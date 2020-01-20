Три турецких удальца

сегодня, 17:19

«Соккер.ру» знакомит читателей с футболистами, которые меняют облик «Шальке».

Вы заметили, что клуб из Гельзенкирхена весьма недурно выглядит в новом сезоне? Конечно, серьёзность намерений «Шальке» прояснит ближайшая встреча в Мюнхене. Но «Боруссия» из Мёнхенгладбаха уже испытала на себе силу «горняков».

Чем объяснить успешную игру «Шальке» в новом сезоне? Тут и «багаж» Доменико Тедеско, и энтузиазм нового спортивного директора Йохена Шнайдера, и грамотная работа тренера Давида Вагнера, который всё больше и больше становится похож на своего кума - Юргена Клоппа. Не только внешне. Да и ансамбль в Гельзенкирхене складывается интересный. Конечно жаль, что Александр Нюбель скоро уйдёт в Мюнхен. Так ведь уже и замена готова - Маркус Шуберт. Всех вратарей в «Баварию» не переманишь.

Но сегодняшний герой блога «Будем знакомы» вовсе не Шуберт. Пусть ещё поиграет. Героев трое - защитник Озан Кабак, полузащитник Суат Сердар и нападающий Ахмед Кутуджу. Двум - Озану и Ахмеду, по 19 лет, Суату в этом году исполнится 22. Вы наверное заметили, что всех трёх футболистов объединяет происхождение. Они - турки. Правда, двое - Сердар и Кутуджу, родились в Германии. А Озан Кабак - турок самый что ни есть турецкий, ангорский. То есть из Анкары, нынешней столицы Турции. Конечно, просится заголовок - Три янычара, да нельзя. Безграмотно. Ведь вопреки сложившемуся мнению янычары - не были турками. Их набирали из детей покорённых османами. Да нет давно янычаров, всех вырезали ещё в XIX веке.

Всё, хватит истории. Поговорим о футболистах, без которых трудно представить сегодняшний «Шальке». Суат Сердар пришёл ещё при Тедеско. Доменико видел в молодом игроке «Майнца» замену переметнувшемуся в «Баварию» Леону Горецке. Но Суат тяжело вписывался в новый коллектив, порою действовал невпопад. Зато во втором сезоне он расцвёл. Полузащитник выполняет гигантский объём работы, причём действует очень качественно, аккуратно. Редкая голевая атака обходится без его участия. Суат и сам не прочь забить. В текущем чемпионате он уже семь раз огорчал вратарей соперников, - больше, чем за всю предыдущую карьеру. Он хорош в отборе, при этом сам дорожит мячом. Если отдаёт, то только своим. Прекрасно видит поле, а также чувствует, когда надо ускориться, а когда притормозить. То есть задаёт темп игре и направление. Не успев раскрыться при Тедеско, Сердар стал основным проводником идей Вагнера. Иной раз кажется, выдерни его из состава, и вся средняя линия посыплется. Поэтому менеджменту «Шальке» нужно быть предельно аккуратными по части контракта ключевого игрока. Иначе его можно потерять. Уж кто, а «Шальке» умеет разбазаривать свои таланты.

Суат в силу своего происхождения мог выбирать между первыми сборными Германии и Турции. Но он с детства играл за разные немецкие сборные и поэтому не особо задумывался над выбором. А может и вообще не задумывался. В прошлом году он дебютировал в Манншафт, сыграл три встречи и мечтает сыграть на чемпионате Европы. Если проведёт второй круг в Бундеслиге так же, как первый, то наверняка окажется в списке 23 избранных.

Высока вероятность сыграть и у Озана Кабака. На всякий случай, сплюну трижды через левое плечо, помня о Мерихе Демирале, который порвал кресты и пропустит евро. Но травма Мериха, открывает дорогу Озану в сборную Турции. Один матч за национальную сборную он уже сыграл. Озан вообще из молодых, да ранних. В неполные 18 лет уже играл за сильнейший клуб Турции «Галатасарай», потом уехал в «Штутгарт», где провёл второй круг прошлого чемпионата. «Штутгарт» вылетел, но к молодому турку никаких претензий не было. Наоборот, Озана назвали самым перспективным защитником Бундеслиги. В контракте Кабака была опция, предусматривающая его уход в клуб первой Бундеслиги в случае вылета швабов. Она и сыграла. Разинула пасть хищная «Бавария», размечтался «Милан», облизывались «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм». Но всех обскакал «Шальке», заплативший за Озана 15 миллионов евро.

Конечно, Озану нужно было ещё вписаться в основу «горняков», чем он и занимался весь первый круг. Сыграл в восьми матчах из семнадцати, то есть меньше половины. Были на то и объективные причины. В начале сезона новичок повредил колено и лечился полтора месяца, потом набирал форму. Что не помешало футболисту «Шальке» войти в символическую сборную первой половины чемпионата по версии авторитетнейшего Kicker. Тот же Kicker поставил Озана на третье место среди всех игроков лиги. Первое поделили Тимо Вернер с Робертом Левандовски. Озан Кабак по современным меркам не самый рослый защитник - метр восемьдесят шесть. Но кто считает его маленьким, пусть попрыгает с ним, поборется за верховые мячи. Он снимает почти весь верх, да и внизу хорош. Его подкаты можно вносить в учебные пособия. Довольно быстр, а ещё обладает приличным пасом. Неслучайно, что юный турок заработал репутацию отличника. Аванс, конечно, но все отмечают, что Озан - парень не по годам серьёзный и может далеко пойти. Очень далеко.

«Милан», у которого Кабак сорвался с крючка, в январе снова забрасывает удочки. Но, видимо, «Шальке» огорошит «россонери» ответом «Кабак не продаётся». Или выставит девятизначный ценник, что примерно одно и тоже. Главное, чтобы сам Озан вдруг не вообразил, что вырос из синей футболки с логотипом «Газпрома».

Третий наш герой Ахмед Кутуджу пока пребывает в тени двух предыдущих. Хотя уроженец Гельзенкирхена в прошлом сезоне уже успел заявить о себе. В нынешнем первенстве Ахмед постепенно становится важным игроком ротации. Ещё немножко и будет выходить с первых минут. Забивает пока немного для центрального нападающего, но не забывайте - футболисту нет ещё и двадцати. И проводит он на поле не 90 минут, а гораздо меньше. Другие в его возрасте только мечтают об основе. Ахмед крепко стоит на ногах, подвижен, техничен. А главное - старателен и серьёзен.

Ахмед родился и вырос в Германии. Но всегда чувствовал себя больше турком, нежели немцем. Поэтому в отличие от Суата Сердара, всегда играл за турецкие сборные. В первой сборной он уже успел засветиться. Поедет ли на чемпионат Европы - пока неизвестно. Всё в его руках, точнее в ногах.

А ведь турецких удальцов в «Шальке» не три, а четыре. Есть ещё одно дарование - Левент Мерджан, которому в декабре исполнилось девятнадцать. Уже пару раз игрок юношеской сборной Германии появлялся в составе первой команды. Цепкий, крепкий опорный полузащитник. Во всяком случае, в юношеском футболе он себя отлично зарекомендовал. Посмотрим, как пройдёт переход во взрослый.