Агент Шкурина раскрыл детали перехода игрока в ЦСКА

Валерий Исаев, агент новичка ЦСКА , раскрыл подробности трансфера игрока в московский клуб. Напомним, сегодня было объявлено о том, что игрока у «Энергетика-БГУ» приобрело «Динамо» из Бреста. Вскоре стало известно, что он перешел из «Динамо» в ЦСКА .

ЦСКА вышел на нас только в январе. И решение было принято очень быстро и с нашей стороны, и со стороны его уже нового клуба, «Динамо» из Бреста. На тот момент, когда ЦСКА предложил Шкурину контракт, мы уже де-факто были как раз в «Динамо», а не в том, в котором играли прошлый сезон («Энергетик-БГУ»). Но при этом с «Динамо» у нас была договоренность, причем давно, что если поступает хорошее предложение из достойного солидного клуба, то никто препятствовать не будет. В условный чемпионат Саудовской Аравии или Китая мы бы не поехали.