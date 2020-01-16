«Мне еще рано тренировать „Барселону“. Уроки здравого смысла от Хави

вчера, 20:00

В «Барселоне» все не очень здорово с адекватностью и благородством, но «Соккер.ру» знает человека, который однажды перезапустит репутацию великого клуба.

Хави признался, что у него было предложение от «Барселоны», но он решил повременить с осуществлением своей мечты:

«Я действительно получил предложение от „Барселоны“, но я отказал каталонцам. Считаю, что мне еще рано тренировать „Барселону“, но в будущем я мечтаю возглавить эту команду».

Хави — образец человечности, порядочности и здравого смысла. Это далеко не первое проявление. Как видим, молодой тренер здраво оценивает свои силы, хотя очевидно, что Эрнандес умолчал о нежелании идти на «живое» место Вальверде. Такие ходы — не в его стиле. В свое время, когда стараниями Моуриньо напряжение в Эль Класико переходило допустимые границы и выливалось на поле в неприкрытую агрессию, Хави созванивался со своим другом Касильясом, чтобы найти выход из сложившейся ситуации. Полузащитника, который почти никогда не ошибался в передачах, сравнивали с компьютером, но в действительности Хави — человек. Человек, каких еще поискать. Пусть он сам расскажет о правилах своей жизни.

О «Барселоне»:

Я всегда говорил, что в Европе буду играть только за «Барселону», и сдержал свое слово. Никогда не мог представить, что придется противостоять этому клубу, выходить на поле «Камп Ноу» в другой футболке.

О том, когда пришел успех к Хави-футболисту:

Обо мне заговорили после Евро-2008, но ведь я и раньше играл в аналогичном стиле. Правда, именно к этому моменту я вырос в профессиональном и психологическом плане. Стал уверенным и спокойным. Во многом этому поспособствовал успех.

О социальных сетях:

Мне кажется, «Твиттер», «Фейсбук» и другие социальные сети помогают быть ближе к болельщикам, налаживать с ними контакт, при этом не связывают никакими излишними обязательствами. Я положительно отношусь к их использованию.

О роли академии:

Успехи «Барселоны» в XXI веке были бы невозможны без людей из Ла Масии.

О Франке Райкарде:

Он не доверял мне. Требовал высочайшей физической подготовки. Считал, что это самое главное на пути к успеху. И его мнение имеет право на жизнь.

О своей натуре:

Я – романтик. Мне нравится, что в настоящее время талант и технические возможности игроков ценятся выше физической силы. Рад, что именно таков приоритет, ведь если бы футбол пошел по иному пути, зрелища были бы редкостью.

О прессе:

Я люблю читать газеты и статьи в Интернете. Футбол — это моя жизнь, я это люблю и этим зарабатываю, поэтому всегда хочу знать о последних событиях, о том, что происходит в футбольном мире и вокруг футбола.

О современных методиках футбольного анализа:

Сейчас легко подсчитать, сколько передач сделал футболист, сколько раз потерял мяч, сколько пробежал километров… В руках современных тренеров есть все, чтобы досконально разобрать игру на молекулы. Я нахожу это чудесным подспорьем. Хотя когда я играл, то не был озабочен своими статистическими показателями: когда заканчивался матч, я понимал, что делал правильно, а где ошибался. Не обращал внимания на цифры. И для футболиста это нормальный подход.

О Месси:

Для меня Лео — лучший игрок всех времен. На мой взгляд, он стал лучшим на планете в 22 года, с тех пор никто не может с ним сравниваться, Месси соревнуется с самим собой — иногда выигрывает, иногда проигрывает. Если играя с ним в одной команде, вам не удается наладить взаимопонимание, то уходите из футбола. Это не ваше.

О досуге:

Мне нравится проводить время у телевизора, но я редко смотрю шоу. Предпочитаю фильмы и футбол. Мне нравятся матчи Английской Премьер-Лиги.

Об Англии:

Англия – сердце и душа футбола. Мне кажется, «Барселона» выиграла бы 20 титулов Лиги чемпионов, если бы у нас за спиной были болельщики «Ливерпуля», МЮ и «Арсенала». В Испании трибуны часто начинают пустеть, если игра идет вразрез с ожиданиями болельщиков.

О золотой сборной Испании:

Нашу команду часто называли скучной командой на ЧМ в ЮАР , но в действительности скучными были наши соперники. Вспомните финал. На что надеялись Нидерланды? На пенальти? Или на прорывы Роббена? Давайте возьмем Парагвай. Что они сделали? Выстроили впечатляющую оборону и ждали своих шансов уйти в атаку на скорости. Но скучными почему-то были именно мы, постоянно искавшие возможность поразить чужие ворота.

О футбольной философии:

Игру ведет, кто владеет мячом.

О Каталонии и Мадриде:

Я желаю каталонскому народу всего самого лучшего, я сам каталонец, здесь мои корни. Правительство Мадрида отказывается выстраивать с нами диалог. Представьте, что вы называете себя моим другом, но каждый раз, когда я звоню, вы не берете трубку.

Об образце для подражания:

Скоулз - самый крутой полузащитник из всех, что мне доводилось видеть вживую — сначала ребенком, потом уже действующим футболистом. Он был великолепен, обладал всеми качествами, о которых я мечтал: последний пас, выносливость, видение поля, сила, чувство гола. А еще он никогда не терял мяч.

О важности команды:

Как и любой футболист, я всегда хотел играть больше, даже когда проигрывал конкуренцию, даже когда был не до конца готов. Однажды я смирился и раз и навсегда решил для себя: команда превыше всего.

О своей позиции на поле:

Секрет в том, что я не был привязан к одной точке на поле, чувствовал себя свободным. Где находится мяч — там я пасую, открываюсь, помогаю, слежу за расположением игроков, создаю преимущество для партнеров, ищу свободное пространство.

О личном методе выживания в футболе:

Мне всегда нравился английский футбол и его скорости. Я и сам грезил тем, чтобы стать быстрее, но физически я был ограничен. Пришлось использовать голову. Собственно, так я и выжил в футболе.

О том, что важнее — игра или результат:

В футбол играют, чтобы побеждать, но я всегда буду стоять на своем: нельзя зацикливаться на результате! В первую очередь, нужно получать удовольствие и делать счастливыми болельщиков. Результат бывает обманчивым, можно играть очень хорошо, но не победить, а можно добиться счета на табло, действуя в шесть защитников и четыре полузащитника, как часто играли против «Барселоны».

О футболе, который Хави по душе:

Обожаю атакующий футбол во всех его проявлениях. Игру с мячом. Владеть, давить, искать пути к воротам. Многие команды не хотят или не могут контролировать мяч, но ради чего они тогда выходят на поле?! Чтобы побегать? Или ради очков? В чем смысл футбола? Для меня футбол заключается в комбинациях, пасах, контроле, атаках.

О своей мечте:

Я не могу скрывать, что мечтаю тренировать «Барселону», я говорил об этом много раз. Но большего я не могу сказать. Я с уважением отношусь к «Барселоне», к ее тренеру, к своему клубу. В данный момент я сосредоточен на своей команде, больше мне нечего сказать.