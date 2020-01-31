Демо-версия «Фейеноорда»

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«Соккер.ру» рассказывает как изменился «Фейеноорд» при Дике Адвокате.

Роттердамский клуб выиграл пять матчей подряд и вышел на третье место в Эредивизие. Сможет ли «Фейе» догнать «Алкмар» - не факт. И вряд ли получится побороться с «Аяксом» за чемпионство. «Фейеноорд» вообще может остаться без трофеев. Но сезон уже можно заносить в актив.

Отозванный с пенсии Дик Адвокат сотворил чудо. Вдохнул жизнь в полудохлую команду. Яп Стам проработал на «Де Кёйп» совсем короткий срок, однако «Фейе» при нём превратился в безвольный и бесхребетный. Уход Робина ван Перси и продажа Тонни Вильены, казалось, бы обескровили состав. Лерой Фер выглядел сбитым лётчиком, Йенс Торнстра - потенциальным пенсионером, Николай Йоргенсен и Свен Ларссон случайными пассажирами. Даже у таких бойцов, как Рик Карсдорп, Кеннет Вермеер и Эрик Боттегин, опускались руки. Только Стивен Бергейс бился, как тот солдат. Что в поле не воин.

Но пришёл Маленький Генерал, и этот сброд вдруг снова стал командой. Причём весьма боевой и сыгранной. К Адвокату можно относиться как угодно. Голландского тренера часто упрекают в излишней меркантильности, в резкой смене настроения и в том, что у него одна тактика на все случаи жизни. Испугать и смять. А если не получится, то «пропадай моя телега, все четыре колеса». Всё справедливо. Но Дик умеет ставить красивый, атакующий футбол, и это умение перевешивает все издержки. И сейчас у него получается, что-то очень интересное. Этот «Фейеноорд» по своему рвению, своему желанию играть и по своей дерзости, даже наглости (в хорошем смысле) напоминает тот самый «Зенит».

Игру команды тянет не только двужильный Бергейс, отклонивший в январе пару выгодных предложений. Как разбегался и раззабивался молодой колумбиец Луис Синистерра. Очень прилично выглядят датчанин Йоргенсен и швед Ларссон. Торнстра перестал мечтать о шезлонге с бокалом пива, а Фер превратился в того самого мудрого дядю, каким для «Фейе» были сначала Дирк Кёйт, а потом Робин ван Перси. Вышел из анабиоза Беттегин, рядом с которым растёт как на дрожжах молодой аргентинец Маркос Сенесси. Карсдорп уступил место на правом фланге 20-летнему Лутшарелу Гертруиде. За левую бьются два молодых вест-индца - Регисиано Хапс и Тайрелл Маласиа. Те, кто не тянет, например, Эдгар Ие, присели на лавочку, чтобы подумать над своим отношении к тренировочному процессу.

Решился и вратарский вопрос. Кеннет Вермеер, прежде чем сорваться в «Лос-Анджелес», сыграл несколько сильных матчей. Не сравнить с тем, что было ранней осенью. В январских встречах в ворота вернулся Джастин Бейлоу. Который пока не безупречен, однако молодой голкипер талантлив. И у него есть хорошие шансы побороться за место в воротах «Фейе» и не только. К ситуации вокруг Яспера Силлессена и его коллег мы вернёмся в ближайшие дни.

В клубе подрастает толковая молодёжь - упомянутые выше Синистерра, Гертруида, Малатия, Хапс, Сенси. Не будет вечно лечиться сильнейший центральный защитник Свен ван Беек. А ещё есть 19-летний Оркун Кёкчю, - полузащитник с огромным талантом. В Турции его сравнивают с Эмре Белёзоглу. Оркун - голландец турецкого происхождения. Выступал за юношеские сборные Нидерландов. Но недавно сработал зов предков и он примерил красную футболку со звездой и полумесяцем. Пока только в молодёжке, но при правильном отношении к делу Оркун может сыграть и за первую сборную Турции. Да и в голландскую сборную путь пока не закрыт.

Чтобы Оркуну не было скучно и он смог обойти разные соблазны большого футбола, «Фейе» пригласил старшего товарища. Который мог бы помочь в трудную минуту, а может и вправить мозги, сказав пару ласковых слов на языке предков. Но не только ради воспитания юного соплеменника вернулся в Голландию уроженец здешних мест Огужан Озякуп или просто Оззи. Опытнейший, и при этом 27-летний полузащитник, прошедший школу «Арсенала», оттрубивший семь лет в «Бешикташе» и проведший сорок встреч в сборной Турции - фигура самодостаточная. Отменный диспетчер, превосходный дриблёр, а ещё и большой выдумщик. Будет очень интересно посмотреть на связку Огюсхан - Оркун (раз уже предпочли быть турками, то будем называть их по именам, согласно традиции). Да и с Фером и Торстрой Оззи быстро найдёт общий язык.

Оззи - не единственный джокер в колоде Дика Адвоката. Команду пополнил словацкий бомбардир Роберт Боженик. На 20-летнего футболиста претендовал ЦСКА , но Роберт оказался в Роттердаме. Дик Адвокат мечтал увидеть в команде Александра Кокорина и был огорчён, тем что российский нападающий «выбрал „Сочи“. Но с Кокориным оказалось не всё однозначно. Ни в какой „Сочи“ Александр не поехал, контракт с „Зенитом“ он может расторгнуть, а на свободных агентов рамок трансферного окна не существует. Так что не удивляйтесь. Может и увидим Александра в бело-красной футболке.

Дик Адвокат вряд ли надолго задержится в „Фейеноорде“. Раскрутит команду и передаст её в хорошие руки. Наследство обещает стать богатым. „Демо-версия“ будущей команды выглядит очень привлекательной.