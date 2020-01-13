Рейна-папа и Рейна-сын

сегодня, 17:30

«Соккер.ру» знакомит читателей с вратарской династией.

Пепе Рейна прибыл в Бирмингем для того, чтобы подписать краткосрочное соглашение с «Астон Виллой». Очень вовремя. Без Тома Хитона семикратным чемпионам Англии совсем худо. Вот и решила «Вилла» прибегнуть к услугам 37-летнего испанца.

Пепе провёл первую половину сезона в «Милане», где больше сидел на лавочке и смотрел, как играет Джанлуиджи Доннарумма. Видимо, насиделся, раз решил сорваться и кинуться в пекло. Второй круг английской Премьер-Лиги будет горячим для бирмингемцев и их вратаря. Но когда Пепе боялся трудностей? Кажется, для него нет ничего страшного.

Два с небольшим года назад мне довелось присутствовать на тренировке сборной Испании. Очень хотелось посмотреть за работой Давида Де Хеа и Кепы Аррисабалаги, которому только ещё предстояло стать самым дорогим вратарём мира. Рядом с ними тренировался Рейна. Лысый, грузный, выглядящий старше своих лет. Но во время занятий я поймал себя на мысли, что ветеран выглядит не хуже своих молодых коллег, как минимум. Пепе намертво ловил мяч, а не гасил его ладонями, прежде чем зафиксировать. Камушек в огород Кепы. И прыгал за всеми, в том числе, и безнадёжными на первый взгляд мячами. А не ленился, как Давид. И куда девалась вся внешняя тяжесть. Рейна летал в воротах и тащил все мячи, словно это было не тренировка, а финал чемпионата мира. При этом Хосе Антонио (полное имя испанца) знал, что играть будет не он. Завидный профессионализм, который позволяет Рейне оставаться востребованным на футбольном рынке.

Пепе Рейна рано, в 18 лет, дебютировал в воротах «Барселоны», которые когда-то защищал его отец. Не просто дебютировал, а стал основным. И был им на протяжении полутора сезонов. Но потом пришлось присесть на лавку. «Барса» на рубеже двух веков долго и мучительно искала основного голкипера, перебрав несколько куда более именитых, чем Рейна кандидатов. Возможно, Пепе стоило переждать и перенять вторую попытку закрепиться. Может быть он, а не Виктор Вальдес собрал бы тот урожай трофеев. Но молодой вратарь отправился в аренду в ещё хиленький, подверженный болезням роста «Вильярреал». Именно с Рейной в воротах «подводники» стали мощной силой в испанском, да и в европейском футболе.

В «Вильярреале» довольно быстро сообразили, что в их сети попал сильный вратарь и выкупили Рейну. Пепе очень быстро раскрылся с наилучшей стороны. Во многом благодаря ему скромный клуб занял третье место и пробился в Лигу чемпионов. Сам Пепе оказался в числе кандидатов в сборную Испании. Но конкурировать с Икером Касильясом, Андресом Палопом, даже постаревшим Сантьяго Канисаресом вратарю «Вильярреала» было непросто. Вратарю «Вильярреала», но не Рейне. В какой-то момент Пепе осознал, что перерос уровень «подводников» и нужно идти на повышение.

А ещё в «Вильярреале» Хосе Антонио стал самостоятельной фигурой, а не сыном того самого Мигеля Рейны, что защищал ворота «Барселоны» и «Атлетико». А также «Кордобы», где начинал свой славный путь Рейна-старший. Как видим, в Испании тоже существует вратарская династия. Любопытно, но ранее семейным ремеслом была кулинария.

Отец Мигеля трудился шеф-поваром одного из ресторанов Кордобы, а четверо сыновей помогали родителю на кухне. И успевали играть в футбол. Старшие браться заметили, что Мигелито делает определённые успехи в воротах дворовой команды и отправили его в спортивную школу. При этом братья заменили самого младшего у плиты. Поваром Мигель не стал, зато из него получился отличный вратарь, которого считают лучшим в истории «Кордобы». Даром, что он провёл в воротах родного клуба всего два сезона. Скромная команда заняла пятое место в воротах, что является лучшим достижением «бело-зелёных». Не смог он устоять перед предложением «Барселоны».

Пришёл Рейна в «Барсу» и присел на лавку. Сильны были позиции Хосе Мануэля Песудо, да и Сальвадор Садурни находился в рассвете сил. Бывший повар только третий. Но на чемпионат мира 1966 года поехал он, не имеющий игровой практики. Тоже третьим голкипером после Хосе Анхеля Ирибара (о нём «Соккер.ру» рассказывал) и Антонио Бетанкура. Естественно, в Англии Рейна не сыграл ни секунды, но приглашение в сборную сработало. Постепенно Мигель повышал свой статус в клубе. Вот он стал вторым после Садурни, а через два года пребывания в клубе сделался основным стражем ворот «сине-гранатовых». И был им на протяжении четырёх сезонов. С Рейной в воротах «Барселона» выиграла два Кубка Генералиссимуса и в третий раз взяла Кубок ярмарок. Сам Мигель однажды был удостоен приза Саморы, как самый надёжный вратарь испанского чемпионата. Однако был и не лучший сезон 1970-71. На предсезонном турнире Рейна пропустил пять мячей в игре с московским «Динамо». Советский клуб тогда победил 5:0. Болельщики «Барсы» сочли Рейну виновником поражения и подвергли его обструкции. Тренер «сине-гранатовых» Вик Букингем выпускал Мигеля только в гостевых встречах. Но потом болельщики сменили гнев на милость, и Рейна оставался первым номером барселонцев вплоть до своего перехода в «Атлетико».

В 27 лет Мигель Рейна решился сменить клуб. Как выяснилось, что именно в «Атлетико» он провёл свои лучшие годы. Пять лет был основным, ещё два года - вторым. Да и мадридцы вправе считать Мигеля одним из лучших вратарей в истории клуба. С Рейной в воротах «матрасники» стали чемпионами, взяли Кубок Генералиссимуса и Межконтинентальный кубок. Сам же Мигель во второй раз получил Самору. Но с именем Рейны связан и самый громкий конфуз «Атлетико» семидесятых годов. А может и не только семидесятых.

Финал Кубка чемпионов 1974 года выдался очень тяжёлым. 90 минут не выявили победителя. В дополнительной тридцатиминутке Луис Арагонес вывел испанцев вперёд. До триумфа оставалось менее минуты. Игроки «Атлетико» чувствовали себя победителями. Вратарь - не исключение. Мигель подарил свои перчатки, стоявшему за воротами корреспонденту испанской газеты «Марка». И в это время в ворота мадридцев залетел мяч. Защитник баварцев Георг Шварценбек заметил, что голкипер отвлёкся, и ударил с тридцати с лишним метров. Попал.

Послематчевые пенальти тогда не применяли, поэтому была назначена переигровка. В которой «Бавария» оказалась на голову сильнее 4:0. Но потом баварцы отказались играть в Межконтинентальном кубке, а «Атлетико» успешно заменил клубных чемпионов Европы в двухраундовом противостоянии с аргентинским «Индепендьенте».

В сборной Испании Рейна-старший сыграл всего пять матчей. Что неудивительно. Тогда в воротах испанской сборной царил Ирибар. А в 1973-м в товарищеском матче с голландцами Мигель совершил курьёзную ошибку, - фактически забросил мяч в свои ворота. Больше в основе «красной фурии» он не появлялся.

Но вернёмся к Рейне-младшему. В 2005 году Пепе перешёл в «Ливерпуль», который недавно выиграл Лигу чемпионов. Во многом благодаря вратарю Ежи Дудеку, блестяще отработавшему в серии пенальти. Однако новый тренер «красных» Рафа Бенитес посчитал, что его команде нужен более надёжный страж ворот. Вот и пригласил соотечественника.

В Ливерпуле Пепе провёл восемь сезонов - большую часть своей карьеры. Было много всего и хорошего, и не очень. Рейна признавался лучшим вратарём Премьер-лиги, выигрывал Кубок Англии и Кубок лиги. Были ошибки и дисквалификации. В бытность футболистом «Ливерпуля» Рейна стал игроком сборной Испании. Выиграл чемпионат мира и два первенства Европы. Однако, как и отец, Хосе Антонио нечасто выходил в основе. Мигелю не повезло быть современником Ирибара, Пепе - Икера Касильяса. Поэтому, только второй в «красной фурии».

Замена Рейны на Симона Миньоле была весьма спорным, а может и опрометчивым шагом. Да и выглядело всё как-то некрасиво. Столько лет служил верой и правдой, а тут вдруг оказался не нужен. И с «Барселоной» не срослось, хотя все стороны были заинтересованы в возвращении чемпиона мира и двукратного чемпиона Европы. Зато пригодился «Наполи», где провёл отличный сезон, - помог выиграть Кубок Италии. А потом была «Бавария». Что была, что не была. Весь сезон 2014-15 Пепе просидел на лавочке, что немудрено. Ворота баварцев защищал новоиспечённый чемпион мира Мануэль Нойер.

Рейна, которому перевалило за тридцать, мог и дальше наслаждаться жизнью запасного вратаря «Баварии». Но захотелось играть. Да и «Наполи» активно звал. Вернулся Пепе в Неаполь и на совесть отработал три года. В двух сезонах неаполитанцы занимали второе место, ещё раз - третье. Да и в Европе южане смотрелись достойно.

Здоровый мужик пустил слезу, когда прощался с Неаполем. А взыскательная публика достойно проводила испанца, ставшего родным для стадиона «Сан-Паоло». Но уход из «Наполи» не означал завершения карьеры. Ветеран подался в «Милан». Однако ему снова надоело сидеть. Не выдержал, решился на переход в «Астон Виллу».

Спасет ли лысый и толстый дяденька семикратных чемпионов Англии? Сейчас этого не знает никто. То, что играть Пепе будет на совесть, можно не сомневаться. Он иначе не умеет.

И, наверное, у читателей возникнет вопрос. Кем приходится вратарь «Мальорки» Маноло Рейна упомянутым в статье отцу и сыну? Никем. Просто однофамилец. Довольно возрастной - 34 года, сменивший немало команд, по большей части из Сегунды. Добротный голкипер, склонный к эффектным жестам. Прыгнуть, где можно ограничиться шагом в сторону. Или мяч одной рукой поймать. Дата рождения - первое апреля обязывает. В нынешнем сезоне Маноло тянет на себе не самый сильный клуб Ла Лиги, помогает островитянам обжиться в элите. Выполняет ту же миссию, что предстоит Пепе в «Вилле». Вот и посмотрим в мае, кто из двух однофамильцев окажется более успешным.