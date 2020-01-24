Дуайен французской лиги

вчера, 23:46

«Соккер.ру» рассказывает о капитане «Монпелье» Виторино Хилтоне - самом возрастном футболисте стран «большой пятёрки».

Турок Эмре Белезоглу и испанец Хоакин Санчес, о которых рассказывал наш сайт, не самые возрастные полевые игроки Европы. Им ещё и сорока нет. «Мальчишки», - сказал бы капитан французского «Монпелье» Виторино Хилтон, которому в сентябре исполнится сорок три года.

В каком качестве встретит свой день рождения Вито? Не удивляйтесь, если в роли действующего футболиста. Капитан «Монпелье» находится в превосходной форме и не любит, когда его называют ветераном. Он предпочитает другое слово – дуайен. Старейший из послов. Но в нашем случае просто самый возрастной. Вито не скрывает, что родился в 1977 году. Но при этом не считает, что почтенный по футбольным меркам возраст, является предметом гордости или поводом для каких-либо привилегий. На тренировках капитан работает вместе со всеми. Никаких послаблений. Тем временем растёт число футболистов, родившихся после того, как Хилтон впервые вышел на поле.

Было это ещё в прошлом веке, в 1996 году. Уроженец молодой бразильской столицы города Бразилиа вышел на поле в зелёной футболке малоизвестной команды «Шапекоэнсе». Потом был более солидный клуб «Парана», а уже оттуда Вито пригласили в швейцарский «Серветт». Непросто пришлось 22-летнему бразильцу в Европе. Другие люди, другой климат. Очень тяжело давался Хилтону французский язык. Сейчас в это сложно поверить. Французским Вито владеет не хуже, чем родным португальским. А может, и лучше.

Но на первых порах в «Серветте» Хилтон испытывал проблемы, а именно не всегда понимал своих товарищей. Уже в своей четвёртой игре за швейцарский клуб бразилец поразил свои ворота потому, что не понял подсказки вратаря. Правда, тремя днями раньше, этот хорошо играющий головой защитник отправил мяч в чужие ворота, а именно в ворота «Герты» в матче Кубка УЕФА .

Но уже через полгода Вито не только понимал, что от него хотят, - он сам раздавал команды на французском. «Серветт» стал мостиком во французский футбол. В 2004 году Хилтон выходил на поле в составе «Бастии», а через полгода подписал полноценный контракт с «Лансом».

«Кроваво-золотые» приобрели в лице Вито не только отличного центрального защитника, но и настоящего лидера команды. Случалось, Хилтон выходил на поле с травмой, но об этом знал только сам футболист. Руководство клуба даже хотело оштрафовать бразильца. Но он перед этим забил на последней минуте и спас команду от проигрыша. А победителей, как водится, не судят. Пожурили просто, чтоб впредь бережнее относился к своему здоровью. Он больше с травмой на поле не выходил. Но и в игре себя не жалел. Три года подряд капитан «Ланса» входил в символические сборные Лиги 1.

Пять лет Хилтон отработал, отпахал, оттрубил - подберите нужное слово - в «Лансе», после чего стал игроком «Марселя». Один из самых титулованных клубов Франции заплатил за почти 32-летнего защитника 6 миллионов евро. «Ланс» был доволен продать за такие деньги возрастного игрока и вскоре пожалел. Без Вито оборона северян пришла в негодность. Зато «Марселю» бразилец пригодился. Зацементировал центр обороны. В кои-то веки провансальцы стали чемпионами Франции, прихватили Кубок Лиги, а Виторино снова оказался в символической сборной.

В двух последующих сезонах Хилтон больше лечился, нежели играл. Травмы так и липли к нему. И в какой-то момент в «Марселе» поставили на нём крест и спокойно отпустили в «Монпелье». Кто же мог предположить, что Виторино именно тут проведёт лучший отрезок своей карьеры.

«Монпелье», скромный середнячок французского чемпионата, взял и стал чемпионом, опередив уже разбогатевший «Пари Сен-Жермен». Конечно, можно вспомнить бомбардира Оливье Жиру, диспетчера Юнеса Беланду, вратаря Жоффрея Журдрана, но разве был бы возможен триумф без прочности тылов, который обеспечивала пара центральных защитников Мапу Янга-Мбива – Виторино Хилтон. Все прыгнули выше голов, все провели выдающийся сезон.

«Монпелье» оказался калифом на час. Вскоре золотой состав разбежался. Остался только Хилтон. Никто не хотел приглашать 35-летнего футболиста. Напротив, многие специалисты думали, что Вито, выиграв свой второй чемпионский титул, красиво простится с футболом.

Но Вито никуда не ушёл, хотя подобные мысли возникали. «Должен же был кто-то остаться. Иначе бы нашу команду ждал провал», - объяснил потом Хилтон своё решение. Действительно, без опытного защитника «Монпелье» мог не просто спуститься с вершины, а рухнуть и рассыпаться. Но опытнейший защитник во многом тащил команду на себе, пока она снова не окрепла.

А годы шли. Скоро будет восемь лет, как «паладины» в первый и единственный раз стали чемпионами Франции. Уже нет президента Луи Николлена. Разбежался весь состав. А Виторино Хилтон по-прежнему в строю. И по-прежнему с капитанской повязкой. Время его не берёт. Какое же средство Макропулоса он принимает?

Да никакого. Профессионал, режимщик, умеющий правильно распределить нагрузку. В свои сорок два он даст фору многим куда более молодым коллегам. Более, говорят, что с возрастом Вито только прибавляет. Он считается одним из лучших специалистов по игре головой. При том, что ростом 182 сантиметра сейчас никого не удивишь. Напротив, в защитники берут от метр девяносто и выше. Однако Хилтон почти всегда выходит победителем в борьбе с куда более рослыми оппонентами.

Виторино Хилтон вряд ли бы оказался лишним в сборной Бразилии. Во многих её версиях. Но за 24 года своей карьеры он так и не дождался приглашения. Сначала тренерам Селесао не нравился его клуб, потом возраст. Лет десять назад во Франции задумались о натурализации футболиста, но дальше намерений дело не пошло. Никто палец о палец не ударил. Сам Хилтон тоже не особо стремился в сборную Франции.

В нынешнем чемпионате Хилтон выходил на поле во всех 20 встречах и лишь однажды был заменён за 9 минут до финального свистка. Окажется ли текущий сезон последним в биографии дуайена или снова отложит свой уход? Да кто его знает. Контракт в силе до 30 июня 2020 года. Если здоровье позволит, то капитан «Монпелье» может провести на поле сезон-другой. И пусть играет. «Я чувствую себя на двадцать два года», - признался недавно Виторино Хилтон.