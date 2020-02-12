Ван Боммел – в числе кандидатов на пост главного тренера «Герты»

«Герта» продолжает поиски нового главного тренера после ухода в отставку Юргена Клинсманна.
По информации СМИ, берлинский клуб выбирает из трех кандидатов, в числе которых: Марк ван Боммел, Бруно Лаббадиа и Роджер Шмидт.
Первым и последним серьезным местом работы 42-летнего ван Боммела был ПСВ. 54-летний Лаббадиа работал с «Дармштадтом», «Гройтер Фюрт», «Байером», «Гамбургом», «Штутгартом» и «Вольфсбургом». 52-летний Шмидт руководил «Делбрюкером», «Пройсен Мюнстер», «Падерборном», «РБ Зальцбургом», «Байером» и «Бейдзин Гоань».