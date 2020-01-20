Адама Траоре выбирает соккер!

сегодня, 20:30

Качка из «Вулверхэмптона» звали в американский футбол, но он остановил выбор на традиционном. «Соккер.ру» одобряет выбор!

Почему Адама Траоре заслуживает внимания?

- Траоре — воспитанник «Барселоны», который сумел реализовать себя в АПЛ .

- Согласно оценкам WhoScored, у Адама второй после Кевина де Брюйне рейтинг в нынешнем сезоне АПЛ — 7.79 баллов.

- «Вулверхэмптон» дважды обыграл «Манчестер Сити» в текущем сезоне, а Траоре в каждом из матчей сделал по два результативных действия.

- Юрген Клопп утверждает, что защищаться против Адама Траоре сложнее, чем против Джейми Варди.

- Адама — один из самых быстрых игроков на планете, второй год подряд он получает максимальный среди всех футболистов параметр скорости в футбольных симуляторах.

- «Вулверхэмптон» не готов расстаться с Траоре меньше чем за 70 миллионов евро.

На протяжении нескольких лет своей карьеры Адама Траоре был любовью и болью поклонников команд, за которые он выступал. Они видели перед собой невероятно одаренного юношу с блестящей скоростью (редкое качество в футболе, которое невозможно натренировать — либо есть, либо нет), чья расточительность с каждой неделей, с каждой игрой, с каждым сезоном все больше и больше превращалась в «фишку» Траоре. Адама спустя рукава относился к шансам у чужих ворот и к шансам закрепиться в составе. Он не заслужил остаться в «Барселоне», не впечатлил в «Астон Вилле», раскочегарился в «Мидлсбро» только на второй год, когда «боро» уже выступал в Чемпионшипе.

Несмотря на то, что и «Астон Вилла», и «Мидлсбро» вылетали из АПЛ с Траоре в составе, «Вулверхэмптон» не побоялся пригласить испанского форварда малийских корней к себе, а уж Нуну Эшпириту Санту взял Адама в оборот. И не выпускает до сих пор. Терпение точно входит в список добродетелей португальского тренера, ведь он ни на секунду не переставал верить в Траоре, который в прошлом сезоне забил 1 гол и сделал 3 результативные передачи. В 36 матчах. Не выдающийся результат, прямо скажем, но время и советы Нуну сделали так, что на наших глазах Адама взрывается сверхновой: в 34 матчах текущей кампании за «вулвз» у форварда уже 5 голов и 9 «ассистов», а оба матча против «Манчестер Сити» стали его бенефисами. То ли еще будет!

История Траоре нелишний раз напоминает, насколько ошибочной бывает оценка перспектив молодых футболистов. Глядя на игроков в нежном возрасте и отмечая те или иные их сильные качества, мы автоматически наделяем взрослую копию этого футболиста соответствующими «скиллами», выросшими по крутому графику развитию. Ошибочно думать, что развитие футболистов — естественный процесс, на самом деле это совпадение сотен факторов, одни из которых прогнозируются, а другие всегда будут скрыты за дымкой будущего. Есть спортсмены, которые в силу собственной психологии и обстоятельств легко доказывают свой уровень, а вот карьера Траоре — это постоянная борьба, причем он вполне мог бы вести эту борьбу сейчас в том же Чемпионшипе, не встреться на его пути сначала Тони Пулис, а затем Нуну Эшпириту Санту, который уделяет пристальнейшее внимание индивидуальному развитию Адама.

Сейчас в проблесках мы видим футболиста топ-уровня, против которого практически невозможно защищаться. Сами соперники признают, что иной раз приятнее встретить кого-то более искусного и техничного, пусть это даже Роналду, нежели прущего напролом мощного и быстрого Траоре. В декабре Адама наводил ужас на защитников «Тоттенхэма», и хотя «Вулверхэмптон» в том матче проиграл, испанец запомнился ураганной игрой и голом. А потом Траоре во второй раз за сезон «раздел» «Манчестер Сити»: на «Этихаде» был победный дубль, а в домашнем матче Адама поучаствовал в волевой победе голом и пасом. Еще одну победу по такому же сценарию — 3:2, проигрывая 0:2, «вулвз» одержали в прошедший уикенд над «Саутгемптоном», и Траоре снова не остался в стороне: воспитанник «Барселоны» выразил «святым» уважение в виде двух «ассистов».

То, как Траоре бежит с мячом или без мяча на вражеские редуты, завораживает, однако игру вингера нельзя будет называть зрелой до тех пор, пока он не научится действовать на одинаковом уровне интенсивности в каждом матче. Кажется, Адама нуждается в какой-то особой эмоциональной установке, чтобы играть во всю мощь, на «гладких эмоциях» получается скучнее, но это ведь тоже шаг к пониманию себя: раз для хорошей игры нужна великолепная физическая форма и определенное настроение — значит, надо научиться поддерживать себя в тонусе, а также активировать режим воина, который уже напугал не одного защитника в АПЛ .

Работавший с Траоре в «Мидлсбро» Тони Пулис называл Адама образцовым профессионалом и приличным человеком, но отмечал катастрофическую нехватку веры в себя. При этом Траоре всегда готов к работе и обучению — и на тренировочной площадке, и у экрана компьютера рядом с тренером, который указывает на ошибки на видео и говорит, как их можно избежать. Тони также намекнул, что до него никто не занимался с Траоре так обстоятельно, зато теперь результаты индивидуальных занятий с Пулисом и Санту налицо. А на каком уровне был бы Адама сейчас, если бы кто-нибудь грамотный и заинтересованный в его успехе усадил его за парту года на три раньше?

Траоре — очень непростой игрок не только для защитников, против которых играет, но и для своих тренеров. Он не тот парень, который схватывает налету и на интуиции делает все, что от него требуется на поле, однако Адама обладает такими качествами, ради которых тренеру стоит заморочиться и открыть для своего подопечного футбольный мир заново. Главное изменение в игре Траоре — он больше не бегает «по рельсам», футбол стал для него трехмерной игрой, в которой гораздо больше вариантов, чем ему казалось раньше. Адама сегодняшний знает гораздо больше, чем знал Адама 18 месяцев назад, когда только пришел в «Вулверхэмптон». И научился верить в себя. В американский футбол теперь точно не сбежит.