Агент Шкурина раскрыл детали перехода игрока в ЦСКА

Валерий Исаев, агент новичка ЦСКА Ильи Шкурина, раскрыл подробности трансфера игрока в московский клуб. Напомним, сегодня было объявлено о том, что игрока у «Энергетика-БГУ» приобрело «Динамо» из Бреста. Вскоре стало известно, что он перешел из «Динамо» в ЦСКА.
ЦСКА вышел на нас только в январе. И решение было принято очень быстро и с нашей стороны, и со стороны его уже нового клуба, «Динамо» из Бреста. На тот момент, когда ЦСКА предложил Шкурину контракт, мы уже де-факто были как раз в «Динамо», а не в том, в котором играли прошлый сезон («Энергетик-БГУ»). Но при этом с «Динамо» у нас была договоренность, причем давно, что если поступает хорошее предложение из достойного солидного клуба, то никто препятствовать не будет. В условный чемпионат Саудовской Аравии или Китая мы бы не поехали.
Дальше мы быстро договорились об условиях контракта, а клубы решили трансферные дела. И как только в Белоруссии открыли трансферное окно, о переходе было объявлено официально. На первый сбор игрок уже поедет с ЦСКА.
20-летний форвард Илья Шкурин является игроком молодежной сборной Белоруссии. В ее составе он провел шесть игр и забил один гол. Выступая за «Энергетик-БГУ», Шкурин стал лучшим бомбардиром завершившегося чемпионата Белоруссии – 19 голов в 26 матчах. Кроме того, он сделал семь голевых передач.