И ты, Кейн

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«Соккер.ру» рассказывает о потере сборной Англии.

Это похоже на эпидемию. Травмы выкашивают участников чемпионата Европы. Причём выбивают из рядов самых лучших. Или самых перспективных, тех кто мог стать открытием Евро. Кресты, кресты. Кресты на надеждах сыграть на чемпионате.

Первым порвал злополучную связку нападающий сборной Германии Лерой Сане. Было ещё летом. Затем аналогичная беда постигла ещё одного игрока Манншафт Никласа Зюле. В декабре с интервалом в 10 минут из потенциальных участников Евро в зрители перешли два футболиста «Лиона» - француз Джефф Рен-Аделед и голландец Мемфис Депай. В конце декабря отправился в лазарет многострадальный вратарь английской команды Том Хитон. Уже в январе, также в одной игре, лишились шансов сыграть на чемпионате Европы два юных дарования - турецкий защитник «Ювентуса» Мерай Демирел и полузащитник «Ромы» Николо Дзаньоло.

В первый день нового 2020 года не смог доиграть встречу с «Саутгемптоном» Харри Кейн. Капитан сборной Англии покинул поле, держась за колено. Тренер англичан Гарет Саутгейт, наверняка, схватился за сердце. Но первоначальный диагноз не предвещал большой беды. Небольшой надрыв подколенного сухожилия. Слава Богу не кресты. Операция, полтора месяца покоя и уже в конце марта можно начинать тренироваться. А чемпионат Европы стартует в июне. Так что травма Кейна виделась проблемой «Тоттенхэма», а не общенациональной драмой.

11 января Харри был удачно прооперирован. Сам футболист разместил в соцсетях фотографию колена, перенесшего хирургическое вмешательство. Однако беда не приходит одна. У капитана «трёх львов» обнаружили ещё и разрыв задней поверхности бедра. А это уже приговор. Известный английский хирург Крис Уилсон огорошил английских болельщиков - шесть-семь месяцев восстановления. А это означает одно - на чемпионате Европы у сборной Англии будет другой капитан. А Кейн вернётся на поле только в августе. Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуриньо, отвечая на вопрос когда вернётся сильнейший нападающий «шпор», тяжело вздохнул и выдавил «не знаю». Похоже Жозе в этом сезоне на Кейна не рассчитывает, и это косвенное подтверждение вердикта доктора Уилсона.

Официального сообщения о травме бедра пока нет. Харри ждут в апреле-мае. Но авторитет Уилсона в медицинских кругах высок, и скорее он прав. Травма Кейна требует длительного лечения. Если формировать события, то велика вероятность рецидива. Очень велика. Так что в этом случае не стоит рисковать здоровьем нападающего. Сыграет ли Кейн на чемпионате Европы? Скорее нет, чем да. Поэтому англичанам лучше сразу смириться с мыслью, что Харри пропустит первенство континента. Можно, конечно, ждать, ловить сводки о здоровье, следить за процессом восстановления. Но лучше сразу готовиться к худшему варианту развития событий.

Сказать, что Кейн - потеря для сборной Англии, не сказать ничего. Это Потеря. С большой буквы П. Харри - это футболист, благодаря которому английская команда перестала быть многострадальной, а превратилась в одного из претендентов на высокое место. Не Кейном единым, но, согласитесь, без него эта метаморфоза была бы невозможной. И вот из отлаженного механизма извлекли главную деталь. Компенсировать потерю Харри будет крайне тяжело. Названные выше травмированные футболисты, при всём уважении, не являются системообразующими в своих сборных. Разве что Мемфис для голландцев, и то при таком выборе игроков атаки последствия можно свести к минимуму. А Кейн - это ось, вокруг которой всё крутилось в команде Саутгейта.

Неужели во всей Англии не найдётся нападающего, способного заменить травмированного капитана? Сильные футболисты есть, о них чуть ниже. Но станет ли замена равноценной? Не факт. Саутгейт нередко использовал трёх нападающих. Рахим Стерлинг и Маркус Рэшфорд по краям, Харри Кейн в центре. Кто ещё может сыграть на его позиции?

Форвард «Челси» Тэмми Абрахам, который с большой долей вероятности заменит Кейна в нападении, вне всякого сомнения талантливый футболист. Проводит отличный сезон, забил 13 мячей. Осенью, когда у Харри возникали проблемы со здоровьем, именно Абрахам играл в центре нападения и забил один из мячей в ворота сборной Косово. Но Тэмми всего 22 года. У него нет такого опыта, как у Кэйна, он не всегда стабилен. К тому же на чемпионате Европы англичан ждут куда более сильные соперники, нежели в отборочном турнире. Да и авторитет в команде он только приобретает.

Два Каллума - Уилсон из «Борнмута» и одноклубник Абрахама Хадсон Одои? Первый, при всём уважении, далеко не Кейн, в том числе в части результативности. 19-летний Хадсон-Одои - игрок несколько иного плана, чем травмированный капитан. Он скорее атакующий полузащитник. В качестве дополнения к Абрахаму подойдёт, но как Саутгейту формировать состав? Тем более что есть Деле Алли. Мейсон Гринвуд? Интересный вариант, тем более что молодой нападающий «Манчестер Юнайтед» уже хорошо сыгрался с Рэшфордом в клубе. Но пока Гринвуд ещё не привлекался в первую сборную Англии. Опыта у него меньше, чем у двух игроков «Челси». Дэнни Ингз из «Саутгемптона»? Он, скорее, фланговый игрок, сменщик Стерлинга или Рэшфорда. Равно как и Джейдон Санчо.

Если у Кейна дела плохи, и он не сможет помочь сборной Англии на чемпионате Европы, оптимальным был бы вариант возвращения в национальную команду Джейми Варди. Тем более что нападающий «Лестера» проводит прекрасный сезон и возглавляет список самых метких игроков Премьер-Лиги. Джейми в своё время простился со сборной. Говорил, что по семейным обстоятельствам. Но все то знают, что истинная причина - проигрыш Варди в конкуренции Кейну. Двум центральным нападающим было тесно в одной команде. Теперь ситуация изменилась, и Джейми может вернуться. Если захочет. А почему бы ему не захотеть? Более того, чемпионат Европы может стать звёздным часом Варди.