Brexit и молодёжь

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Им пугают детей уже несколько лет. И, кажется, теперь он наступит-таки. Brexit запланирован на 1 февраля. «Соккер.ру» - о том, как это событие скажется в первую очередь на футболе.

Английская Премьер-Лига известна своими особыми правилами по набору игроков, по тому, как им выдается разрешение на работу. Ключевой лазейкой для подписания футболистов английскими клубами было наличие у спортсменов паспорта страны ЕС . Тогда дело проворачивалось гораздо проще.

Наверняка Футбольная ассоциация Англии сможет регламентом подстроиться каким-то образом и к событиям Brexit, но только в той части правил, которая касается непосредственно английской стороны. Однако есть же и международное право, в том числе футбольное. И тут Англия понесет существенный урон, который не сможет обойти своими внутренними законами. С виду этот момент выглядит несущественным, но с учетом того, насколько английская Премьер-Лига умеет пожирать таланты, этот эффект может в будущем сказаться.

Речь о регламенте ФИФА , который запрещает трансферы футболистов, которым еще не исполнилось 18 лет. Исключение делается только для трансферов внутри Евросоюза. И этим активно пользуются все топовые европейские чемпионаты, переманивая талантливых игроков. Да, есть еще схемы с трудоустройством родителей, но это гораздо более громоздкий и подозрительный для ФИФА вариант. Таким образом, Англия будет отрезана от весьма крупного ресурса.

Пока в самой Премьер-Лиге не очень понимают, как приводить все внутренние правила к новым реалиям, с которыми Великобритания столкнется 1 февраля. Проблемы будут решать по мере поступления. Клубы АПЛ рассчитывают, что Футбольная ассоциация и ФИФА будет действовать по инерции и не станут обрубать все ныне существующие ходы как минимум до лета. Однако спортивные юристы, на мнение которых ссылаются британские СМИ , анализирующие ситуацию, не видят причин, по которым ФИФА делала бы исключение для Англии.

У всей Великобритании было полно времени, чтобы подготовиться к этому моменту. Так что Brexit вполне способен уже с 1 февраля осложнить жизнь английских клубов. Сейчас на виду трансферные истории дорогих футболистов, игроков основного состава, спортсменов с многомиллионным ценником. Но на рынке молодых талантов, которым нет и 18 лет, активность кипит не меньшая. Просто эти имена не на слуху. Пока не на слуху. И внимания им уделяется меньше.

Только юристы из ФИФА и УЕФА периодически шерстят дела тех или иных клубов, выписывая им наказания разной меры суровости за нарушения именно в работе с переходами несовершеннолетних. Обратите внимание, что чаще всего в последние годы топовые клубы получали по лбу именно за это. Чуть ли не чаще, чем за натягиваемый УЕФА на глобус финансовый fair-play.

Юристы рекомендуют английским клубам до закрытия трансферного окна и до наступления Brexit закрыть те сделки по несовершеннолетним, которые находятся на стадии переговоров. Потому что опоздавшим потом может больно достаться от ФИФА . Английские клубы должны поступить по примеру «Челси», который ускорил процесс подписания норвежского нападающего Брайана Фиабелы из «Тромсе». 16-летний форвард обошелся лондонцам в 1 миллион евро. И таких сделок разрабатывается очень много.

Особенно топовыми клубами. Если ФИФА не поступится своими принципами, то нынешнее трансферное окно может стать последней возможностью реализовать такие операции легально. Необходимо понимать, что для английского футбола, обладающего огромными финансовыми ресурсами, скупка молодых талантов – это особая подпитка, роль которой недооценивается порой. Многие нынешние звезды не раскрылись бы такими, какими мы их знаем, если бы не присутствие Великобритании в Евросоюзе.

Например, «Манчестер Юнайтед» не смог бы завербовать Поля Погба в 2009 году из «Гавра» - ему тогда было 16 лет. И «Арсенал» не сумел бы переманить из «Барселоны» в 2003 году Сеска Фабрегаса. Ему тоже было 16 лет. И это только примеры – не единичные случаи. Но любые ограничения имеют две стороны. В частности, британским футболистам должно быть легче от выхода страны из Евросоюза.

Футбольная ассоциация может воспользоваться возможностью и продавить свою идею об ужесточении лимита на легионеров. Сейчас в заявке из 25 футболистов в Премьер-Лиге допускается наличие 17 иностранных игроков. И этим активно пользуются в АПЛ . Особенно топовые команды опять же, в составе который порой на поле не выходят англичане вовсе. Идея ФА заключается в сокращении лимита на иностранцев до 13 человек.

Такая идея, разумеется, воспринимается в штыки клубами АПЛ , однако имеет хороший политический мотив и может пойти на пользу английским молодым футболистам. Правда, как и в случае с любым лимитом на легионеров есть риск возникновения перегрева цены на англичан внутри страны. Мы применительно к российскому лимиту на легионеров и игрокам с российским паспортом об этом часто говорили. ФА взамен может предложить клубам упростить нынешнюю достаточно сложную систему подписания иностранных взрослых футболистов – из-за процедуры получения разрешения.