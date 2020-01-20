Пополнение фермы талантов. Рейньер – в «Реале»!

сегодня, 22:30

Очередной трансфер «Реала» в рамках стратегии «Винисиусы и Йовичи». «Соккер.ру» рассказывает о талантливом новичке за 30 миллионов евро.

Что за «Винисиусы и Йовичи»?

Это не официальное название трансферной стратегии «Реала», просто аналогия с провозглашенной некогда Флорентино Пересом концепцией «Зиданы и Павоны». Согласно ее принципам, состав «Реала» должны были формировать подрастающие воспитанники («Павоны») и суперзвезды, купленные за огромные деньги («Зиданы»). Ничего особенно хорошего из этого не вышло, хотя было весело. Сейчас «Реал» действует иначе, хотя и не объявлял о новой концепции.

На собственных воспитанников «сливочные», конечно, рассчитывают, но не опираются, зато клуб с упорством коллекционера собирает молодых и очень молодых футболистов. «Йовичи» – это молодые игроки, уже засветившиеся в Европе: Эдер Милитао, Ферлан Менди, сам Лука Йович. «Винисиусы» – совсем юные парни из-за океана (впрочем, не обязательно, просто в Южной Америке больше всего доступных талантов в нежном возрасте), как Родриго, Винисиус Жуниор и вот теперь Рейньер. В эту же категорию можно включить и Феде Вальверде, который уже закрепился в составе «Реала».

Кто такой Рейньер?

Вчера бразильскому вундеркинду исполнилось 18 лет, а сегодня Рейньер официально подписал контракт с мадридским «Реалом». Сумма сделки – 30 миллионов евро, хотя «Фламенго» наверняка рассчитывает собрать большой урожай бонусов в случае успешного выступления Рейньера в Мадриде. Впрочем, не все сразу.

2019-й – первый год Рейньера Жезуса Карвальо во взрослом футболе, но парень лихо начал: выиграл Кубок Либертадорес и чемпионат Бразилии под руководством Жорже Жезуша, который категорически не хотел расставаться со звездочкой. Еще бы, ведь Рейньера называют самым талантливым футболистом Бразилии (а то и всей планеты!) 2002 года рождения. За 766 минут в составе первой команды «Фламенго» парень успел забить 6 голов и сделать 2 ассиста – чуть больше 90 минут в среднем на одно результативное действие.

Излюбленная позиция Рейньера на поле – атакующий полузащитник или оттянутый форвард. Бразилец достаточно высокий – 185 сантиметров, так что развивать Жезуса Карвальо можно по-разному. Вполне возможно, что Рейньер станет полноценным страйкером, когда «обрастет мясом», хотя это будет зависеть от его собственного взгляда на свою карьеру и от подсказок специалистов, которые окажутся рядом. На данный момент Рейньер – игрок второго темпа атаки, но давайте держать в уме, что 18 ему исполнилось только вчера.

Как «Реал» купил Рейньера и кого опередил?

В колоде «Реала» есть человек, имя которого вы, возможно, слышите впервые. Зовут его Джуни Калафат, в «королевском клубе» этот человек отвечает за работу на южноамериканском рынке. Он мастер на все руки: и скаут, и, как бы это сказать, «по связям с общественностью», ведь в таких сделках не обойтись без встреч с родителями и их умасливания. Джуни помог «Реалу» провернуть трансферы Винисиуса и Родриго, а теперь и Рейньера, за которым Калафат начал следить и отправлять сигналы в «Реал», когда Жезусу Карвальо было 15 лет. Иными словами, «сливочные» благодаря Калафату взяли старт в гонке за Рейньером раньше других, а когда встал вопрос о приобретении, Джуни убедил «Реал» в том, что парень хорош и будет еще намного лучше.

При этом сообщается, что у Рейньера были более выгодные в финансовом плане предложения от «Манчестер Сити» и ПСЖ . «Барселона», «Атлетико», «Аякс», «Арсенал» следили за ситуацией, даже «Эвертон» пытался встрять в борьбу за суперталанта ради смеха. Не последнюю роль в выборе Рейньера сыграла его детская любовь к «Реалу», еще задолго до перехода бразилец говорил, что считает Зидана очень крутым футболистом и пытается повторить его финты. А в прошлом году Рейньер был с туристической поездкой в Мадриде и фотографировался на фоне «Сантьяго Бернабеу», сияя улыбкой. Похоже, чья-то мечта сбылась.

Как «Реал» планирует использовать новичка?

«Реал» не первый день имеет дело с юными талантами, поэтому план адаптации известен: Рейньеру, конечно, предоставят возможность познакомиться с главной командой, но поначалу он станет частью «Кастильи», где без давления и лишних глаз проведет первые недели в новом клубе и на чужом континенте. Впрочем, футбольных свершений от Рейньера тоже ждут, от его выступлений за «Кастилью» в нынешнем сезоне будут зависеть ближайшие повороты в карьере бразильца: если у всех челюсть отпадет от его голов/финтов/передач, то летом Рейньер проведет предсезонный сбор в составе главной команды и попытается убедить уже Зидана. Если же, несмотря на все свои таланты, окажется «сырым», то «сливочные» обратятся в институт аренд, услугами которого активно пользуются.

Что говорят о Рейньере?

Жорже Жезуш, главный тренер «Фламенго»:

Рейньера нельзя продавать за 30 млн евро. «Бенфика» оценивает и продает игроков выше своей текущей стоимости, поэтому их система впечатляет. «Фламенго» до сих пор не знает, как нужно оценивать своих футболистов с учетом перспективы.

Филипе Луис, защитник «Фламенго»: