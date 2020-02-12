ГлавнаяНовости

«Милан» рассматривает кандидатуру Шевченко на пост главного тренера

вчера, 09:12

По информации журналиста Calciomerato, «Милан» рассматривает в качестве кандидата на пост главного тренера экс-игрока клуба, а ныне наставника сборной Украины Андрея Шевченко.

Технический директор «Милана» Паоло Мальдини склоняется к приглашению Шевченко в конце сезона в случае непопадания команды в Лигу чемпионов или проигрыша в Кубке Италии. Именно такие условия были выставлены нынешнему наставнику команды Стефано Пиоли.

«Милан» после 23 туров Серии А занимает 10-е место в турнирной таблице.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Недолго музыка играла
Вчера, 16:18Олег Лыткин в блоге По свежим следам
Ван Боммел – в числе кандидатов на пост главного тренера «Герты»
Вчера, 14:15 Комментарии2
ОфициальноГлавный тренер сборной Армении покинул свой пост
Вчера, 12:27 Комментарии3
«Милан» уволит Пиоли в случае непопадания в Лигу чемпионов
11 февраля Комментарии10
В «Герте» удивлены решением Клинсманна подать в отставку
11 февраля Комментарии5
ОфициальноЕрёменко-старший возглавил юрмальский «Спартак»
11 февраля Комментарии2
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Лёня_ Макинтош
Лёня_ Макинтош
вчера в 13:03
Милану стоит переманить Петера Боша , и дать ему пару сезонов спокойно работать.
Шева плохой для красно-черных соседей вариант.
RUPRICHT
RUPRICHT
вчера в 11:27
ПУСТЬ В НАЧАЛЕ РАЗБИРЕТСЯ СО СБОРНОЙ УКРАИНЫ!!!???В ЕВРО 2020 ждут Голандия и Австрия и ВОЗМОЖНО ШОТЛАНДИЯ!!???А ВЫИТИ ИЗ ЭТОЙ ГРУППЫ БУДЕТ СЛОЖНО!!???А УЖ ПОТОМ НА ГОРИЗОНТЕ ПОЯВИТСЯ МИЛАН!!???ГАТУЗА НЕ СМОГ СПРАВИТСЯ!!??А АНДРЮША ПОКА НА ЗИДАНА НЕ ТЯНЕТ!!???
milanetto10
milanetto10
вчера в 10:47
зачем хоронить клуб ? Шевченко с условным МС или Ливерпулем в топ 4 не попадёт даже при наличии супер составов у этих команд
Gensmo
Gensmo
вчера в 09:55
Милан хочет в серию В.
mihaluch
mihaluch
вчера в 09:47
Поднимет ли Шевченко "Милан"? Вот в чём вопрос.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100