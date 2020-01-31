Королевский клуб возглавил чемпионат «Примеры»

вчера, 16:09

Вот и случилось наконец-то, чего так долго ждали поклонники испанской Примеры. Великая «Барселона» оступилась, а помогли ей в этом «летучие мыши» из Валенсии. Неожиданно для всех, каталонский клуб в матче 21-го тура проиграл на выезде команде «Валенсия». Соперник же «гранатово-синих» в борьбе за чемпионство мадридский «Реал», наоборот, свой контрольный поединок выиграл и единолично возглавил турнирную таблицу.

Что же случилось в субботу 25 января на «Месталье»?

«Барселона» в Валенсии получила по зубам

Долгое время всех мучал вопрос о лидерстве в испанском чемпионате. Двоевластие, сохранявшееся в течение половины первого круга, закончилось. То о чем говорили на каждом углу и постоянно муссировали в прессе и на телевидении, наконец-то случилось. Подопечные Кике Сетьена в своем третьем контрольном матче проиграли и вынуждены уступить место в матче лидера своим оппонентам.

Судить о том, был ли результат в матче на «Месталье» случайным, пока рано и преждевременно. Приход Сетьена на пост главного тренера «Барсы» рассматривался как один из радикальных шагов в системе управления командой. Получается ли воплотить у нового главного тренера задуманное, покажет время. Однако на сегодняшний день факт налицо. Каталонский клуб переживает кризис и это хорошо заметно по ситуации на поле. Футбольная статистика красноречиво говорит о том, что «Барселона» оказалась беззубой.

При тотальном игровом преимуществе каталонцы не сумели реализовать ни одного голевого момента. По количеству ударов футболисты «Барсы» превзошли своего соперника. Увы! Точность у «гранатово-синих» в тот вечер была далека от идеала. Футболисты «Валенсии» наоборот, били меньше, но точнее.

Необходимо сказать пару слов о составе каталонцев, который вышел в тот вечер на поле «Местальи». Сетьен выставил на поединок против «летучих мышей» оптимальный склад. В обороне стояли Умтити, Роберто и Пике. Присутствие Бускетса на позиции опорного полузащитника должно было укрепить оборонительные порядки каталонцев. В средней линии ситуация выглядела тоже не худшим образом. В нападении у «Барсы» был дуэт феноменальных нападающих. В игровой схеме отсутствовало имя Суареса.

Вероятно, но факт отсутствия Суареса и сыграл свою решающую роль. Месси и Гризманн, несмотря на все свои таланты так и не сумели найти друг с другом общий язык. Игра в атаке у каталонцев выглядела рваной и не выразительной. При всем уважении к Кике Сетьену, ничего нового в игровом рисунке «гранатово-синих» мы в тот вечер не увидели.

Футболисты «Валенсии» сумели воспользоваться сложившейся ситуацией на игровом поле. Великолепно играл 23-летний Макси Гомес, устроивший голевой бенефис на родной «Месталье». Даже с учетом того, что молодой нападающий не сумел забить пенальти на 12-й минуте матча, на счету Гомеса два забитых мяча, по одному в каждом тайме. Счет в матче 2:0 в пользу хозяев поля.

«Валенсия» одержала важную и блестящую победу, а каталонский клуб должен срочно решать возникшую проблему. Игровая форма у «гранатово-синих» сегодня явно не на уровне.

Мадридский «Реал» тем временем набирает очки

Интересный факт, свой матч против команды «Вальядолид» «сливочные» проводили на следующий день, в воскресенье. Подопечным Зинедина Зидана был известен результат матча в Валенсии, поэтому мотивация в предстоящем поединке с «Вальядолидом» была еще та, лидерство в чемпионате!

Своим шансом мадридский клуб воспользовался! Порой казалось, что футболисты королевского клуба из вежливости согласны на ничейный результат, готовы простить «Барселоне» допущенную ошибку. Тем не менее, факт остается фактом, победа 1:0 и команда Зизу выходит в единоличные лидеры чемпионата.

Что же остается подопечным Кике Сетьену? Уже в следующем туре «гранатово-синие» принимают на своем поле клуб «Леванте». Будет интересно, как обстоят дела в команде после поражения в Валенсии. В свою очередь мадридцам предстоит тяжелый поединок с земляками из клуба «Атлетико».

Игровой календарь в испанском чемпионате точно не даст скучать.