Игроки «Ювентуса» поддержали Сарри на встрече с руководством

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вчера, 14:30

По информации Gazzetta dello Sport, на встрече руководства «Ювентуса» с главным тренером и игроками по поводу неоднозначной ситуации внутри команды, все три стороны пришли к консенсусу.

Игроков «Юве» представляли вратарь и защитник . Ветераны команды заявили, что, несмотря на сложный характер Сарри и разногласия из-за методов его работы, команда поддержит тренера, чтобы разногласия внутри коллектива не испортили результаты.

«Ювентус» после 23 туров делит с «Интером» первую строчку в турнирной таблице Серии А.

Ранее стало известно, что президент «Ювентуса» Андреа Аньелли готов сохранить Маурицио Сарри на посту главного тренера команды.