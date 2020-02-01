Что нужно Смолову, чтобы стать героем «Сельты»?

сегодня, 13:00

В Виго знают только успешных российских футболистов. «Соккер.ру» выясняет, зачем им Федор.

«Сельта» легко может вылететь

Перешел в Примеру, а через пару месяцев вылетит в Сегунду? Вероятный итог. «Эспаньол», куда Смолова сватали чуть раньше, замыкает таблицу, но «Сельта» лишь на два пункта выше. Федор Михайлович приехал, чтобы спасти команду из Виго от вылета. Ни права на ошибку, ни времени на раскачку у Смолова нет. Сразу в заявке на матч, форварда в критических случаях подписывают, чтобы спасал, невзирая ни на что.

Федор попал в Лигу чемпионов

Парадокс, борется за выживание, а соперники уровня ЛЧ . Сегодня «Сельта» сыграет в Валенсии. Смолов вряд ли готов выйти с первых минут, но может пригодиться по ходу поединка против команды, выбившей из ЛЧ сам «Аякс». Федор Михайлович выбрал команду с крутым календарем матчей. После «Валенсии», что недавно победила «Барселону», «Сельта» сыграет против «Севильи» дома и «Реала» в гостях. Три соперника класса ЛЧ за 15 дней.

«Сельте» не хватает одного удара

В домашней игре против «Вальядолида», когда команду уже возглавлял Оскар Гарсия, «Сельта» доминировала. Но не реализовали пять точных ударов и получили 0:0. Против «Мальорки» умудрились пропустить в концовке, хотя снова вели игру и создавали моменты – 7 точных выстрелов. Та же история против «Осасуны» (7 точных ударов и лишь 1 гол) и «Эйбара» (18 ударов за игру, 0 забитых мячей). Получается, «Сельта» могла забить всего пять мячей, чтобы получить наверх 8 пунктов. В таком случае давно бы покинули зону вылета.

Оскар Гарсия – адепт стиля Кройфа

У «Сельты» нет ресурсов, чтобы играть, как «Барселона», за которую выступал сам Оскар. Однако еще один наставник из каталонского клуба в Виго (Стоичков и Луис Гарсия тоже ведь работали в городе Карпина и Мостового) ставит на контроль мяча, пытается заставить подопечных видеть в пасах глубокий смысл. «Сельта» не играет «4-3-3», скорее «4-4-2», пытается подстраиваться под соперников – нет слепого копирования тактики «Барселоны», конечно же. Зато у аутсайдера владение и точность паса выше, чем у «Атлетико». «Сельта» мечтает вести игру, но сможет ли?

У Федора нет прямых конкурентов

Странно, когда начинают говорить о Яго Аспасе как о помехе для Смолова. Форварда с опытом в сборной Испании не играет строго в штрафной площади. У самого результативного в составе «Сельты» (7 голов и 1 ассист в Примере) совсем другие задачи и параметры игры, чем у Смолова. Федор также не может быть прямым конкурентом для Санти Мины, поскольку воспитанник «Сельты» легко смещается на правый фланг, являясь скорее одним из Миранчуков, нежели аналогом Смолова. Причем Мина плох в ассистировании, как и датчанин Систо. В том и дело, что у Оскара Гарсии не было человека формата Смолова. Федор или рассматривается как джокер, который выйдет на замену – эдакий Торрес времен второго захода в «Атлетико», или будет новым напарником Аспаса в схеме «4-4-2».

Смолову важно быстро отличиться

Ситуация скользкая из-за календаря. Если бы Смолов приехал и сыграл против «Осасуны», «Мериды», «Атлетика», «Мирандеса» и «Эйбара», то собрать парочку голов было бы куда проще. Раз дебютный отрезок связан с «Валенсией», где Гарай, «Севильей», где защита не очень, но состав сильнее, чем у «Сельты», и на закуску «Реал» - положение дел сложнее. Команда Оскара Гарсии будет аутсайдером в трех поединках подряд. При этом голы Смолова нужны сразу же. Ведь если ждет три поражения, то можно загреметь на последнее место. Причем от Федора нужен гол, что принесет хотя бы один пункт, чтобы фанаты сразу приняли и одобрили. И вот тут важно рассмотреть поближе командные показатели «Сельты».

Братцы из Виго лучше, чем кажутся

У «Валенсии» меньше ударов и выстрелов в створ за игру, чем у «Сельты». Даже «Атлетико» недалеко оторвался, при этом по голам клуб из Виго у дна – 17 мячей, только у «Леганеса» на один мяч меньше. А реализация «Валенсии» позволила ей забить 32 мяча, имея меньше ударов. Что вообще происходит? Оскара Гарсию можно назвать невезучим наставником, но его точно не назвать бездарным тренером. Хуже, чем у «Сельты», реализация верных моментов только у «Атлетико», да и пропускать ребята из Виго могли куда реже. В команде только у Мины и Аспаса есть голевое чутье. Но даже у Яго очень мало метких ударов. Этой команде нужен центрфорвард, и они выбрали Смолова.

Федору важно не быть неудачником

Настораживает, что невезучий Смолов перешел в невезучую «Сельту». Аренды в молодости, промах с Хорватией, авария, что привела к трансферу в «Локомотив», который Федору стилистически не подходил. А в Испании на него прут «Валенсия», «Севилья» и «Реал». Тот Смолов, что злил Семина вялой игрой в «Локомотиве», даже в команде, где у Дениса Суареса, Оласы и Яго Аспаса больше созданных хороших моментов, чем ассистов (то есть потенциал для роста эффективности), не впечатлит.

Но одна из особенностей переезда в новый чемпионат – пишешь историю с чистого листа. Поскольку Смолов вправду из тех футболистов, что умеют читать книги, то понимает законы жанра. Нужна притягательная завязка, увлекательное повествование, а затем кульминация. Если Федор спасет «Сельту» от вылета, не перетащив в Испанию игровые минусы из Москвы, то в Виго не пожалеют, что связались с еще одним парнем из России.

Федор Михайлович хочет на Евро-2020? Тогда нужно показать класс в более сложной, но открытой в защите лиге. «Сельта» играет совсем не так, как «Локомотив», скорее это «Краснодар» по стилю. Поэтому не спешите кивать на свежие показатели в РПЛ . Смолов не работал в паре с форвардом класса Яспаса. И Семин явно не был фанатом футбола Федора.

Оскар Гарсия видит в российском нападающем спасителя – иначе взял бы в аренду другого, так что тренер должен четко понимать, как из нынешнего Смолова сделать того, что забивал за «Краснодар». Федор за «быков» в РПЛ отличился 52 раза, средняя результативность на успешном отрезке даже выше, чем у невероятно результативного в последних трех сезонах Аспаса.

Конечно, Яго играл в Примере, а Смолов – в РПЛ . Но в резком падении показателей Федора виноват и «Локомотив» с Семиным, не только он сам. Форварда не раскрыли в Москве, ошибся с клубом. А «Сельта» другая, приключение будет опасным, большой риск провала – если не личного, то вместе с командой. Если в Виго не увидят форварда за 10 млн евро (сумма выкупа, если верить испанцам), то Смолова вернут в Москву летом.

Но сам трансфер для Федора - правильный шаг и полезный опыт. Нападающему не хватает спортивной нахальности, которая позволила Мостовому и Карпину стать легендами «Сельты». Возможно, Федор подаст себя в Виго иначе, откроется второе дыхание? Чем смелее будет – тем выше шансы, что поможет команде. Важно сыграться с Аспасом, составив именно пару форвардов.

Удача упрямо не улыбается Федору на футбольном поле с лета 2018. Слишком долго думает на поле, нужно поставить на инстинкты, как во время гола «Зениту» в Суперкубке 2019. Проще надо быть и голы потянутся. Смолов был очень результативным форвардом в «Краснодаре», а теперь выбрал похожую по стилю футбола «Сельту». Успехов тому, кто вышел из зоны комфорта.