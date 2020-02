От отца к сыну. Крупнейшие династии в истории футбола

«Соккер.ру» расскажет о семьях, которые подарили футболу три поколения игроков.

Начинаем с тех, кто дал повод для разговора: в компенсированное время матча с «Вероной» в составе «Милана» вместо Саму Кастильехо на поле появился 18-летний атакующий хавбек Даниэль Мальдини. Это дебютный выход сына Паоло и внука Чезаре в составе «россонери», его предки в сумме провели в составе «Милана» 1314 матчей, оба были капитанами, выиграли на двоих 11 скудетто и 6 Кубков чемпионов.

Чезаре и Паоло — защитники, как и старший брат Даниэля по имени Кристиан, который должен был стать первым представителем третьего поколения Мальдини в «Милане». Однако Кристиан оказался недостаточно талантлив: закончив академию «россонери» и поиграв немного за «Примаверу», он отправился в странствия. Играл на Мальте и по низшим итальянским лигам, полгода 23-летний защитник сидел без клуба, всплыл в «Про Сесто» из Серии D, но с ноября сыграл всего 25 минут.

Если бы Кристиан не был сыном Паоло Мальдини, вряд ли бы вы вообще когда-либо узнали эту информацию о его футбольной карьере, которая на 24-м году близка к логичному завершению. А вот Даниэль, ставший первым уроженцем 2000-х в составе «Милана», может поддержать знамя знаменитых отца и деда, пусть и не в защите. Почти 4000 дней спустя за «россонери» снова сыграл Мальдини. Первый фантазиста в семье, как выразился Паоло.

Вы точно знаете эту футбольную семью, по крайней мере, одного из них. В 30-е и 40-е в штате Минас-Жейрас была футбольная звезда — Жуан Рамос ду Насименту или Дондиньо, но мирового величия суждено было достичь его сыну Эдсону Арантису, который прославился под прозвищем Пеле и получил титул «Король футбола». Дондиньо, зарабатывавший на жизнь развозом молока, уделял внимание сыну и научил Пеле многому из того, чем великий форвард впоследствии пугал соперников «Сантоса» и сборной Бразилии.

А один семейный рекорд Пеле так и не побил: Дондиньо любил хвастать газетной вырезкой, в которой говорилось, как он однажды забил пять мячей и все — головой. Сын Пеле от первого брака продолжил семейную династию, но изначально занял «не ту» сторону: Эдсон Шолби ду Насименту решил быть вратарем. Видимо, папаня отрабатывал на нем удары. В общем, Эдиньо поиграл за «Сантос», «Португезу», «Сан-Каэтано» и «Понте-Прету», хотя сопоставимых с отцовскими высот в футболе не достиг и в 29 лет повесил перчатки на гвоздь.

Основатель этой династии — Маркос Алонсо Имас, более известный как Маркитос. Этот коренастый защитник родом из Сантандера начинал играть в футбол в Кантабрии, но в 20 лет его приметил мадридский «Реал» и пригласил стать частью команды, которая впоследствии обросла мифами и легендами. Шутка ли, Маркитос выиграл 5 кубков чемпионов с «Королевским клубом», до сих пор никто из семейства его не превзошел и вряд ли вообще когда-то превзойдет.

За победами на футбольном поле Маркос Алонсо Имас не забывал и о семье, его сын Маркос Алонсо Пенья родился в начале сезона, который завершится завоеванием пятого подряд Кубка чемпионов. Сынок Маркитоса тоже начал в «Расинге», но потом свернул в другую сторону: по пять лет провел в «Атлетико» и «Барселоне» - главных противниках «Реала», где сделал имя отец. Интересные же семейные разговоры за ужином в семье Алонсо!

Маркитос ушел из жизни в 2012-м, на 79-м году жизни, но футбол остается главной темой, ведь у Маркоса Алонсо тоже есть сын. И тоже Маркос Алонсо, как вы уже догадались, второе имя защитника «Челси» - Мендоса. Гордость деда, он воспитывался в академии «Реала», но за главную команду только дебютировал, в основном играл за «Кастилью». В 20 лет Маркос рванул в Англию, потом провел три сезона в «Фиорентине», прежде чем вернуться на Туманный Альбион, чтобы защищать цвета «Челси».

Приблизительно у 10% населения Исландии есть фамилии, которые передаются от отца к сыну, хотя традиционно в этой северной стране в ходу отчества. Эйдура Гудьонсена, если бы его семья не была исключением, звали бы Эйдуром Арнарссоном, ведь основатель футбольной династии его отец Арнор, чья карьера длилась больше 20 лет, в том числе 12 сезонов в Бельгии и два сезона во Франции в составе «Бордо». Арнор был самым успешным футболистом в истории Исландии, пока его не сменил на этом посту сын Эйдур, с которым они даже сыграли в одном матче за сборную, правда, одновременно на поле не находились: 17-летний Эйдур заменил 34-летнего отца.

Here's a fun Iceland note: In a friendly against Estonia in 1996, 17-year-old Eidur Gudjohnsen made his international debut, coming on as a substitute and replacing ... his father Arnór. That cheek kiss! First time father and son ever played in the same team. Iceland rules. pic.twitter.com/fXOCc5fBI2

Гудьонсен-младший известен в основном по выступлениям за «Челси» и «Барселону», на его счету есть победы в АПЛ и Ла Лиге, он приложил ногу к успеху каталонцев в Лиге чемпионов 2009 года, поиграл в командах Моуриньо и Гвардиолы. Пока вы насчитали Гудьонсенов только из двух поколений, но есть и третье: у Эйдура три сына. Старший Свейнн уже играет и забивает за «Специю» в Серии B, что позволяет официально включить в это исландское семейство три поколения. Но есть 18-летний Андри Лукас и 12-летний Даниэль Тристан. Оба находятся в системе мадридского «Реала», а это кое о чем говорит.

On April 24, 1996, Eidur Gudjohnsen came on as a substitute replacing his father, Arnor Gudjohnsen, in a friendly match btw Iceland & Estonia. It was the only time a father & his son would play for a national football team during the same game.



Credits: @HistoryVille pic.twitter.com/l7JpiYozc8