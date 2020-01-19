Самородок из Сицилии

вчера, 21:05

«Соккер.ру» рассказывает о недавно скончавшемся бывшем игроке «Ювентуса».

Из Италии пришла печальная весть. На 72-м году жизни скончался чемпион Европы 1968 года Пьетро Анастази, бывший нападающий «Ювентуса» и «Интера», который был сильным игроком и яркой личностью. И некогда самым дорогим футболистом Италии.

Пьетро Анастази или, как его называли, Петруччо-Турок за слишком смуглый даже для сицилийца цвет кожи, запомнился, в первую очередь тем, что дебютировал в сборной сразу в финале чемпионата Европы 1968 года. И второй матч Турка в футболке итальянской сборной также пришёлся на финал. Итальянцы и югославы не смогли выявить чемпиона в первой встрече. Понадобилась переигровка, в которой сильнее оказались хозяева чемпионата - 2:0. Один из двух мячей пришёлся на долю Анастази. Итальянцы отметили проницательность тренера Ферруччо Валькареджи, в последний момент внесшего в список нападающего «Варезе». После чемпионата Европы Пьетро носил уже чёрно-белую футболку «Ювентуса».

Более того, итальянцы считают, что именно отсутствие Петруччо помешало им стать чемпионами мира в 1970-м. Его напористости и нацеленности на ворота не хватило в решающей игре с бразильцами. «Чёртов аппендицит», - тогда говорили в Турине и не только. Ведь официальной версией непопадания Анастази в состав считалось воспаление червеобразного отростка, повлекшее за собой операцию. Но уже после чемпионата мира досужий папарацци подловил футболиста на отдыхе у моря и не обнаружил на теле послеоперационного рубца. Ни свежего, ни какого-то другого. Вскоре выяснилось, что никакого аппендицита не было, а Петруччо незадолго до отправки сборной в Мексику получил травму ... причинного места. Придуривались с массажистом в раздевалке, устроили поединок на мокрых полотенцах. Вот и пропустил нападающий удар ниже пояса. Анастази тогда было не смешно. Тренерскому штабу Италии тоже. Однако потом Анастази вернулся в сборную страны и сыграл еще немало встреч. В том числе и на чемпионате мира 1974 года.

Выходец из бедной, многодетной сицилийской семьи, он долго играл в футбол босиком, чтобы не разбить единственную пару обуви. Но босыми ногами смуглый парнишка вытворял чудеса. За что и был приглашён в любительскую команду «Массиминиана», известную тем, что в ней играло сразу семь братьев Массиминиано, - сыновей владельца клуба. Но ни одного из них не позвали в профессиональную команду, а вот за Турком приехали из «Варезе». «Леопарды» только что вылетели из Серии А, нужно было возвращаться, а стало быть укреплять состав. Вот и позвали 18-летнего юношу, который стал их лидером. В элите «Варезе» сразу прыгнул на восьмое место, во многом благодаря Анастази. Стало ясно, что сицилийский самородок вряд ли задержится в скромной команде. Так оно и вышло. За Анастази, который уже успел сыграть за олимпийскую сборную Италии и выиграть Средиземноморские игры, выстроилась целая очередь.

Самую большую сумму предложил «Интер». У самого футболиста душа не лежала к миланскому клубу, и Петруччо-Турок был несказанно рад оказаться в «Ювентусе». Помог переходу бизнес президента «Варезе» Джованноне Борги, торговца холодильниками. Компрессоры для этих холодильников поставлял концерн ФИАТ, который, как известно, имеет прямое отношение к «Юве». И после поездки Борги в Турин согласованный было контракт с «Интером» полетел в мусорную корзину. «Ювентус» же заплатил 660 миллионов лир. Ровно столько же, сколько и предлагали миланцы. Благодаря этой сделке Анастази стал самым дорогим футболистом Италии.

Но самый дорогой итальянский футболист и герой чемпионата Европы не сразу заиграл в великом клубе. И не всё ему там пришлось по душе. Например, существующий в «Ювентусе» дресс-код. Уроженцу знойной Сицилии казалось странным и неудобным всюду надевать костюм. Пьетро не всегда понимал, что хотел от него тренер Эриберто Эррера. Да и не все игроки «Юве» доброжелательно восприняли новичка. Иной раз Турку приходилось слышать за спиной «деревенщина».

Но трудности оказались временными. Пьетро стал самым метким игроком «Юве» в первом же сезоне. В следующем уже было 18 голов с учётом всех матчей. И в дальнейшем, в семи из восьми сезонов, проведенных в Турине, Петруччо забивал не менее 13. Только в сезоне 1975-76 трёхкратный к тому времени чемпион Италии ограничился четырьмя голами. Причина не вполне футбольная. Разругался с тренером Карло Паролой, который назвал Анастази «мышью, грызущий клуб изнутри». Терпеть подобное оскорбление гордый сицилиец не стал. С марта он перестал попадать в состав, а летом перешёл в «Интер», объяснив болельщикам «Ювентуса» причину своего ухода. Перешёл, кстати, с выгодой для клуба. Ибо в обратном направлении - из Милана в Турин проследовал Роберто Бонинсенья. Миланцы ещё и доплатили сто миллионов.

Но в «Интере» Анастази был уже не тот. Отыграл два года, помог «нерадзурри» взять Кубок Италии и ушёл в «Асколи». Потом и вовсе уехал в соседнюю Швейцарию, где доигрывал в «Лугано». Окончание карьеры 33-летнего Петруччо совпало с победой сборной Италии на чемпионате мира. Он вполне мог оказаться среди тех, кому вручили Кубок мира, если б не уход из «Ювентуса» в середине семидесятых. Но история не терпит частицу бы.

Завершив выступления, Пьетро Анастази работал комментатором и экспертом. В последнее время тяжело болел. В минувшую пятницу его не стало.