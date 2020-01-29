«Барселона» - «Леванте»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

29 января 2020, 15:02

«Барселона» и «Леванте» сыграют на «Камп Ноу» в матче 22-го тура испанской Ла Лиги. Представляем прогноз и обзор ставок БК Pinnacle на предстоящий поединок.

«Барселона»

«Сине-гранатовые» повергли в шок своих фанатов в прошлом туре, когда уступили в гостях «Валенсии» (0:2). Этим подарком сполна воспользовался «Реал», который теперь единолично возглавил турнирную таблицу чемпионата Испании.

Новый тренер «Барселоны» Кике Сетьен пока не оправдывает ожиданий руководства. При тотальном контроле мяча, его команда не реализовывает голевые моменты.

«Леванте»

«Леванте» проиграл три последних матча в Ла Лиге и скатился на 13 позицию в турнирной таблице. Коллектив из Валенсии провалил последние матчи против «Атлетико» (1:2) и «Алавеса» (0:1), а в прошлом туре проиграл в гостях «Осасуне» (0:2).

Последний раз подопечные Пако Лопеса побеждали в конце декабря 2019 года, когда в домашнем матче перестреляли «Сельту» (3:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Барселона» - 1.131

Ничья – 10.100

Победит «Валенсия» - 17.610

Интересные факты

В первом туре текущего сезона Ла Лиги «Леванте» обыграл «Барселону» (3:1) дома.

«Барселона» выиграла 9 из 10 домашних матча Примеры в текущем сезоне.

«Леванте» проигрывал в 4 из 5 последних выездных матчах чемпионата Испании.

Прогноз

Мы считаем, что каталонцев в этой встрече должно проврать. Все таки «Сине-гранатовые» должны попытаться отомстить «Леванте» за поражение в первом круге и взять уверенную победу. Ставим на Ф1(-2) с коэффициентом 1.632 в букмекерской конторе Pinnacle.