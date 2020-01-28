«Лестер» - «Челси»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

28 января 2020, 12:54

Представляем прогноз и обзор котировок БК Pinnacle на центральный матч 25-го тура АПЛ , в котором сыграют «Лестер» и «Челси».

«Лестер»

«Лисы» в последних трех турах чемпионата Англии неожиданно для многих уступили «Саутгемптону» (1:2) и «Бернли» (1:2). Затем подопечные Брендана Роджерса сумели реабилитироваться в домашнем матче против «Вест Хэма», взяв уверенную победу со счетом 4:1.

«Лестер» комфортно себя чувствует на третьей строчке, которая дает ему право сыграть в Лиге Чемпионов следующего сезона. Ближайший конкурент в лице «Челси» находится на расстоянии восьми зачетных пунктов.

«Челси»

«Аристократов» продолжает прилично лихорадить в текущем сезоне. В последних пяти турах чемпионата Англии команда Фрэнка Лэмпарда обыграла «Арсенал» (2:1) и «Бернли» (3:0), но провалила матч с «Ньюкаслом» (0:1), а также поделила очки с «Арсеналом» (2:2) и «Брайтоном» (1:1).

В последней дуэли против «Канониров» подопечные Лэмпарда большую часть матча провели в большинстве, но так и не удержали победный счет. Пока у «Челси» есть перевес над пятым « МЮ », который отстает на шесть очков.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Лестер» - 2.620

Ничья – 3.760

Победит «Челси» - 2.610

Интересные факты

«Лестер» не проигрывал «Челси» в 4 последних матчах АПЛ – 3 ничьи и 1 победа.

– 3 ничьи и 1 победа. «Лисы» выиграли 8 из 12 домашних поединков в текущем сезоне чемпионата Англии.

«Аристократы» добыли 7 побед в 12 гостевых поединках проходящего розыгрыша Премьер-лиги.

Прогноз

Букмекеры вполне логично не определяют явного фаворита в битве прямых конкурентов. «Лестер» и «Челси» в последних матчах выглядели не слишком убедительно, но время на подготовку к очной дуэли у команд было.