«Тоттенхэм» - «Манчестер Сити»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

29 января 2020, 14:17

Центральный матч 25 тура АПЛ состоится в Лондоне, где местный «Тоттенхэм» сыграет против «Манчестер Сити». Представляем прогноз и обзор котировок БК Pinnacle на очную дуэль «Шпор» и «Горожан».

«Тоттенхэм»

Несмотря на отсутствие стабильности, «Шпоры» при Жозе Моуриньо поднялись по турнирной таблице на шестую строчку. Перед стартом очередного тура «ТОттенхэм» идет на шестом месте, уступая «Манчестер Юнайтед» только по дополнительным показателям.

В прошлом туре АПЛ лондонский клуб не без проблем, но обыграл дома «Норвич» (2:1). Голы на свой счет записали Деле Алли и Сон Хын-Мин. Напомним, что основной форвард «Шпор» Харри Кейн выбыл на длительный срок из-за травмы.

«Манчестер Сити»

Команда Хосепа Гвардиолы, судя по всему, уже смирилась с потерей чемпионского титула. Отыграть отставание от «Ливерпуля» в виде 16 очков практически не реально, учитывая актуальную форму конкурента.

Но вряд ли остаток сезона в АПЛ «Манчестер Сити» будет доигрывать спуска рукава. В прошлом туре чемпионата «Горожане» минимально обыграли в гостях «Шеффилд Юнайтед», благодаря голу Серхио Агуэро.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Тоттенхэм» - 6.010

Ничья – 4.620

Победит «Манчестер Сити» - 1.533

Интересные факты

В первой встрече текущего сезона АПЛ «Горожане» и «Шпоры» сыграли вничью 2:2.

«Горожане» и «Шпоры» сыграли вничью 2:2. В 5 последних очных встречах соперников Лондоне 3 победы у «Шпор» и 2 виктории у «Горожан».

«Тоттенхэм» выиграл 3 из 5 последних домашних матча в АПЛ .

. В пассиве «Манчестер Сити» 3 поражения в 12 гостевых поединках текущего чемпионата Англии.

Прогноз

«Шпоры» на вторую часть сезона решительно настроены побороться за Лигу Чемпионов. Наверняка у Жозе Моуриньо для выполнения этого задания есть план. Игра «Манчестер Сити» в последних матчах откровенно не впечатляла. Конечно, «Горожане» существенно сейчас превосходят «Шпор», но разгромить сегодня соперника они вряд ли смогут.

Предлагаем взять ставку на Ф1(+1,5), за которую БК Pinnacle предлагает коэффициент 1.649.