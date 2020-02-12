«Милан» рассматривает кандидатуру Шевченко на пост главного тренера

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вчера, 09:12

По информации журналиста Calciomerato, «Милан» рассматривает в качестве кандидата на пост главного тренера экс-игрока клуба, а ныне наставника сборной Украины .

Технический директор «Милана» Паоло Мальдини склоняется к приглашению Шевченко в конце сезона в случае непопадания команды в Лигу чемпионов или проигрыша в Кубке Италии. Именно такие условия были выставлены нынешнему наставнику команды Стефано Пиоли.

«Милан» после 23 туров Серии А занимает 10-е место в турнирной таблице.