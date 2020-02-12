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Ван Боммел – в числе кандидатов на пост главного тренера «Герты»

вчера, 14:15

«Герта» продолжает поиски нового главного тренера после ухода в отставку Юргена Клинсманна.

По информации СМИ, берлинский клуб выбирает из трех кандидатов, в числе которых: Марк ван Боммел, Бруно Лаббадиа и Роджер Шмидт.

Первым и последним серьезным местом работы 42-летнего ван Боммела был ПСВ. 54-летний Лаббадиа работал с «Дармштадтом», «Гройтер Фюрт», «Байером», «Гамбургом», «Штутгартом» и «Вольфсбургом». 52-летний Шмидт руководил «Делбрюкером», «Пройсен Мюнстер», «Падерборном», «РБ Зальцбургом», «Байером» и «Бейдзин Гоань».

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Все комментарии
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
сегодня в 01:17
Лучше уж Шмидта подписать до конца сезона.
Gensmo
Gensmo
вчера в 15:07
Хорошая кандидатура.
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