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Королевский клуб возглавил чемпионат «Примеры»

вчера, 16:09

Вот и случилось наконец-то, чего так долго ждали поклонники испанской Примеры. Великая «Барселона» оступилась, а помогли ей в этом «летучие мыши» из Валенсии. Неожиданно для всех, каталонский клуб в матче 21-го тура проиграл на выезде команде «Валенсия». Соперник же «гранатово-синих» в борьбе за чемпионство мадридский «Реал», наоборот, свой контрольный поединок выиграл и единолично возглавил турнирную таблицу.
Что же случилось в субботу 25 января на «Месталье»?

«Барселона» в Валенсии получила по зубам

Долгое время всех мучал вопрос о лидерстве в испанском чемпионате. Двоевластие, сохранявшееся в течение половины первого круга, закончилось. То о чем говорили на каждом углу и постоянно муссировали в прессе и на телевидении, наконец-то случилось. Подопечные Кике Сетьена в своем третьем контрольном матче проиграли и вынуждены уступить место в матче лидера своим оппонентам.

Судить о том, был ли результат в матче на «Месталье» случайным, пока рано и преждевременно. Приход Сетьена на пост главного тренера «Барсы» рассматривался как один из радикальных шагов в системе управления командой. Получается ли воплотить у нового главного тренера задуманное, покажет время. Однако на сегодняшний день факт налицо. Каталонский клуб переживает кризис и это хорошо заметно по ситуации на поле. Футбольная статистика красноречиво говорит о том, что «Барселона» оказалась беззубой.

Королевский клуб возглавил чемпионат «Примеры»

При тотальном игровом преимуществе каталонцы не сумели реализовать ни одного голевого момента. По количеству ударов футболисты «Барсы» превзошли своего соперника. Увы! Точность у «гранатово-синих» в тот вечер была далека от идеала. Футболисты «Валенсии» наоборот, били меньше, но точнее.

Необходимо сказать пару слов о составе каталонцев, который вышел в тот вечер на поле «Местальи». Сетьен выставил на поединок против «летучих мышей» оптимальный склад. В обороне стояли Умтити, Роберто и Пике. Присутствие Бускетса на позиции опорного полузащитника должно было укрепить оборонительные порядки каталонцев. В средней линии ситуация выглядела тоже не худшим образом. В нападении у «Барсы» был дуэт феноменальных нападающих. В игровой схеме отсутствовало имя Суареса.

Вероятно, но факт отсутствия Суареса и сыграл свою решающую роль. Месси и Гризманн, несмотря на все свои таланты так и не сумели найти друг с другом общий язык. Игра в атаке у каталонцев выглядела рваной и не выразительной. При всем уважении к Кике Сетьену, ничего нового в игровом рисунке «гранатово-синих» мы в тот вечер не увидели.

Королевский клуб возглавил чемпионат «Примеры»

Футболисты «Валенсии» сумели воспользоваться сложившейся ситуацией на игровом поле. Великолепно играл 23-летний Макси Гомес, устроивший голевой бенефис на родной «Месталье». Даже с учетом того, что молодой нападающий не сумел забить пенальти на 12-й минуте матча, на счету Гомеса два забитых мяча, по одному в каждом тайме. Счет в матче 2:0 в пользу хозяев поля.
 «Валенсия» одержала важную и блестящую победу, а каталонский клуб должен срочно решать возникшую проблему. Игровая форма у «гранатово-синих» сегодня явно не на уровне.

Мадридский «Реал» тем временем набирает очки

Интересный факт, свой матч против команды «Вальядолид» «сливочные» проводили на следующий день, в воскресенье. Подопечным Зинедина Зидана был известен результат матча в Валенсии, поэтому мотивация в предстоящем поединке с «Вальядолидом» была еще та, лидерство в чемпионате!

Королевский клуб возглавил чемпионат «Примеры»

Своим шансом мадридский клуб воспользовался! Порой казалось, что футболисты королевского клуба из вежливости согласны на ничейный результат, готовы простить «Барселоне» допущенную ошибку. Тем не менее, факт остается фактом, победа 1:0 и команда Зизу выходит в единоличные лидеры чемпионата.

Что же остается подопечным Кике Сетьену? Уже в следующем туре «гранатово-синие» принимают на своем поле клуб «Леванте». Будет интересно, как обстоят дела в команде после поражения в Валенсии. В свою очередь мадридцам предстоит тяжелый поединок с земляками из клуба «Атлетико».

Игровой календарь в испанском чемпионате точно не даст скучать.

zabivay
АВТОР
zabivay
Частное мнение
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Частное мнение
Источник: Soccer.Ru
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Mikki
Mikki
вчера в 18:11
Даже не оценивая сам текст, отчет по матчу шестидневной давности - не самая удачная затея(
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