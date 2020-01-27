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Конте обратился к врачам из-за проблем с сердцем после матча с «Кальяри»

сегодня, 17:29
ИнтерЛоготип футбольный клуб Интер (Милан)1 : 1Логотип футбольный клуб КальяриКальяриМатч завершен

Главный тренер «Интера» Антонио Конте тяжело отреагировал на упущенную победу в матче Серии А против «Кальяри».

В игре было показано две красные карточки - в концовке встречи с поля был удален нападающий миланской команды Лаутаро Мартинес, а через одну минуту красную карточку получил резервный голкипер Томассо Берни. В результате чего Конте выбежал на поле и вступил в перепалку с главным арбитром встречи.

По окончании матча итальянский специалист не явился на послематчевую пресс-конференцию, так как обратился за помощью к медицинскому персоналу из-за тахикардии. Частота сердечных сокращений 50-летнего специалиста превысила 100 ударов в минуту.

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STVA 1
STVA 1
сегодня в 18:00
Довели...)))
dino-hsv
dino-hsv ответил juvenale
сегодня в 17:52
кабинет проплатил судье до матча,но тот видимо не весь перевод получил...парик аж разнервничался,он то думал все на мази
зачем на ветке интера пересказ матча "наполи - ювентус"?
juvenale
juvenale
сегодня в 17:37
кабинет проплатил судье до матча,но тот видимо не весь перевод получил...парик аж разнервничался,он то думал все на мази
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