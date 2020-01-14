Асмир против Самира. Новый формат миланского дерби

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«Соккер.ру» рассказывает о новом вратаре «Милана».

«Милан», спокойно отпустивший Пепе Рейну на помощь тонущей «Астон Вилле», сам столкнулся с проблемой на последнем рубеже. Травма Джанлуиджи Доннаруммы вынудила «россонери» в срочном порядке искать ещё одного голкипера. Ибо в распоряжении миланцев остался только Антонио Доннарумма, который не столько вратарь, сколько приложение к талантливому младшему брату.

18-кратные чемпионы Италии, наверняка, «вели» Асмира Беговича уже продолжительное время. Но уход Рейны и травма Доннаруммы-младшего заставила действовать более оперативно. В течении одного дня аренда 32-летнего Беговича была оформлена, и Асмир уже может играть за новый клуб. Были некоторые сложности. Ведь первый круг Бегович провёл также в аренде – в азербайджанском «Карабахе», но контракт его принадлежит английскому «Борнмуту». Все формальности были улажены за несколько часов. Бегович получил в «Милане» престижный первый номер.

Конечно, основным вратарём миланцев остаётся Джиджо – Доннарумма-младший. Но неизвестно сколько он ещё проболеет. Положиться на старшего брата было бы авантюрой. А так в распоряжении «красно-чёрных» появился очень приличный страж ворот. Даром, что «едущий с ярмарки».

Асмир Бегович - потомственный вратарь. Его отец Амир защищал ворота клуба «Леотар». Но в начале девяностых благополучная Югославия начала разваливаться. Босния и Герцеговина, где вдруг перессорились православные сербы, католики-хорваты и босняки-мусульмане стала очень горячей точкой. Семья Беговичей вовремя успела перебраться в Германию. Там сын югославских гастарбайтеров пытался заниматься футболом в редкие свободные минуты. Надо было помогать родителям, да и учёбы в школе никто не отменял.

Жизнь в Германии складывалась непросто, поэтому, когда появилась возможность уехать в канадский Эдмонтон, семья ей воспользовалась. Там вроде бы всё наладилось. Но Асмир решил стать профессиональным футболистом, а какой в Канаде футбол? И поэтому едва достигнув совершеннолетия Бегович вернулся в Германию, чтобы продолжить футбольное образование. А в неполные восемнадцать, канадец, да-да, ибо у Асмира был к тому времени канадский паспорт, получил приглашение в английский «Портсмут».

Радости юноши не было предела, но «Портсмут» не слишком на него рассчитывал. «По арендам я долго скитался, своего не имея угла», - это про Асмира. Пять раз его одалживали не самым сильным английским клубам. Рослый, плечистый и реактивный парень старался как мог, но тренеры «помпейцев» его не замечали. Поэтому Бегович терпеливо ждал завершения контракт с «Портсмутом».

А вольную он получил в 2009 году, когда обанкротившийся «Портсмут» вывалился из Премьер-Лиги и покатился вниз по наклонной. Бегович к тому времени имел неплохую репутацию, добытую в международных матчах. В 2007 году он был лицом сборной Канады на молодёжном чемпионате мира. Игра Беговича оставила неоднозначные впечатления. Выручал много, но пропускал немало, а в игре с конголезцами красную карточку заработал. Тем не менее, в первую сборную Канады Беговича пригласили, но…

«Кленовые листья» не слишком доверяли Асмиру. Может тренера смущала скромная игровая практика в Англии. За два года Бегович ни разу не сыграл за первую сборную в официальных встречах. Поэтому над предложением от сборной Боснии и Герцеговины он долго не размышлял. «Меня смущала неопределённость в будущем канадского футбола. Я получил гарантии от канадской ассоциации, после чего готов заявить, что счастлив остаться под знамёнами „кленовых листьев“. Именно здесь я вижу своё будущее. Меня пригласили в Боснию, между нами шли переговоры. Но я отказался от этой затеи. На время. Всё же Босния и Герцеговина является моей родиной. Поэтому я не буду разочарован, если мне не удастся попасть в основной состав команды прямо сейчас». Ну и не забудем, что Босния и Герцеговина - одна из прогрессирующих европейских сборных. А канадцы весьма заурядны даже на уровне КОНКАКАФ .

У Асмира было два варианта для продолжения карьеры - «Тоттенхэм» и «Сток Сити». Бегович выбрал «гончаров». В итоге был рад и пожалел. Рад, потому что - сумел выиграть конкуренцию у датского ветерана Томаса Сёренсена и стал основным голкипером. А пожалел из-за того, что амбиции молодого вратаря довольно разошлись с возможностями скромного «Сток Сити». После первого серьёзного сезона - 2009/10 Асмир изъявил желание перейти в «Челси» и предложил «синим» свои услуги. Даже устроил забастовку в «Сток Сити», когда «гончары» отказались его продавать. Но на «Стэмфорд Бридж» были сильны позиции Петра Чеха, да и в очной встрече босниец не произвёл впечатления на Карло Анчелотти. Через несколько недель страсти улеглись, в клубе простили бунтаря, и Асмир вернулся в ворота и сумел снова завоевать симпатии «Британниа Стэдиум». Играя за не самый сильный клуб, Бегович в каждой игре совершал свой маленький подвиг. Рослый, длиннорукий, крепкий, он словно рождён для английской Премьер-Лиги, где много силовой борьбы и угроз с воздуха.

Если бы Асмир был знаком с творчеством Ильи Ильфа и Евгения Петрова, он бы произнёс фразу – «сбылась мечта идиота». Он всё же перешёл из «Сток Сити» в «Челси», причём инициатива исходила от самого вратаря. Дождался, пока Чех уйдёт в «Арсенал» и едва ли не навязался лондонцам. Было это летом 2015. К тому времени Бегович успел сыграть на чемпионате мира в Бразилии, первом в самостоятельной истории боснийской сборной. Чех то ушёл, зато из «Атлетико» прибыл Тибо Куртуа. В первом сезоне лондонцы прибегали к ротации вратарей, но бельгиец играл чаще. А во втором Бегович прочно уселся на лавочку и, наверное, сто раз пожалел о своём переходе в «Челси». Как только завершился сезон, Асмир стал искать новую команду. Было немало вариантов, в том числе с двумя клубами российской Премьер-Лиги. Но босниец остался в Англии. Занял место в воротах «Борнмута». Два сезона был основным, а потом вдруг оказался не нужен и «вишням». Отправился в «Карабах», где провёл на хорошем уровне полсезона. Но чемпионат Азербайджана, при всём уважении, не тот турнир, который нужен ещё не старому Беговичу. Поэтому и возник вариант с трудоустройством в «Милане».

Ещё не так давно, за право считаться лучшим вратарём бывшей Югославии спорили два босняка (славянина-мусульманина) – Асмир Бегович и Самир Ханданович. В сборной Боснии они не конкурировали, ибо Самир, заставший распад единой балканской страны в Словении, стал гражданином этого осколка и вратарём сборной Словении. Это потом уже появились Ян Облак и Предраг Райкович, отодвинувшие Асмира с Самиром на вторые роли. Опять же в югославском междусобойчике. Но два босняка до сих пор сильны и спор их не закончен. Более того, после перехода Беговича в «Милан», их соперничество приобретёт особую окраску. Ведь Ханданович верой и правдой служит «Интеру» восьмой год, но пока ни разу не играл на клубном уровне против своего земляка.

Единственная их дуэль произошла на уровне сборных семь лет назад. Сборная Боснии выиграла 3:0. Так что у 35-летнего Самира имеется должок к 32-летнему Асмиру. 9 февраля, менее чем через месяц, «Интер» и «Милан» сойдутся на «Сан-Сиро». Не исключено, что дополнительную интригу миланскому дерби придаст поединок двух югославских вратарей. Если, конечно, Беговичу доверят место в воротах «Милана».