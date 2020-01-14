Худший опыт Особенного

вчера, 23:48

Появление Жозе Моуриньо в «Тоттенхэме» стало большой неожиданностью. А вот прорыва не случилось. «Соккер.ру» – о самом неудачном опыте португальца в новом клубе.

Моуриньо провел во главе «Тоттенхэма» уже 13 матчей. Это достаточный отрезок для того, чтобы называть его полноценным стартовым, чтобы делать определенные выводы и рассуждать о том, получилось ли с ходу тренеру справиться с принятым вызовом. В таких случаях лучше всего обращаться к статистике, которая, конечно, порой иронично называется разновидностью лжи, но в футболе играет важную роль.

Особенно если речь идет о результатах, требования к которым всегда завышены в клубах, к которым стремится причислять себя «Тоттенхэм». И если всмотреться в цифры, то Особенный не такой уж и особенный, а даже весьма заурядный. Конечно, если мы говорим в первую очередь о стандартах, заданных самим Моуриньо. Ведь никто не будет спорить, что это выдающийся тренер, именитый специалист, к которому и требования соответствующие. Но он сейчас уступает пока самому себе.

Число побед – 6

Так мало побед после первых 13 матчей у Моуриньо было в последний раз в «Порту» в 2002 году. С тех пор неизменно португалец рвал с ходу резво. В «шпорах» тоже начал более-менее лихо, выиграв четыре из первых пяти встреч. А потом быстро притормозил. Для сравнения, его дебюты в остальных клубах после 13 матчей:

«Порту» - 6 побед;

«Челси» - 10 побед;

«Интер» - 7 побед;

«Реал» - 10 побед;

«Челси» (второй заход) – 8 побед;

«Манчестер Юнайтед» - 8 побед;

«Тоттенхэм» - 6 побед.

Как видно, лучше всего у Моуриньо получалось стартовать в «Челси» и «Реале». В «Интере» он всего на одну победу больше одержал на старте, но мы помним, какого триумфа в итоге добился с «нерадзурри».

Число поражений – 5

Поэтому нужно смотреть комплексно на цифры. И тут снова видим антирекорд. Теперь по числу поражений в 13 дебютных матчах:

«Порту» - 5 поражений;

«Челси» - 1 поражение;

«Интер» - 1 поражение;

«Реал» - 0 поражений;

«Челси» (второй заход) – 2 поражения;

«Манчестер Юнайтед» - 3 поражения;

«Тоттенхэм» - 5 поражений.

Статистика проигрышей даже более показательна, чем цифры побед. Очевидно, что в предыдущих командах с самого начала Моуриньо гораздо меньше проигрывал, его коллективы оказывались более цепкими и неуступчивыми. Но стоит отметить, что проигрывал со «шпорами» он МЮ , «Баварии», «Челси», «Ливерпулю», плюс «Саутгемптону». В основном это соперники весьма сильные, пусть некоторые и в кризисе. Дебютные условия в других клубах у португальца были априори лучше. Хотя бы исходя из состава. О чем он и сам намекает:

Это то, что мы имеем. У нас не может быть такого состава, какой есть у некоторых других команд. Я смотрел матч «Сити» с «Астон Виллой» и взглянул на скамейку «горожан»: Стерлинг, Бернарду Силва, Гюндоган, Отаменди. Понимаете? Мы также знаем, какая команда и какая скамейка есть у «Ливерпуля». Ещё у них травмированы Матип, Ловрен, Кейта и Фабиньо. Я не завидую, у меня потрясающая работа, но тренировать «Сити» или «Ливерпуль» – это одно. «Тоттенхэм» – иной клуб.

Число пропущенных голов – 20

Моуриньо построил большую часть своих успехов на очень прочной базе обороны. Регулярно его команды заканчивали сезоны с лучшей защитой в лиге. Так было с «Челси» в сезоне-2004/05, например. Он пропустил всего 15 голов в Премьер-Лиге. В этом сезоне уже с «Тоттенхэмом» он пропустил 20 мячей, из которых 14 – в Премьер-Лиге. Никогда еще у команд Моуриньо на старте не было такой плохой защиты. При этом атака работает в целом исправно: 24 гола в 13 матчах.

Пропущенные голы:

«Порту» - 17 мячей;

«Челси» - 3 мяча;

«Интер» - 8 мячей;

«Реал» - 5 мячей;

«Челси» (второй заход) – 9 мячей;

«Манчестер Юнайтед» - 12 мячей;

«Тоттенхэм» - 20 мячей.

Забитые голы:

«Порту» - 19 мячей;

«Челси» - 20 мячей;

«Интер» - 19 мячей;

«Реал» - 30 мячей;

«Челси» (второй заход) – 26 мячей;

«Манчестер Юнайтед» - 23 мяча;

«Тоттенхэм» - 24 мяча.

Как видим, непосредственно атакующие достижения в дебютах для Моуриньо не особо значимы. Чаще на итоговый результат в его работе влияет надежность схемы, уверенность игры в обороне. Без этого португалец начинает нервничать, сыпаться, что сказывается на средних очках. Так же плохо, как в «Тоттенхэме», с этим у него было в «Порту» - 1,54 очка в среднем за игру. Лучше всего дела обстояли в «Реале» - 2,54 очка в среднем за матч. Но еще больше должна настораживать другая особенность Моуриньо – его стремление жаловаться и выставлять себя жертвой обстоятельств.

Обычно у него это начинается гораздо позже. Но в «Тоттенхэме» он и раньше запал потерял дебютный, и раньше стал жаловаться на жизнь. Он уже успел обвинить всех во всего нескольких неудачах «Тоттенхэма». Под раздачу от Особенного попали и болбои, и ВАР, и судьи, разумеется, а также были излюбленные приемы «Сперва добейся», «У них не лучше было», «Мне не хватает исполнителей». Интересно, в «Тоттенхэме» до сих пор уверены, что Моуриньо решит все проблемы клуба и был лучшим вариантом, чем сохранение Маурисио Почеттино?