«Герта» - «Шальке»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

29 января 2020, 16:05

«Герта»

С приходом Юргена Клинсмана игра коллектива из Берлина улучшилась, но в этом году появляются весьма серьезные трудности с борьбой за еврокубки. Хотя у команды стоит четкая задача – выйти, как минимум в Лигу Европы. Отставание от Топ-6 составляет 11 пунктов. Противостояние с «Шальке» эта встреча с прямым конкурентом за место в еврокубках.

«Герта» в последнем матче переиграла «Вольфсбург», что должно отразиться на дальнейших перспективах команды.

«Шальке»

С приходом Давида Вагнера начала появляться стабильность в действиях команды. Постепенно возвращает команда утраченные позиции в Бундеслиге. Пока «Шальке» находится на шестой позиции в турнирной таблице. Отставание от лидера «Лейпцига» составляет один пункт.

Крайне важно коллективу из Гельзинкерхена собраться и реабилитироваться за поражение от «Баварии» со счетом (5:0).

Котировки БК Pinnacle:

Победа Герты – 2,79

Ничья – 3,33

Победа Шальке – 2,70

Прогноз

Букмекеры не могут все никак определиться с фаворитом грядущего противостояния. «Герта» и «Шальке» никак не могут похвастаться стабильностью в своей игре. Обе команды демонстрируют по-настоящему качественную игру. По нашему мнению, «Герта» выглядит минимальным фаворитом за счет выступления на домашней арене и неуверенной игры «Шальке» в последней встрече. Наша ставка – победа «Герты» с учетом форы 0 за коэффициент 2,07 в букмекерской конторе Pinnacle.