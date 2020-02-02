Неймар покрасил волосы в розовый цвет

Нападающий ПСЖ Неймар сменил имидж.
Бразилец перекрасил волосы в розовый цвет. Напомним, что в прошлом футболист красил волосы в зеленый цвет.
Нападающий ПСЖ Неймар сменил имидж.
Бразилец перекрасил волосы в розовый цвет. Напомним, что в прошлом футболист красил волосы в зеленый цвет.
"Экс,экс,экспериментатор!"
"Экс,экс,экспериментатор!"
Представляю шок Тухеля ...когда вот такой Неймар зашёл в раздевалку...на каблуках...))
Представляю шок Тухеля ...когда вот такой Неймар зашёл в раздевалку...на каблуках...))
Перестал экспериментировать и вернул себе свой природный цвет.....
Перестал экспериментировать и вернул себе свой природный цвет.....