Новичок мечты для «Зенита»

Семак и Миллер согласились, что петербуржцам не хватает одного особого футболиста. Детали – на «Соккер.ру».
По словам комментатора Орлова, Семак и Миллер говорили ему об интересе к «десятке», ищут плеймейкера. Еще осенью был разговор, что пяток Дзюбы мало. Дриусси, хотя у него плавающее амплуа, не является полноценной заменой Данни или Широкову – видно из количества созданных моментов.
Малком был травмирован, но новичок «Зенита» не подходит под описание «диспетчер, что развивает много опасных атак». Пайет и Де Брюйне, которые являются рекордсменами топ-5 по созданным шансам, набирают по 4 последних паса за полный матч, у «Зенита» нет «десятки» c похожими показателями.
Любимчик «Виража» Малком в лучшем сезоне в «Бордо» выдавал по 2.5 передачи за игру. В «Зените» второй год подряд голы создает Дзюба – сейчас у него 9 ассистов в РПЛ. Вторым к зимнему перерыву был Азмун с 5 результативными пасами, а на третьем месте оказался Караваев, сыграв всего 10 матчей.
По общему количеству созданных моментов и среднему за игру лидирует не Дзюба, а Дуглас Сантос. Есть где-то созидательный резерв? Возможно, если Дриусси перестанет быть таким невезучим – из 28 его моментов выжали один гол, то «Зенит» весной станет чуть веселее в атаке, особенно если Малком тоже заиграет.
Но Семак и Миллер переживают не из-за РПЛ, «десятка» нужна для Лиги чемпионов. Орлов в качестве примера, что такой футболист может заиграть в «Зените», припомнил Жулиано. Бразилец из Турции попал в Саудовскую Аравию, и понятно, что речь об амплуа, а не конкретном человеке. «Зенит» уже пытался заменить плеймейкера, ведь привезли в команду Маркизио.
Сейчас из-за лимита на поле нужны Кержаков, Караваев, Оздоев, Дзюба и еще один россиянин, чтобы вписаться в старый лимит – как видите, даже четверку Дриусси, Малком, Азмун и Дзюба можем видеть редко, ведь ради нее нужно ставить слева Жиркова, усаживая Дугласа Сантоса на скамейку. Потому и разговор о Кокорине был таким актуальным, а Шатова не спешат отправлять в ссылку на моря.
Место под «диспетчера» явно оставляют. Удачной ставкой вряд ли будет Алексей Миранчук, не умеет играть строго на позиции Головина. Если бы умел, то вытеснил бы Александра в запас сборной России. Получается, дома найти «десятку» с последним пасом невозможно – в РПЛ по созданным моментам лидируют Бакаев и Влашич. И хотя последним интересовались, хорват отказался от трансфера в «Зенит», подписал полноценный контракт с ЦСКА.
Кстати, интерес к Алексею из команды Семина и Николе из состава Ганчаренко хорошо иллюстрирует попытку «Зенита» найти человека с возможностью создавать моменты, но при этом способного сместиться ближе к флангу. Почему такое техническое задание? Когда Маркизио выходил на поле, то не было баланса в центре поля, причем перекос лишь вырастет с Малкомом на поле.
Если оставить Барриоса без поддержки игрока формата Оздоева (не обязательно лично Магомеда), то в ЛЧ «Зенит» с пятью атакующими игроками на поле разорвут. Если сохранять любимую схему «4-4-2», то нужно или искать полузащитников, а не вингеров на фланги, или использовать английский «ромб» - креативный полузащитник с последним пасом должен быть формата Головина, а Барриоса сильнее закопают в защиту.
Возможно, понадобится Обляков? В теории «армеец», что создал 41 момент в первой части сезона – больше, чем Дзюба, мог бы вырасти в «десятку» с умением прессинговать, ведь пока воспитанник как раз петербуржского футбола является игроком без позиции, что ему раньше помогало, а теперь начнет вредить. С другой стороны, «Зениту» может быть нужен не второй Дзагоев, а скорее второй Данни – если уйдет Дриусси.
Но пока, похоже, все разговоры Семака и Миллера о диспетчере связаны с Оздоевым. Какие к Магомеду претензии, если играет круто? Недостаточно хорош для плей-офф Лиги чемпионов. Как и Ерохин или любой другой, кто формально может занять место, подготовленное для Маркизио. Семак не инициировал покупку Клаудио – сделка скорее похожа на инициативу Рибалты, ведь без его одобрения и связей выйти на игрока «Ювентуса» не получилось бы.
Сейчас пытаются найти человека между линиями, но с четкими умениями – как были у Данни, Халка или Жулиано на самых успешных отрезках в роли плеймейкеров «Зенита». Футболисты уровня Эриксена не светят, однако можно поискать в Аргентине, Бундеслиге 2, Бразилии и чемпионате Португалии. Ведь как только не работает нахрап Дзюбы, то «Зенит» превращается команду, против которой даже сыроватый молодой ЦСКА смотрится неплохо.
Против «армейцев» Артем на сборах сработал после перерыва, но в официальных играх против «Лейпцига», «Лиона» и «Бенфики» часто не хватало ярких созданных моментов и своевременных голов. Орлов говорит, что клуб заготовил деньги на плеймейкера, а поскольку зимой не спешили с новичками, то летом пойдут в атаку.
«Зенит» вряд ли потеряет прямую путевку в ЛЧ, получат лимит, что позволит выпустить на поле хоть всех иностранцев сразу – восемь человек, и поэтому очевидно, что плеймейкером сделают не Оздоева, Ерохина, Кузяева или Сутормина, а подпишут новичка. К Алексею Миранчуку присматриваются, но он не полузащитник. Обляков пока не заиграл так, чтобы Семак потребовал вернуть его в лоно «Зенита», поэтому ждем иностранца.
Потребность есть, но трансфер тонкий. Если Дриусси, Дзюба, Азмун и Малком вдруг сыграются и четверка перекочует в следующий сезон – никого не потеряют летом, то автоматически нужен плеймейкер, что будет разрушать. Таких в мире мало, ведь далеко не все играют в стиле Де Брюйне. Хотя мастера передач остаются очень важными – Буэндиа, Мэддисон, Луис Альберто и Алехандро Гомес важны для своих клубов.
У «Зенита» «десятку» вынужденно подменяет Дзюба, но его усилий в Европе мало. А сам трансфер плеймейкера проверит Рибалту и Семака, ведь со ставкой можно крупно ошибиться – вряд ли новичок на такую позицию будет дешевым, а может не заиграть. А вот если все сложится, то «Зенит» получит возможность повоевать за плей-офф Лиги чемпионов, если жеребьевка не подведет.
Понимают, что кого-то не хватает, Семак открыто жалуется, что нынешний лимит не позволяет выбрать сильнейший состав. Размениваться на скромные варианты, вроде казаха Бауыржана, не стали. Держат в уме, что весной примут решения по Дриусси и Малкому – не исключена покупка флангового диспетчера, не обязательно вместо Оздоева.
Но мечта Миллера и Семака возникла не на пустом месте – Орлов подметил важную деталь. А вести о предложении Кокорину нового контракта, причем жирноватого для игрока без игровой практики и стабильности – 2.5 млн евро за сезон и соглашение на 2.5 года, напоминают, что даже за потенциальных запасных во имя лимита приходится много платить.
«Зениту» не хватает оригинальных решений, и хотя в РПЛ могут задавить авторитетом, в ЛЧ тактика не работала, и Кокорин там не поможет. Тонкости и резкости в игре не хватает, нужен кто-то в стиле Жулиано, но по классу выше – в сторону молодых Халка, Аршавина или Данни. Хорошо, что ищут сильного созидателя, его объективно не хватает.
Удачи Зениту от всей России кто устал от московского беспредела!
Удачи Зениту от всей России кто устал от московского беспредела!