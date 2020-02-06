Букмекер BETCITY запустил линию на “Кубок Легенд”

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сегодня, 15:55

С 21 по 23 февраля на малой спортивной арене “Лужники” пройдет 12-ый “Кубок Легенд” имени Константина Еременко. В этом году организаторы внесли изменения в формат соревнования. Впервые за трофей сразятся не 6, а 8 команд футбольных звезд прошлого. Для удобства сборные разделили на две группы. 25 января Андрей Тихонов и Альберт Риера провели жеребьевку турнира, по итогам которой были определены следующие квартеты:

Группа А: Россия, Испания, Португалия, Турция

Группа В: Германия, Франция, Нидерланды, Сборная Звезд

Россия 11 раз выигрывала “Кубок Легенд”. В этом году отобрать титул у отечественных игроков попытаются Иван Кампо, Паулу Феррейра, Фернандо Морьентес, Хавьер Савиола, Вильям Галлас, Ивица Олич, запомнившийся нашим болельщикам по выступлениям за ЦСКА , и другие звезды европейского футбола.

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