Лёд и пламя

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«Соккер.ру» вспоминает легендарных нападающих «Реала».

За мадридский «Реал» можно болеть, а можно и желать ему исключительно поражений. Его можно любить и можно ненавидеть, а можно оставаться нейтральным. Нельзя только отрицать, что «королевский клуб» – явление в мировом футболе. Совершенно особенный клуб, где всегда играли звёзды мирового футбола.

Каждый из читателей открывал для себя мадридский «Реал». Для кого-то он начинался с Криштиану Роналду и Гарета Бэйла, для кого-то с Рауля и Икера Касильяса. А для кого-то с Уго Санчеса и Эмилио Бутрагеньо. Для меня «Реал» начинался с Сантильяны и Хуанито. Конечно, в том составе было немало других замечательных футболистов, но эти имена особо врезались в память. Впрочем, в детстве я считал, что это фамилии игроков.

На самом деле Сантильяна и Хуанито – это даже не имена, а прозвища. Оба нападающих оказываются слегка однофамильцы – Карлос Алонсо Гонсалес и Хуан Гомес Гонсалес. Матери двух нападающих носили одну и ту же фамилию, очень распространённую в Испании и испаноязычных странах. Алонсо и Гомесов – не меньше. Зато когда скажешь Сантильяна и Хуанито, то сразу поймёшь о ком идёт речь. Хуанито, как не сложно догадаться, уменьшительная форма от имени Хуан, аналог русского Ваня. С Сантильяной сложнее. Карлос родился в городке Сантильяна-дель-Мар, что в провинции Кантабрия. Нападающий получил своё прозвище в «Расинге». Старожилы называли юного футболиста – «Эй из Сантильяны», а потом просто «Сантильяна». Так название городка стало игровым именем знаменитого нападающего.

Оба футболиста были чем-то похожи внешне. Невысокие, коренастые, но необычайно быстрые и техничные. Особенно Хуанито. Сантильяна, будучи выше ростом, обладал отменным прыжком и прекрасно играл головой. При росте метр семьдесят пять он частенько выходил победителем в воздушных дуэлях с куда более габаритными защитниками. Хуанито же обладал какой-то цирковой пластикой. С какой-то неземной лёгкостью он бил через себя или мог дотянуться до мяча, летевшего на уровне головы. Удары получались сильными и точными, не берущимися для вратарей. А ещё они прекрасно дополняли друг друга. Хладнокровный, спокойный северянин Сантильяна и горячий, взрывной южанин Хуанито. Несмотря на разные темпераменты, они прекрасно понимали друг друга и были если не друзьями, то приятелями.

Но главное - они много забивали. Сантильяна за 17 лет, проведённых в «Реале», наколотил 289 голов. Хуанито за десять лет отличился 99 раз. При этом оба испанца славились умением забивать очень важные мячи. Сколько раз «Реал» был на грани провала в Ла Лиге и в еврокубках. И тут на выручку приходил либо девятый номер (Сантильяна) либо семёрка – Хуанито. Последний был ещё и потрясающим диспетчером. С удовольствием делился мячом с партнёром, находившемся в более выгодной позиции. Может, поэтому результативность Хуанито была ниже. Однако это был боец с обострённым чувством справедливости и настоящий лидер. У него никогда не опускались руки, даже когда команда проигрывала безнадёжно. Ему принадлежит фраза «90 минут на „Сантьяго Бернабеу“ могут длиться очень долго». Хуан произнёс её после проигрыша «Интеру» в первом матче Кубка УЕФА . Во втором «Реал» взял реванш 5:1. Спорил с судьями, иной раз чересчур горячо. Не давал спуску тем, кто по мнению нападающего недорабатывал. Отсюда и большое для форварда количество карточек – жёлтых и красных. Он мог расквасить нос Лотару Маттеусу и наброситься на игрока «Ксамакса» Ули Штилике, с которым съел не один пуд соли в «Реале».

Два символа «Реала» семидесятых – первой половины восьмидесятых не были воспитанниками «королевского клуба». Сантильяна успел сыграть один сезон за «Расинг». «Реал» собирался приобрести другого футболиста. Но когда президент мадридцев Сантьяго Бернабеу увидел молодого нападающего в деле, то планы клуба изменились. Карлос уехал в Мадрид, чтобы стать символом самого титулованного клуба Европы. «Расинг» же смог залатать дыру в бюджете и избежать банкротства.

Сантильяна родился и вырос на северном побережье Испании, а Хуанито – южанин. Детство легендарного футболиста прошло на берегу Средиземного моря, в городе Фуэнхирола. Там Хуан Лопес начинал играть в местной одноимённой командочке, оттуда уехал в столицу. Но не в «Реал», а в «Атлетико». И в первом же контрольном матче за «матрасников» Хуан сломал ногу. В «Атлетико» не верили, что Хуанито сможет восстановиться в полной мере и поставили на нём крест. Списали в «Бургос», где молодой упрямец не только оправился от тяжёлой травмы, но показал себя с наилучшей стороны. «Бургос» добился повышения в классе, а к его лидеру зачастили «сваты». Но Хуанито грезил «Реалом» и только «Реалом». И в 1977 году 22-летний нападающий осуществил свою мечту – надел белоснежную футболку мадридского клуба.

Я был наслышан о двух главных звёздах «Реала» ещё до четвертьфинальных матчей Кубка чемпионов 1980-81 со «Спартаком». А в марте 1981 года довелось их увидеть. Надо сказать, оба футболиста произвели впечатление, даром что не забили. «Спартак» хоть и выбыл из розыгрыша, но не позволил Сантильяне и Хуанито поразить свои ворота. И это можно было поставить в заслугу обороне «красно-белых». Мало кому удавалось их нейтрализовать.

На домашнем чемпионате мира испанцы выступили неважно. Возможно, что нападающие «Реала» сыграли слабее своих возможностей. Однако даже при таких обстоятельствах они смотрелись сильнее товарищей по сборной. После Мундиаля Хуанито оставил сборную. А Сантильяна продолжал служить «красной фурии». В скандальном матче со сборной Мальты, в которой испанцы выиграли 12:1, Карлос забил три мяча в ворота островитян. Испанская сборная обошла голландцев, заняла первое место в группе и выступила на чемпионате Европы. Заняла там второе место. И только после этого Сантильяна сосредоточился на игре за свой клуб.

Главная европейская высота (Кубок чемпионов) им так и не покорилась. Зато они по два раза брали Кубок УЕФА . Карлос девять раз становился чемпионом Испании и четырежды выигрывал Кубок страны. На счету Хуана пять чемпионств, два Кубка и звание лучшего игрока страны. По разу форварды становились лучшими бомбардирами. Хуанито сделал это в Ла Лиге, а Сантильяне свой единственный Пичичи взял в Сегунде, в составе «Расинга».

Во второй половине восьмидесятых на «Сантьяго Бернабеу» зажглись новые звёзды – Хорхе Вальдано, Уго Санчес, Эмилио Бутрагеньо. Стареющим легендам не всегда находилось место в основе. Более старший Сантильяна всё же досидел до пенсии, а Хуанито, который был моложе на два года, пришлось уйти. Он вернулся в родные края и подписал контракт с «Малагой». Чтобы в первом же матче забить своей бывшей команде. Отыграв год, Хуан понял, что футбол вне «Реала» уже совсем другой. Он закончил карьеру футболиста, чтобы стать тренером и однажды возглавить «королевский клуб». Не суждено было. 2 апреля 1992 года Хуан Лопес Гонсалес разбился в автокатастрофе. Спешил после просмотра матча «Реала» в Мериду, где тренировал (и весьма успешно) местную команду. Ему было всего 37. В память о своём бесстрашном нападающем болельщики «Реала» на седьмой минуте встречи скандируют имя футболиста.

Карлос Алонсо Гонсалес же здравствует и неплохо себя чувствует в свои 67 лет. Легенда «Реала» часто посещает «Сантьяго Бернабеу», даёт свои комментарии, оценки. Сантильяна остаётся неравнодушным к игре родного клуба и по-хорошему завидует тем поколениям «Реала», что смогли покорить европейскую вершину.