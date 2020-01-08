Запоздалые поздравления с юбилеем

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«Соккер.ру» вспоминает знаменитого испанского вратаря, которому в прошлом месяце исполнилось пятьдесят лет.

Рассказы о «Валенсии» Рафы Бенитеса были бы неполными без отдельного упоминания одного из героев той великой команды. Тем более, что 18 декабря уже прошлого года он отпраздновал юбилей. Конечно же, это Сантьяго Канисарес, отслуживший в воротах Los Ches десять лет.

Он не обладал какими-то выдающимися вратарскими данными. Не слишком высок, склонен к полноте. Порою допускал ошибки на перехватах, не успевая к мячу. Но Сантьяго при этом был явлением в испанском футболе. Желание играть и побеждать, не вешать нос в самых тяжёлых ситуациях, умение выручать, вытаскивать и выигрывать. Он даже проигрывал красиво. Достаточно вспомнить два неудачных для «Валенсии», не самого Санти, финала Лиги чемпионов. Особенно встречу с «Баварией» в 2001 году.

В перерыве того финала Сантьяго получил страшную весть. Умерла его мама. Тренер Эктор Купер был готов заменить Канисареса. Но вратарь вышел и сыграл выше всяких похвал. В серии пенальти испанский клуб всё же уступил чемпиону Германии. Но в противоположных воротах играл сам Оливер Кан. Который после окончания драматичного финала первым делом отправился утешить своего визави, отдавшего борьбе все силы и даже больше. Кстати, однажды Кан, отвечая на вопрос, кого из коллег он ценит больше всего, назвал Канисареса. Аналогичный вопрос был задан и Петеру Шмейхелю. Ответ был примерно таким же. «Из всех тех, кто мне противостоял на противоположном участке поля, выделю испанца Канисареса». Видимо, неспроста два натуральных блондина отметили блондина крашенного. Была в Сантьяго некая изюминка, некая чертовщинка, отличавшая его других вратарей, как испанских, так и зарубежных. Отсюда и признание великих коллег-современников, и любовь болельщиков. На «Месталье» Санти боготворили. Впрочем, отчего же в прошедшем времени. Его и сейчас там обожают и славят во время каждого матча. Даром, что Канисарес уже не играет более одиннадцати лет.

Вообще Сантьяго не собирался играть в «Валенсии». Он мечтал о мадридском «Реале» и шёл к своей мечте много лет. Закончил академию столичного клуба, стал чемпионом Европы среди 16-летних, был принят в «Кастилью», потом в первую команду. И тотчас отправился в аренду в «Эльче», где ничем особым себя не проявил, сыграл семь матчей и снова прибыл на стадион, носящий имя своего великого тёзки. Ненадолго. Скоро 22-летнего Сантьяго командировали в другой клуб Сегунды - «Мериду». Там он отыграл весь сезон, да так что был приглашён в олимпийскую сборную Испании. Игры проходили в Барселоне, и хозяевам хотелось выступить, как можно лучше.

Тренер Висенте Миера, в прошлом защитник «Реала» и «Спортинга», собрал интересный состав – нападающие Альфонсо («Реал») и Кико («Кадис»), полузащитники Хосеп Гвардиола («Барселона»), Луис Энрике («Реал»), Хосе Амависка («Лерида»), защитники Альберт Феррер («Барселона») и Микель Ласа («Реал»), вратарь Тони Хименес, одолженный «Фигейрасом» у «Барселоны». Тони и отыграл весь олимпийский турнир, завершившийся победой хозяева. Но его дублёр Сантьяго Канисарес тоже получил золотую медаль и право называться олимпийским чемпионом.

Но «Реал» снова отправил молодого вратаря в аренду. Теперь уже в клуб Примеры – «Сельту», где олимпийский чемпион получил полное доверие тренера Хосе Антонио Рохо. Вернувшиеся в элиту «кельты» заняли 11 место. Канисарес получил приз Рикардо Саморы, как самый непробиваемый вратарь, - разделил его с Пако Лианьо из «Депортиво». Показатели обоих голкиперов составили 0,83 мяча за игру. В следующем сезоне Сантьяго снова остался в Виго. «Сельта» отступила на 15 место, пропустив 51 мяч. На Самору Кан

исарес не претендовал. Но получил вызов в сборную Испании и даже дебютировал в ней. Бессменный страж ворот «красной фурии» Андони Субисаррета был удалён в игре с датчанами. Встреча была официальной, а стало быть, Суби был вынужден пропустить и одну из встреч финальной стадии чемпионата мира – со сборной Южной Кореи. Тренер Хавьер Клементе предпочёл Канисареса Юлену Лопетеги. Нельзя сказать, что Санти сыграл сильно – ничья 2:2 с корейцами не входила в планы сборной Испании. В остальных матчах играл Субисаррета. Но после того чемпионата мира его дублёр и потенциальный преемник вернулся их «Сельты» в «Реал». Лопетеги, про которого «Соккер.ру» уже рассказывал, тоже сменил «Логроньос» на «Барселону».

Сантьяго возвращался в Мадрид, надеясь вытеснить из ворот стареющего Пако Буйо. Но какое там. Санти сыграл лишь один матч в первенстве. «Реал» стал чемпионом с 36-летним Пако. В следующем сезоне Канисареса видели в воротах «королевского клуба» чаще - 16 раз. Но первым номером оставался ветеран. «Реал» провалился везде, где только мог. Буйо решил, что пора отойти от дел. Совсем не ушёл, но больше не претендовал на место основного. Сантьяго связывал большие надежды с новым тренером Фабио Капелло. Но итальянский специалист даже не рассматривал второго голкипера сборной Испании, как игрока основы. Из «Кёльна» приехал чемпион мира 1990 года Бодо Ильгнер. Дон Фабио любил крупных вратарей. С ним «Реал» и вернул себе чемпионство. Санти сыграл лишь в двух встречах. Пако Буйо вообще не играл и вскоре ушёл на пенсию.

Капелло вернулся в «Милан», на его место заступил Юпп Хайнкес. Сантьяго совсем приуныл. Немец немца на лавочку не усадит. Но у Бодо возникли проблемы со спиной, и Канисарес неожиданно для себя оказался основным. Во всяком случае в чемпионате чаще играл он. В Лиге чемпионов тоже. Но в победном для «королевского клуба» финале в ворота вернулся Ильгнер. Бодо и достались все лавры победителя. А в чемпионате мадридцы пришли на финиш только четвёртыми.

Сантьяго понял, что на «Сантьяго Бернабеу» ему делать больше нечего. А тут ещё в «Валенсии» вакансия наметилась – Субисаррета собрался на покой. Канисарес решился и не прогадал. В Валенсии он нашёл свою команду. Полное доверие со стороны Клаудио Раньери и любовь местной публики. Разрыв с «Реалом» прошёл безболезненно. Во всяком случае, внешне. В сборной Санти тоже стал основным.

В «Валенсии» он провёл десять прекрасных лет. Два раза выигрывал чемпионат Испании и один раз Кубок короля. Дважды играл в финалах Кубка чемпионов. Овладеть трофеем не получилось. Зато удалось взять Кубок УЕФА , а потом и Суперкубок Европы. Ещё три раза Канисарес брал Самору. Всего на счету Санти четыре награды, присуждаемых самым непробиваемым голкиперам лиги. УЕФА включал испанца в символическую сборную сезона. Менялись тренеры, партнёры по команде, внешний вид самого вратаря. В какой-то момент брюнет Сантьяго выкрасил волосы в белый цвет и стал напоминать внешне руководителя группы «На-на» Бари Алибасова.

Постоянными оставались две величины – надёжность Канисареса и любовь «Местальи» к Санти. Он оказался не просто причастен ко всем успехам в новой истории Los Ches, он был творцом этих побед. Ровно пятьсот матчей сыграл Сантьяго в матчах Ла Лиги. 305 из них приходятся на долю «Валенсии».

Сантьяго потерял место в воротах «летучих мышей» в сезоне 2007-08. Сначала травма, потом приход на должность главного тренера Рональда Кумана. Голландец посчитал, что 38-летний голкипер староват для больших дел. Место в воротах занял немец Тимо Хильдебранд. Но Кумана хватило на 12 встреч. Потом сломался Тимо, получил травму второй вратарь Хуан Луис Мора. Новый наставник вернул легенду в основной состав. Канисарес помог, чем смог. После чего сказал, что его карьера подошла к концу. Встреча с «Атлетико» поставила точку в славной спортивной биографии знаменитого вратаря.

Сантьяго отыграл почти пятьдесят встреч в воротах сборной Испании. Был основным вратарём на Евро-2000, должен был отправиться первым номером на чемпионат мира 2002. Но перед самым отъездом на турнир испанец получил нелепейшую травму. Уронил пузырёк с одеколоном и порезал осколком флакона ахиллово сухожилие. В Южную Корею Санти всё же поехал, но в роли болельщика. А основным стражем ворот «красной фурии» стал Икер Касильяс. 21-летний Икер той весной сорвал джек-пот. Сначала заменил в финале Лиги чемпионов травмированного Сесара Санчеса и стал основным в «Реале». А потом удачно занял место травмированного Канисареса в сборной. Так третий вратарь испанской команды стал первым, причём на долгие годы. Сантьяго смирился с ролью запасного.

После ухода из большого футбола Канисарес стал вполне успешным автогонщиком. Выступал на протяжении шесть лет в разных ралли, пока не угодил в аварию. После чего Сантьяго стал реже садиться за руль и чаще выступать в роли эксперта. Вся Испания скорбела, когда Канисарес объявил о смерти своего пятилетнего сына Санти, умершего от лейкемии.

Сантьяго Канисарес до сих пор очень популярен в Валенсии. Более того, многие болельщики считают его лучшим вратарём в истории клуба. Как видим, для этого есть все основания.