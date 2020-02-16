Новичок мечты для «Зенита»

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сегодня, 17:30

Семак и Миллер согласились, что петербуржцам не хватает одного особого футболиста. Детали – на «Соккер.ру».

По словам комментатора Орлова, Семак и Миллер говорили ему об интересе к «десятке», ищут плеймейкера. Еще осенью был разговор, что пяток Дзюбы мало. Дриусси, хотя у него плавающее амплуа, не является полноценной заменой Данни или Широкову – видно из количества созданных моментов.

Малком был травмирован, но новичок «Зенита» не подходит под описание «диспетчер, что развивает много опасных атак». Пайет и Де Брюйне, которые являются рекордсменами топ-5 по созданным шансам, набирают по 4 последних паса за полный матч, у «Зенита» нет «десятки» c похожими показателями.

Любимчик «Виража» Малком в лучшем сезоне в «Бордо» выдавал по 2.5 передачи за игру. В «Зените» второй год подряд голы создает Дзюба – сейчас у него 9 ассистов в РПЛ . Вторым к зимнему перерыву был Азмун с 5 результативными пасами, а на третьем месте оказался Караваев, сыграв всего 10 матчей.

По общему количеству созданных моментов и среднему за игру лидирует не Дзюба, а Дуглас Сантос. Есть где-то созидательный резерв? Возможно, если Дриусси перестанет быть таким невезучим – из 28 его моментов выжали один гол, то «Зенит» весной станет чуть веселее в атаке, особенно если Малком тоже заиграет.

Но Семак и Миллер переживают не из-за РПЛ , «десятка» нужна для Лиги чемпионов. Орлов в качестве примера, что такой футболист может заиграть в «Зените», припомнил Жулиано. Бразилец из Турции попал в Саудовскую Аравию, и понятно, что речь об амплуа, а не конкретном человеке. «Зенит» уже пытался заменить плеймейкера, ведь привезли в команду Маркизио.

Сейчас из-за лимита на поле нужны Кержаков, Караваев, Оздоев, Дзюба и еще один россиянин, чтобы вписаться в старый лимит – как видите, даже четверку Дриусси, Малком, Азмун и Дзюба можем видеть редко, ведь ради нее нужно ставить слева Жиркова, усаживая Дугласа Сантоса на скамейку. Потому и разговор о Кокорине был таким актуальным, а Шатова не спешат отправлять в ссылку на моря.

Место под «диспетчера» явно оставляют. Удачной ставкой вряд ли будет Алексей Миранчук, не умеет играть строго на позиции Головина. Если бы умел, то вытеснил бы Александра в запас сборной России. Получается, дома найти «десятку» с последним пасом невозможно – в РПЛ по созданным моментам лидируют Бакаев и Влашич. И хотя последним интересовались, хорват отказался от трансфера в «Зенит», подписал полноценный контракт с ЦСКА .

Кстати, интерес к Алексею из команды Семина и Николе из состава Ганчаренко хорошо иллюстрирует попытку «Зенита» найти человека с возможностью создавать моменты, но при этом способного сместиться ближе к флангу. Почему такое техническое задание? Когда Маркизио выходил на поле, то не было баланса в центре поля, причем перекос лишь вырастет с Малкомом на поле.

Если оставить Барриоса без поддержки игрока формата Оздоева (не обязательно лично Магомеда), то в ЛЧ «Зенит» с пятью атакующими игроками на поле разорвут. Если сохранять любимую схему «4-4-2», то нужно или искать полузащитников, а не вингеров на фланги, или использовать английский «ромб» - креативный полузащитник с последним пасом должен быть формата Головина, а Барриоса сильнее закопают в защиту.

Возможно, понадобится Обляков? В теории «армеец», что создал 41 момент в первой части сезона – больше, чем Дзюба, мог бы вырасти в «десятку» с умением прессинговать, ведь пока воспитанник как раз петербуржского футбола является игроком без позиции, что ему раньше помогало, а теперь начнет вредить. С другой стороны, «Зениту» может быть нужен не второй Дзагоев, а скорее второй Данни – если уйдет Дриусси.

Но пока, похоже, все разговоры Семака и Миллера о диспетчере связаны с Оздоевым. Какие к Магомеду претензии, если играет круто? Недостаточно хорош для плей-офф Лиги чемпионов. Как и Ерохин или любой другой, кто формально может занять место, подготовленное для Маркизио. Семак не инициировал покупку Клаудио – сделка скорее похожа на инициативу Рибалты, ведь без его одобрения и связей выйти на игрока «Ювентуса» не получилось бы.

Сейчас пытаются найти человека между линиями, но с четкими умениями – как были у Данни, Халка или Жулиано на самых успешных отрезках в роли плеймейкеров «Зенита». Футболисты уровня Эриксена не светят, однако можно поискать в Аргентине, Бундеслиге 2, Бразилии и чемпионате Португалии. Ведь как только не работает нахрап Дзюбы, то «Зенит» превращается команду, против которой даже сыроватый молодой ЦСКА смотрится неплохо.

Против «армейцев» Артем на сборах сработал после перерыва, но в официальных играх против «Лейпцига», «Лиона» и «Бенфики» часто не хватало ярких созданных моментов и своевременных голов. Орлов говорит, что клуб заготовил деньги на плеймейкера, а поскольку зимой не спешили с новичками, то летом пойдут в атаку.

«Зенит» вряд ли потеряет прямую путевку в ЛЧ , получат лимит, что позволит выпустить на поле хоть всех иностранцев сразу – восемь человек, и поэтому очевидно, что плеймейкером сделают не Оздоева, Ерохина, Кузяева или Сутормина, а подпишут новичка. К Алексею Миранчуку присматриваются, но он не полузащитник. Обляков пока не заиграл так, чтобы Семак потребовал вернуть его в лоно «Зенита», поэтому ждем иностранца.

Потребность есть, но трансфер тонкий. Если Дриусси, Дзюба, Азмун и Малком вдруг сыграются и четверка перекочует в следующий сезон – никого не потеряют летом, то автоматически нужен плеймейкер, что будет разрушать. Таких в мире мало, ведь далеко не все играют в стиле Де Брюйне. Хотя мастера передач остаются очень важными – Буэндиа, Мэддисон, Луис Альберто и Алехандро Гомес важны для своих клубов.

У «Зенита» «десятку» вынужденно подменяет Дзюба, но его усилий в Европе мало. А сам трансфер плеймейкера проверит Рибалту и Семака, ведь со ставкой можно крупно ошибиться – вряд ли новичок на такую позицию будет дешевым, а может не заиграть. А вот если все сложится, то «Зенит» получит возможность повоевать за плей-офф Лиги чемпионов, если жеребьевка не подведет.

Понимают, что кого-то не хватает, Семак открыто жалуется, что нынешний лимит не позволяет выбрать сильнейший состав. Размениваться на скромные варианты, вроде казаха Бауыржана, не стали. Держат в уме, что весной примут решения по Дриусси и Малкому – не исключена покупка флангового диспетчера, не обязательно вместо Оздоева.

Но мечта Миллера и Семака возникла не на пустом месте – Орлов подметил важную деталь. А вести о предложении Кокорину нового контракта, причем жирноватого для игрока без игровой практики и стабильности – 2.5 млн евро за сезон и соглашение на 2.5 года, напоминают, что даже за потенциальных запасных во имя лимита приходится много платить.