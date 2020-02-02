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Неймар покрасил волосы в розовый цвет

сегодня, 08:33

Нападающий ПСЖ Неймар сменил имидж.

Бразилец перекрасил волосы в розовый цвет. Напомним, что в прошлом футболист красил волосы в зеленый цвет.

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Все комментарии
Incredulous
Incredulous
сегодня в 09:36
Теперь и в Барселону можно переходить, Гризман оценит.
Levadia
Levadia
сегодня в 09:24
Бородатая розовая курица.
"Экс,экс,экспериментатор!"
Insanely cool
Insanely cool
сегодня в 09:07
Ну теперь к переходу в Барселону готов, аха-ха)
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 09:03
Тодеско : "Удивлён что Айртон вернулся блондином"....
Представляю шок Тухеля ...когда вот такой Неймар зашёл в раздевалку...на каблуках...))
cska plus
cska plus
сегодня в 09:00
    Бакланский рубеж
    Бакланский рубеж
    сегодня в 08:55
    Геймар еще кого то удивляет? Аххах
    fanliverpoolfan22
    fanliverpoolfan22 ответил Князь сажал врагов на посох
    сегодня в 08:54
      Jeck Denielse
      Jeck Denielse
      сегодня в 08:53
      Ну наконец то....повзрослел...возмужал...забруталился....)))
      Перестал экспериментировать и вернул себе свой природный цвет.....
      Князь сажал врагов на посох
      Князь сажал врагов на посох
      сегодня в 08:46
      Каталонская школа. Аха-ха)
      mphuZ
      mphuZ
      сегодня в 08:42
      барселона опять в трансфере отказала?
      Байкал-38
      Байкал-38
      сегодня в 08:42
      Сергеевич вернулся1
      Сергеевич вернулся1
      сегодня в 08:39
      Ну е мое!)). Подаваться можно от увиденого.
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