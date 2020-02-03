Окаянные дни Вальтера, Вальтерино и всего «Торино»

сегодня, 17:01

«Соккер.ру» о внезапно нагрянувшем кризисе в итальянском клубе.

«Торино», крепкий, титулованный итальянский клуб, вполне прилично выглядевший в текущем сезоне, вдруг рухнул навзничь и никак не может подняться. Успешно начав новый год - победы на «Ромой» в столице и «Болоньей» в Турине, «быки» проиграли четыре следующих встречи - три в Серии А и одну в Кубке Италии.

Проигрыш «Сассуоло» тревоги не вызвал. А вот потом началось. У себя «Торино» получил семь безответных мячей от «Аталанты». Так изощрённо над «быками» ещё никто не издевался. В кубковом матче с «Миланом» на «Сан-Сиро» туринцы выигрывали 2:1 на 94-й (!) минуте. Но была ещё 95, во время которой Хакан Чолханоглу сравнял счёт. Пришлось задержаться на поле ещё на полчаса. Команда Вальтера Маццарри оказалась не готова к дополнительному времени и получила ещё два гола - от Хакана и Златана Ибрагимовича. В итоге 2:4. А потом были 0:4 от слабенького «Лечче». «Торино» с девятого место опустился на двенадцатое после четырёх поражений с общим счётом 3:17.

Самое интересное, что никаких предпосылок для провала не было. Вальтер Маццарри - опытный тренер, хорошо зарекомендовавший себя в «Сампдории» и «Наполи». В его распоряжении сильные игроки. Второй вратарь сборной Сальваторе или как его чаще называют Вальтерино Сиригу, защитники Николя Нкулу, Кристиан Ансальди, Армандо Иццо, Лоренцо Ди Сильвестри, игроки средней линии Даниэле Баселли, Томас Ринкон, Суалико Мейте, Диего Лаксальт. А какие форварды - Андреа Белотти, Симоне Дзадза, Симоне Верди. Ладно, два Симоне проводят невыразительный сезон. Но Белотти то хорош. С таким составом можно играть не хуже «Аталанты» и «Лацио». Даже нужно.

И что мы видим. Проходной двор в обороне. Вальтерино в игре с «Аталантой» выручал-выручал, а потом и он опустил руки. То с центра поля «глотнул», то с острого угла. Столько мячей второй вратарь сборной Италии не пропускал со своей ссылки в «Осасуну». Кстати, второй ли? Роберто Манчини теперь задумается, а надо ли вызывать Сиригу в сборную. Что, в Италии вратари перевелись? Не удивляйтесь, если в заявку «голубой эскадры» Вальтерино не попадёт. Под большим вопросом участие в Евро-2020 и Белотти. Нельзя сказать, что Андреа проводит слабый сезон. Матч в Риме против «Ромы» стал одним из лучших в его карьере. Но в сложный период Белотти себя не показал. В первую очередь как капитан.

Но куда большие проблемы возникли у Вальтера Маццарри. Ему простили разгром от «Аталанты», ему сочувствовали после обидного вылета из Кубка. Но четыре безответных гола от «Лечче» переполнили чашу терпения президента Урбано Кайро. Видимо, потерял Вальтер нити управления коллективом. Или, как вариант, команда сплавляет тренера, что уже хуже.

Увольнение Маццарри - вопрос времени. Он будет уволен в понедельник, в крайнем случае во вторник. Уже назван потенциальный преемник, - 43-летний Морено Лонго. Бывший защитник «быков» и не только, бывший тренер Примаверы «Торино» (молодёжного состава), бывший тренер «Фрозиноне» времён короткого пребывания этой команды в Серии А. С одной стороны, бюджетный вариант. Доведёт сезон до конца, выплывет - хорошо. Не справится, - таких специалистов в Италии пруд пруди. А с другой - почему бы не дать шанс молодому способному тренеру. Да ещё и не чужому. Может, Лонго - тот самый кризисный менеджер, который и нужен туринцам. Надо же с чего-то начинать.

Что может сделать новый тренер. В первую очередь, вывести команду из «творческого запоя». Извините, иную характеристику нынешнему положению дел подобрать сложно. Показать игрокам, что так играть стыдно. В случае чего можно применить не только пряник, но и вторую составляющую. Разобраться, кто из футболистов мотивирован, а кто доигрывает сезон. Поговорить с Дзадзой и Верди. Вызвать психолога к Сиригу. Не может столь сильный вратарь, как Вальтерино, быть безразличным к своей игре. И к перспективе сыграть на Евро, возможно последнем в карьере 32-летнего стража ворот.

Может ли «Торино» провалиться ещё глубже? Да, тем более, что впереди 16 матчей чемпионата, и прослойка в 11 очков, отделяющая «быков» от зоны вылета может оказаться недостаточно толстой. Хотя вряд ли им грозит расставание с Серией А. Но неподобающее восьмикратному чемпиону Италии место - более чем реально. А это может подтолкнуть к уходу из клуба Белотти, Иццо, Нкулу, Баселли и многих других лидеров. Могут осознать бесперспективность своего пребывания в Турине. Ещё один момент. Когда то «Торино» в Турине был популярнее «Ювентуса». «Старая синьора» - достояние общенародное, а «Торино» - городская команда. Но постепенно соотношение менялось не в пользу «гранатовых». Сейчас количество тиффози в гранатовых майках может упасть ниже критического уровня. Кому же захочется пополнить армию поклонников команды, безвольно пропускающей по семь мячей на своём поле.

Определяющими для туринцев должны стать четыре февральских матча - дома с «Сампом», с «Миланом» на «Сан-Сиро», опять же на «Стадио Олимпико» с «Пармой» и с «Наполи» в Неаполе. Провалятся «быки, - значит дело было не в Маццарри. И не в Вальтерино. Понадобятся более серьёзные меры, нежели простая смена тренера.