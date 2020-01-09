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Агент Шкурина раскрыл детали перехода игрока в ЦСКА

сегодня, 18:05

Валерий Исаев, агент новичка ЦСКА Ильи Шкурина, раскрыл подробности трансфера игрока в московский клуб. Напомним, сегодня было объявлено о том, что игрока у «Энергетика-БГУ» приобрело «Динамо» из Бреста. Вскоре стало известно, что он перешел из «Динамо» в ЦСКА.

ЦСКА вышел на нас только в январе. И решение было принято очень быстро и с нашей стороны, и со стороны его уже нового клуба, «Динамо» из Бреста. На тот момент, когда ЦСКА предложил Шкурину контракт, мы уже де-факто были как раз в «Динамо», а не в том, в котором играли прошлый сезон («Энергетик-БГУ»). Но при этом с «Динамо» у нас была договоренность, причем давно, что если поступает хорошее предложение из достойного солидного клуба, то никто препятствовать не будет. В условный чемпионат Саудовской Аравии или Китая мы бы не поехали.

Дальше мы быстро договорились об условиях контракта, а клубы решили трансферные дела. И как только в Белоруссии открыли трансферное окно, о переходе было объявлено официально. На первый сбор игрок уже поедет с ЦСКА.  

20-летний форвард Илья Шкурин является игроком молодежной сборной Белоруссии. В ее составе он провел шесть игр и забил один гол. Выступая за «Энергетик-БГУ», Шкурин стал лучшим бомбардиром завершившегося чемпионата Белоруссии – 19 голов в 26 матчах. Кроме того, он сделал семь голевых передач.

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Serg_Diamond
Serg_Diamond ответил cska plus
сегодня в 18:22
Статистика в чемпионать Беларуси ниочём не говорит.
Ну не надо так уж их обижать! Динамо Минск, БАТЭ, Динамо Брест - вполне приличные команды. Минчане недавно Зенит возили. И чемпионат ничем не хуже чемпионата какой-нибудь Словении или Черногории. А парню 20 лет. В таком возрасте мало кто имеет много игрового времени в топ-чемпионатах, в основном играют за молодёжку. А даже в чемпионате Беларуси любая команда из высшей лиги вынесла бы молодёжку большинства клубов из РПЛ, потому что там играют взрослые дядьки, а не юнцы
cska plus
cska plus
сегодня в 18:12
Статистика в чемпионать Беларуси ниочём не говорит.
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