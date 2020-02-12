Недолго музыка играла

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сегодня, 16:18

«Соккер.ру» о переменах в «Герте».

Главный тренер берлинцев Юрген Клинсманн подал в отставку. Знаменитый нападающий не продержался у руля и трёх месяцев. После домашнего проигрыша «Майнцу» Клинсманн нашёл в себе мужество и написал заявление по собственному желанию. Спортивный директор «Герты» Михаэль Прец выразил недоумение поступком Клинсманна, но прошение об отставке было удовлетворено.

Мы уже писали о спорном решении руководства столичного клуба пригласить Клинсманна, и о грандиозных закупках, сделанных «бабушкой» во время зимнего трансферного окна. Назначение Клинсманна в конце ноября выглядело некоей авантюрой. Выплывет – хорошо. Не выплыл. Возможно, Михаэль Прец хотел дать Юргену возможность перезапустить тренерскую карьеру. А может, просто особого выбора не было, да и время поджимало. Вот и позвали первого попавшегося специалиста с громким именем. А тот согласился.

Главная ошибка руководства была допущена летом. Не угадали с преемником Паля Дардаи, позвали Анте Човича, а бывший тренер молодёжной команды не справился. Сезон пошёл прахом. Клинсманн чуточку поправил дела, но не более того. «Герта» с её набором игроков (без того крепкий состав пополнили Кшиштоф Пёнтек, Сантьяго Аскасибар, Матеус Кунья, летом подтянется из «Лиона» Люка Тусар) не обезопасила себя от вылета во вторую Бундеслигу. Напротив, проигрыш «Майнцу» - прямому конкуренту, только усугубил положение. Потратить столько зимой и вылететь – это катастрофа с большой буквы К. Допустить подобного развития событий в Берлине не имеют права. «Бабушку» ждёт бурный финиш.

Обязанности главного тренера возложены на сорокалетнего Александра Нури. Сын иммигрантов из Ирана уже имеет небольшой опыт работы в Бундеслиге. Возглавлял бременский «Вердер» в 2016-17 годах. Первый сезон получился вполне приличным. «Речники» финишировали восьмыми. Во втором Нури продержался до октября. Потом уволили за проваленный старт. Ни одной победы в десяти турах и до свидания. В следующем клубе - «Ингольштадте» Нури продержался всего восемь туров. Тоже ноль побед и отставка. Футболистом Нури тоже был неказистым. Вряд ли замечательный нападающий Михаэль Прец знал о его существовании, хотя они играли примерно в одно и то же время. Александр Нури за три года пребывания в «Вердере» ни разу не попал в основу. Вся карьера этого смуглого полузащитника прошла в «Юрдингене», «Оснабрюке» и «Хольстене» из Киля. И его назначение резко диссонирует с затратами «Герты» на трансферном рынке. Рано или поздно Нури услышат от игроков «а кто ты такой»? Вряд ли бы кто-то смог задать такой вопрос Клинсманну. Но Нури далеко не Клинсманн.

Поэтому назначение Александра Нури выглядит мерой временной, вынужденной и скоропалительной. Клинсманн своим уходом резко озадачил руководство «Герты», пришлось звать первого попавшегося. Поиск продолжается. И чем быстрее найдут нового тренера, тем лучше для «Герты» и лично для Преца.

Пока что есть два варианта решения этой проблемы. Первая - вернуть Паля Дардаи, который еще в прошлом году успешно руководил командой. Уход Дардаи прошлым летом во многом объяснялся тем, что команда остановилась в росте. Клуб и тренер, в прошлом футболист «Герты», пусть не такой легендарный, как Прец, но всё же, расстались спокойно и цивилизованно. Сейчас речь идёт не о прогрессе, а о выживании. Поэтому венгр вполне подходит для роли кризисного менеджера. Паль отдохнул, набрался сил и теперь может восстановить утраченное. Болельщики его обожают, отношения с Прецем остаются хорошими, в команде играет сын - Паль Дардаи-младший. Вывести команду из кризиса и уберечь «бабушку» от вылета - задача вполне посильная для Дардаи-среднего.

О втором варианте «Соккер.ру» тоже писал. Приглашение братьев Ковачей стало бы оптимальным способом решения сложностей. Возможно, Нико и Роберт не оправдали ожиданий «Баварии». Но на то она и «Бавария». При этом они выиграли Серебряную салатницу и Кубок, неплохо провели осеннюю кампанию в Лиге чемпионов. Полтора года в сильнейшем клубе Германии тоже не прошли даром. Братья - коренные берлинцы и воспитанники «Герты», самые настоящие «бабушкины внуки». С мотивацией проблем нет. Состав у столичного клуба - что надо. Потенциал тоже. В Берлине Нико и его верный помощник Роберт могли добиться не меньших успехов, чем с «Айнтрахтом».

Но есть один деликатный момент. Ковачи ушли из «Баварии» по своей воле, но при этом получили солидную компенсацию. И будут её получать вплоть до лета если не свяжут себя обязательствами с другим клубами. Явление привычное для Германии. Такая же ситуация была с Доменико Тедеско, и «Спартаку» пришлось перебивать его договорённость с прежним клубом. Готова ли «Герта» выплатить баварцам некую сумму за вольную тренерам? С одной стороны, потрачено и так много, даже чересчур. Но с другой, - выложить 75 миллионов на игроков и пожалеть три-четыре на тренера... Что-то вспомнился Киса Воробьянинов на аукционе по продаже стульев.

Вот поэтому Паль Дардаи стоит в списке кандидатов выше Нико Ковача. Хотя всё может измениться. Хотя, может, у Нури получится. Календарь ближайших туров у «Герты» не самый страшный. В воскресенье гостевой матч с «Падерборном», весь состав которого стоит как один Пёнтек. Потом в Берлин приедет «Кёльн», дальше выезд в Дюссельдорф, потом домашняя игра с «Вердером». Можно взять в этих встречах максимум очков и снизить риск. Что не отменяет необходимости поиска нового тренера.