыграли на двоих ровно 0 минут. Швед Карл Старфельт обошелся в 1 млн евро, хорват Сильвие Бегич — в 1.2 млн. Защитник не играл с апреля, у него «необычная травма», но в Казани не нашли лучшего применения 83 миллионам рублей.

8 место. Лука Джорджевич (Черногория)

Трансфер: из «Зенита» в «Локомотив» за 2.5 млн евро

Некогда молодой и талантливый, а теперь уже зрелый форвард Джорджевич всю карьеру провел в командировках, по которым его гонял «Зенит». Летом черногорцу поступило предложение от «Локомотивом», и он поехал в Москву. До тяжелой травмы Лука принял участие в пяти матчах железнодорожников (безрезультатно) и отметился диким промахом в игре с «Ростовом». Должен был разнообразить атаку «Локо» осенью, но вместо решения стал частью проблемы: у Юрия Семина много форвардов, но ни одного годного.

7 место. Кайо (Бразилия)

Трансфер: из «Санта-Клары» в «Краснодар» за 3 млн евро

Видимо, Кайо должен был стать великолепной скаутской находкой «Краснодара», но 24-летний (на возраст скидку не сделаешь) хавбек оказался недееспособен в игре новой команды и на уровне РПЛ в целом. Теперь-то «быки» узнали истинный уровень Кайо, насмотревшись на него вблизи, но расстаться с бразильцем без потерь вряд ли удастся.

6 место. Эльмир Набиуллин (Россия)

Трансфер: из «Зенит» в «Сочи» за 3 млн евро

Набиуллин считался самым талантливым крайним защитником России, получал «Первую пятерку», а потом поехал в «Зенит», чтобы усесться за спиной у Кришито. Удивительно ли, что его карьера дала трещину? В «Зените» высокая конкуренция, требования и давление, но Эльмир и после перехода в «Сочи» толком не ожил: первая часть сезона получилась провальной, как и трансфер за 3 миллиона евро.

5 место. Андре Шюррле (Германия)

Трансфер: аренда из «Боруссии Дортмунд» в «Спартак» за 1 млн евро

Шюррле резво начал в России, но потом заболел бронхитом, посерел лицом и игрой, во многих матчах за «Спартак» смотрелся не просто плохо, а недостойно звания чемпиона мира. Пока «красно-белые» не связали себя полноценным контрактом с Шюррле, но расходы на него значительно превышают 1 миллион евро, уплаченный «Боруссии». Нужно помнить и о солидной зарплате, и о подъемных. Проку же от Андре в большинстве случаев — ноль целых, ноль десятых.

4 место. Резиуан Мирзов (Россия)

Трансфер: из «Ростова» в «Спартак» за 4 млн евро

Предыдущий главный тренер очень хотел этого футболиста, но Мирзов не может адаптироваться в «Спартаке» и вообще не похож на парня, который готов свыкнуться с требованиями команды, где от него требуется не только тупо тащить мяч вперед с опущенной головой, но и немного думать. С тем же успехом и пользой для команды «Спартак» мог заплатить 4 миллиона в качестве бонуса ветерану Джано, который умудрялся годами прятаться в шкафу.

3 место. Реми Кабелья (Франция)

Трансфер: из «Сент-Этьена» в «Краснодар» за 12 млн евро

Внушительная ставка «Краснодара» не сработала — Кабелья получил травму. Главный трансфер лета обернулся для «быков» неудачей, причем ведь еще не ясно, в каком состоянии вернется в футбол немолодой уже футболист, для которого это второе повреждение крестообразных связок в карьере.

2 место. Гуус Тиль (Нидерланды)

Трансфер: из « АЗ Алкмара» в «Спартак» за 18 млн евро

Рекордный по стоимости трансфер в истории «Спартака» рискует обернуться жутким провалом. Поначалу Тиль резко и дерзко прессинговал, показал, что умеет играть в футбол, но постепенно его настроение испортилось, мотивация упала, а новый главный тренер Тедеско банально не находит для Гууса места на поле. Конечно, у голландца еще будет шанс все исправить, но хочет ли он этого сам? Поживем — увидим.

1 место. Малком (Бразилия)

Трансфер: из «Барселоны» в «Зенит» за 40 млн евро

Скажите, был бы «Зенит» сильнее, если бы Малком мог играть осенью? Скорее всего. А если бы «сине-бело-голубые» потратили 40 миллионов евро и зарплату бразильца за несколько месяцев на другого/других игрока/игроков? Хватило бы на Влашича с Крыховяком. Все трансферы в той или иной степени — лотерея, «Зенит» сделал очень крупную ставку, которая не принесла никакого профита на первоначальном этапе. Но прелесть таких рейтингов — в их непостоянстве. К примеру, Лука Модрич поначалу был в числе худших трансферов Ла Лиги, а потом как развернулся в «Реале»!