«Унион» - «Байер»: прогноз и котировки БК Pinnacle

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сегодня, 18:00

В 22 туре немецкой Бундеслиги «Унион» в Берлине примет «Байер». Представляем прогноз и обзор коэффициентов БК Pinnacle на матч, который состоится 15 февраля на стадионе «Альтен Форстерай».

«Унион»

После серии неудачных матчей «Красные» сумели выйти на положительную серию. В прошлом туре чемпионата Германии столичный коллектив обыграл в гостях «Вердер» со счетом 2:0. Перед этим «Унион» отметился домашней победой над «Аугсбургом» (2:0) и проиграл разгромно в Дортмунде местной «Боруссии» (0:5).

Двадцать шесть набранных очков, дают возможность команде располагаться на 11 месте в турнирной таблице. Дебютант самого элитного немецкого дивизиона отдалился от зоны вылета на комфортные девять баллов.

«Байер»

«Аптекари» серьезно вклинились в борьбу за зону Лиги Чемпионов, выиграв 4 из 5 последних матчей в Бундеслиге. Единственную осечку в этих встречах «Байер» допустил в гостевом поединке против «Хоффенхайма», который был сильней со счетом 2:1.

На прошлых выходных команда Петера Боса в эффектном матче обыграла дортмундскую «Боруссию», забив два последних гола в течение двух минут. Перед этим «Байер» отметился викториями в противостояниях с «Фортуной» (3:0), «Падербором» (4:1) и «Майнцем» (1:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Унион» - 3.920

Ничья – 3.690

Победит «Байер» - 1.980

Статистика

В первом круге текущего сезона Бундеслиги «Байер» обыграл «Унион» со счетом 2:0.

«Байер» выиграл все 3 очных встречи против «Униона».

В 3 матчах против «Байера» клуб из Берлина забил только 1 гол.

«Аптекари» выиграли 3 из 5 предыдущих гостевых матча в чемпионате Германии.

Прогноз

«Аптекари» сейчас находятся в отличной игровой форме, что подтвердил последний матч команды против «Шмелей». Атака команды Петера Боса вновь заиграла результативно, что дает возможность гостям претендовать на три очка в грядущей встрече.

«Унион» в текущем сезоне играет с перепадами и в матчах с фаворитами, чаще терпит поражение. Предлагаем заиграть ставку в пользу победы гостей, за которую БК Pinnacle предлагает коэффициент 1.980.