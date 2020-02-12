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Игроки «Ювентуса» поддержали Сарри на встрече с руководством

вчера, 14:30

По информации Gazzetta dello Sport, на встрече руководства «Ювентуса» с главным тренером Маурицио Сарри и игроками по поводу неоднозначной ситуации внутри команды, все три стороны пришли к консенсусу.

Игроков «Юве» представляли вратарь Джанлуиджи Буффон и защитник Джорджо Кьеллини. Ветераны команды заявили, что, несмотря на сложный характер Сарри и разногласия из-за методов его работы, команда поддержит тренера, чтобы разногласия внутри коллектива не испортили результаты.

«Ювентус» после 23 туров делит с «Интером» первую строчку в турнирной таблице Серии А.

Ранее стало известно, что президент «Ювентуса» Андреа Аньелли готов сохранить Маурицио Сарри на посту главного тренера команды. 

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Все комментарии
Иоанн Рюрикович
Иоанн Рюрикович
вчера в 18:16
Админ, а чё за спойлер? Лишь констатация факта.
заDOOMчивый
заDOOMчивый
вчера в 16:39
поддерживали падающего Сарри, от угарного газа дешёвых сигарет.
Иоанн Рюрикович
Иоанн Рюрикович
вчера в 16:12
    Bom Bom
    Bom Bom
    вчера в 15:36
    Перед матчем 1/8 ЛЧ нужно постараться максимально снизить напряжение в коллективе. Наверняка у игроков и тренеров есть взаимные претензии, но сейчас остается только пахать и верить.
    ДСА
    ДСА
    вчера в 14:50
    А могли бы и пинка под зад дать.
    Да ладно вам
    Да ладно вам
    вчера в 14:44
      sihafazatron
      sihafazatron
      вчера в 14:33
      Он им почти ровесник, вот и поддерживают своих))
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