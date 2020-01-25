Старейшие футболисты. Они играли после пятидесяти!

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Кто самый возрастной профессиональный игрок в истории? Узнайте о судьбах интересных людей вместе с «Соккер.ру».

Старший сын Роналду уговаривает отца остаться в футболе настолько, чтобы сыграть вместе. Такая история уже была – Гудьонсены выступали за сборную Исландии, но Эйдур родился, когда Арнору было всего 17 лет.

Младшему Криштиану лишь десять – Роналду не стал отцом в школе. Тут нужен дебют в 16 лет, и чтобы папа бегал минимум до сорока. Солидный возраст для футбола высокого уровня, даже голкиперам сложно держаться на поле так долго.

В АПЛ самым возрастным является бывший вратарь Джон Барридж – сыграл за «Манчестер Сити» в 43 года. В Бундеслиге Клаус Фихтель из «Шальке» тоже вышел на поле в 43, а в Ла Лиге английский тренер «Реала Сосьедад» Харри Лоу сыграл один матч, когда ему уже было 48 лет.

В Серии А самым старым стал Марко Баллотта из «Лацио» - вратарь играл в 44 года. Но тут есть загвоздка. Не удалось достоверно подтвердить или опровергнуть информацию, что за «Про Пратию» в 1951 году против «Ромы» сыграл 52-летний Итало Росси.

В газетных заметках того времени о рекорде ни слова, но итальянцы не очень бережно относятся к футбольной истории. Будем считать, что Лоу – рекордсмен топ-5, ведь во Франции хавбек Манфред Франковски смог сыграть в 43 года. Как видите, это «обычный» возраст для таких рекордов.

И на чемпионатах мира планка не сильно выше. Египетский голкипер Эль-Хадари стал в России самым возрастным игроком в истории мундиалей, ему тогда было 45 лет. Но есть футболисты более солидного возраста в профессиональных лигах, и пора о них узнать.

Исаак Хайик (Израиль, играл в 73 года)

Конечно, случай рекламный. Взяли дедушку, сделали новость для всего мира и поставили рекорд. На высоком уровне в 73 года долго выступать нельзя, даже вратарям. Зато голкиперу выйти на поле в профессиональном футболе проще, чем полевому игроку. В прошлом году Хайик сыграл за клуб 5-го дивизиона чемпионата Израиля «Ирони» (Ор-Иегуда). Пару раз отбивал мячи, пропустил пять раз, но ушел с поля довольным – за день до 74 дня рождения стал старейшим профи из тех, кто вышел на поле. Но его рекорд под угрозой.

Из Элдин Бахдер (Египет, сыграет в 74 года)

В Египте фараоном выбрали Салаха, футбол на пике популярности. Не совсем удивительно, что клуб тамошнего третьего дивизиона подписал 74-летнего деда (скоро исполнится 75 лет). Называется команда «Шестое октября» - в честь успешных военных действий Египта в Войне Судного дня в 1973-м. Как легко догадаться, египтяне специально хотят побить рекорд недругов. Та самая Война Судного дня – 18-дневная арабо-израильская, но кровавая, закончилась, когда армия Израиля подходила к Каиру, захватив добрый кусок Египта. Арабскому миру то военное поражение в форме ничьей очень не понравилось. Восток – дело тонкое, даже если ближний. Потому Египту важно побить рекорд Израиля даже в 2020-м. Жаль, не взяли бывшего профи, Бахдер никогда ранее в профессиональный футбол не играл.

Стэнли Мэтьюз (Англия, играл в 55 лет)

Чтобы вы не подумали, что выйти на поле после пятидесяти могут только пойманные на улице дедушки, добавим первого обладателя «Золотого мяча». Легенда «Сток Сити» и «Блэкпула» дома завершил карьеру в 50 лет, но позже был директором, тренером и игроком мальтийского клуба «Хибернианс». На острове оказался со второй женой Милой, и это отдельная увлекательная история. А если говорим о футболе, то «Хибернианс» при Мэтьюзе брал трофеи, даже дома сыграли с «Реалом» вничью 0:0 в Кубке Кубков. Может, и выиграли бы, но 55-летний сэр Стэнли не решился выйти против великого клуба, хотя чуть раньше играл во внутренних турнирах.

Роберт Кармона (Уругвай, играл в 53 года)

Уругваец в футболе более 40 лет. Говорят, что до сих пор где-то в Италии бегает, но уже не как профессионал. А раньше выступал в Уругвае, США и Испании. Футболист, конечно, низкого уровня, зато здоровье – железное, в 53 года и 182 дня выйти на поле – подвиг на любом профессиональном уровне, особенно когда речь об Уругвае, где на 3.5 млн человек несколько сотен прекрасных футболистов – бывших и действующих.

Нил Макбейн (Шотландия, играл в 51 год)

Как и в случае с тренером «Реала Сосьедад», который появился в Примере в 48 лет, вынужденный выход на поле. Шотландский полузащитник, бывший игрок «Манчестер Юнайтед», «Эвертона» и «Ливерпуля», завершил карьеру после тридцати, а потом начал тренировать. И когда возглавил «Нью Брайтон», то столкнулся с проблемой – эпидемией травм вратарей в марте 1947 года. В результате бывший полузащитник в возрасте 51 года и 120 дней занял место в воротах, пропустил три мяча и завершил карьеру во второй раз.

Педру Рибейру Лима (Бразилия, играл в 69 лет)

Владелец пекарни в Бразилии, которого все знакомые зовут просто сэу Педру, родился в 1948 году. В 1992 году основал собственный клуб, назвав «Перилима» (ПЕдру РИбейру ЛИМА). Команда много раз выходила в высшую лигу штата Парайба, а это профессиональный дивизион. Когда улыбчивый старичок с усами появлялся на поле – фанаты радовались. Кстати, свой первый гол сэу Педру забил в 59 лет, когда отличился с пенальти в ворота местного врага «Кампиненсе». В 2017 году еще играл, но в заявке этого года его уже нет. Зато есть Марселиньо – тот самый, из «Герты». Бразильцу 44 года, идет по стопам основателя своего нового клуба Педру Рибейру.

Джон Райан (Англия, играл в 52 года)

Еще один владелец клуба на поле. В 2003 году бывший президент «Донкастер Роверс» стал 52-летним форвардом с одним матчем в карьере. Бизнес Джона Райана был связан с косметической хирургией, но за год до дебюта в профессиональном английском футболе продал компанию, взялся за написание мотивационной чуши и добавил в послужной список достижение для «Книги рекордов Гиннеса». Никто старше 52 лет и 11 месяцев в Англии в профессиональный футбол пока не играл.

Кадзуеси Миура (Япония, играет в 52 года)

Японский полузащитник две недели назад заключил новый контракт со своим клубом «Йокогама» еще на сезон. Причем учтите, что команда с Королем Кадзу на поле вышла в высший дивизион чемпионата Японии в прошлом году! У Миуры фантастическая карьера – учился футболу в «Сантосе» и «Палмейрасе», впервые сыграл в Японии в 1990 году, через два года был чемпионом Азии, пытался заиграть в Европе – в «Дженоа». Миуре было за тридцать, когда родились Александер-Арнольд и Мбаппе.

Владимир Тумаев (Россия, играл в 58 лет)

В России тоже был человек, который играл на профессиональном уровне после 50. Более того, спортивную карьеру бизнесмен начал на пятом десятке. Играл Тумаев за клуб из Ижевска, которым сам же управлял, на позиции форварда. Нападающий, чьему рациону могли позавидовать Азар и Игуаин, не стеснялся лишнего веса, сыграл более чем сотню матчей и даже забил 9 голов. Последний поединок провел в 58 лет, когда не реализовал пенальти, но забил мяч, и попал в книгу рекордов – самый возрастной футболист в России.

Сейчас Тумаеву 73 года, и на восьмом десятке стал обвиняемым по делу о покушении на убийство бывшего бизнес-партнера. Позже статью поменяли на умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, но процесс идет. Исполнители били потерпевшего металлическими прутами и стреляли из травматического пистолета, дело серьезное. Обвиняемый пытался убежать, поймали в Москве, вернули в Ижевск, где базируется его любимый клуб – сейчас называется «Зенит-Ижевск». Тумаев сидит под домашним арестом, ждет решения суда по делу. Колоритные у «Газпрома» попадаются региональные менеджеры.

Может, пора делать Жиркова президентом «Тамбова» или «Оренбурга», и тогда пусть играет до 60 лет? Кстати, Юрий сам шутил на днях, что раз Миуре уже 52 года (26 февраля исполнится 53), то у игрока «Зенита» еще вся карьера впереди. Но если серьезно, то даже после 35 лет играть сложно. А когда говорим о самом высоком уровне, то примерно 43 года – предел. Человек из стали, как сэр Стэнли Мэтьюз, - уникальный случай для элитных дивизионов.

Даже футболисты, рожденные сто лет назад, чаще завершали игровые карьеры после тридцати. Футбол – дело молодых, но в 2020 году мировой рекорд поставит человек, родившийся 3 марта 1945 года.