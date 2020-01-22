Великий Суби

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«Соккер.ру» рассказывает о знаменитом испанском вратаре Андони Субисаррете.

«Барселона» Йохана Кройфа была ярчайшим явлением в футболе первой половины девяностых. Четыре года подряд она становилась чемпионом Испании, выигрывала Кубок чемпионов и Кубок кубков.

Но стоило одному игроку покинуть «Барсу», как та стала рассыпаться. Закат команды-мечты начался после того, как она рассталась со своим вратарём и капитаном Андони Субисарретой. Летом 1994 года Суби шёл тридцать третий год, позади у него был неудачный финал Лиги чемпионов с «Миланом», его контракт с «Барсой» истёк. Можно ли было его удержать? Наверное, да. Если бы этого захотел Хосеп Нуньес, или если бы Йохан Кройф заявил президенту, что ему нужен вратарь-ветеран. Но никто не предпринял попытку удержать голкипера, и сезон 1994-95 шестикратный чемпион Испании начал в «Валенсии». А «Барселона» ещё долго искала вратаря, который смог бы закрепиться в основе на долгие годы, пока не сделала ставку на своего воспитанника Виктора Вальдеса.

Уже потом стало известно, что Кройф выдавил Суби из команды, полагая что его команде нужен более молодой и квалифицированный вратарь. Например, Хулен Лопетеги. Тоже баск. К чему привела инициатива голландца, известно. После ухода из «Барселоны» он больше никого не тренировал. А возрастной Субисаррета ещё четыре года отыграл в «Валенссии» (не последней команде Ла Лиги), а также в сборной страны.

Великая «Барселона» не только закончилась с уходом Субисарртеты, она собственно с него и началась. В 1986 году «сине-гранатовые» уступили в финале Кубка чемпионов румынской «Стяуа» в серии пенальти. Нуньес был зол на голкипера-ветерана Уррути, проигравшего дуэль Хельмуту Дукадаму, и распорядился приобрести лучшего на тот момент вратаря страны. Андони не сразу согласился покинуть «Атлетик», в рядах которого он дважды становился чемпионом Испании и стал первым номером сборной страны. Но в итоге ответил «да». С приглашения баска и началась сборка той самой команды-мечты. Ещё задолго до возвращения Кройфа на «Камп Ноу» Суби стал одним из основополагающих элементов новой команды. Постепенно игроки старой «Барсы» покидали команду или отходили на второй план, как Хосе Рамон Алешанко или Хулио Альберто. Появлялись новые лица, и только вратарь оставался прежним.

В первом же барселонском сезоне Андони выиграл Самору (приз самому надёжному вратарю) и был признан лучшим футболистом Испании по версии журнала «Дон Балон». И это в то время, когда в «Реале» расцветали Эмилио Бутрагеньо, Мичел и Маноло Санчис. Больше Андони не получал столь весомых индивидуальных наград. Всегда находился голкипер, пропускавший меньше.

Естественно, Субисаррета был небезупречен. И упоминавшийся финал с «Миланом» – не единственный его неудачный матч. Но Суби очень редко проваливал матчи, более того, свои ошибки он был способен исправлять, в том числе, тем, что выручал в сложнейших ситуациях. Баск был очень хорош в ближнем бою, а также умел организовать оборону команды: расставить защитников, дать им подсказки.

«Барселона» не являлась командой, которая бы оглядывалась на тылы, поэтому вратарь был в ней едва ли не ключевой фигурой. Слишком многое зависело от него. Но Андони умел выполнять свою работу, при этом не привлекая особого внимания к себе. Он был незаметным героем в команде-мечте. Лавры доставались Стоичкову, Куману, Лаудрупу, потом Ромарио. А роль голкипера в этих победах казалась вторичной. И только после ухода Суби выяснилось, насколько велико было его значение в команде.

Андони Субисаррета пришёл в «Барселону» основным вратарём сборной Испании. Репутацию сильнейшего голкипера страны он заработал в Бильбао, где на протяжении пяти лет практически бессменно защищал ворота «Атлетика». Но вопреки распространённому мнению, Суби – не воспитанник «Атлетика». Будучи уроженцем Витории, он начинал в «Алавесе». Правда, клуб из родного города в то время был слабоват, и в 18 лет Субисаррета отправился в Бильбао.

Впервые двадцатилетний Андони появился в воротах «Атлетика» в чемпионате 1981-82. В те годы на равных с ведущими клубами Испании бился «Реал Сосьедад», весной 1981-го осуществивший свою мечту – команда Альберто Ормаэчеа впервые стала чемпионом страны. Луис Арконада, защищавший в то время ворота команды из Сан-Себастьяна, также был основным голкипером сборной Испании, унаследовав это право от другого великого баска – Хосе Ирибара. «Атлетик» финишировал девятым. Молодой 31-летний тренер Хавьер Клементе доверил ворота «львов» молодому голкиперу Андони Субисаррете. Это был смелый шаг. В предыдущих сезонах на последнем рубеже у басков играл другой юноша Андони Седрун, который был старше тёзки на год и выше на целую голову. Но Клементе рискнул и дал шанс младшему Андони. Субисаррета, появившись в основе в свитере под первым номером, не отдавал его никому на протяжении пяти лет.

«Реал Сосьедад» снова стал первым. «Атлетик» же в этот раз пришёл на финиш четвёртым. А затем, в сезоне 1982-83, впервые после 1956 года выиграл чемпионат страны и сделал это ещё раз в следующем сезоне. Едва ли такой взлёт был бы возможен без отличной игры вратаря.

Позиции Арконады в сборной слегка покачнулись после неудачного для испанцев домашнего чемпионата мира. А после проваленного финала Евро-84 Луис вовсе оказался в немилости. Стало ясно, что «Красной фурии» нужен новый вратарь. В 1985 году Суби принял эстафету от Арконады и на протяжении 14 лет защищал последний рубеж испанской сборной, которая, однако, не добилась ничего. Хотя в вину Андони можно было поставить лишь встречу со сборной Нигерии на чемпионате мира 1998, когда он действительно пропускал совершенно необязательные мячи. В остальных случаях испанцы терпели неудачи совсем по иным причинам.

Андони везде работал на совесть – в сборной, в «Атлетике», «Барселоне», в «Валенсии», где Суби не заканчивал карьеру, а по-настоящему играл. И даже повесив перчатки с бутсами на гвоздь, вратарь не поменял отношения к делу. Андони работал спортивным директором. Сначала в «Атлетике», затем проследовал привычным маршрутом в «Барселону». Три чемпионства и две Лиги чемпионов пришлись на его пору. Это он покупал игроков для «Барсы», но в итоге снова угодил в немилость. Президент Хосеп Мария Бартомеу счёл, что клуб тратил слишком много денег. Сейчас знаменитый вратарь работает в «Марселе» и делает всё, чтоб самый популярный клуб Франции развивался и процветал.