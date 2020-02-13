Не съем, так понадкусываю

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сегодня, 15:11

«Соккер.ру» об обострении интриги в чемпионате Португалии.

Казалось, что чемпионство «Бенфики» - дело решённое. «Орлы» очень мощно проводили текущий сезон, обыгрывая всех подряд. Портило картину единственное поражение, которое столичный клуб потерпел аж 24 августа.

Пройти всю дистанцию без проигрышей удаётся немногим. Но поражение поражению рознь. В конце августа «Бенфика» проиграла «Порту», причём дома. Очень неприятно, особенно если принять во внимание баланс встреч между двумя самыми титулованными клубами страны. В чемпионатах Португалии на счету «Бенфики» 57 побед, а «Порту» выиграл 67 матчей при 47 ничьих. В Кубке страны преимущество на стороне «орлов», но согласитесь, что это несколько иной уровень.

И вот пришло время второго O Classico. Теперь уже на поле «драконов», но разве летевшую на всех парах к 38 чемпионству «Бенфику» могло это остановить. Перед матчем на «Драгау» столичный клуб опережал своего северного преследователя на семь очков. Победа открывала «орлам» прямую дорогу к чемпионству. Ничья тоже устроила бы лидера.

Но «Порту» во второй раз в сезоне обыграл своего главного соперника. И сделал это красиво. Уже на десятой минуте «драконы» распечатали ворота Одиссеаса Влаходимоса. Гости отыгрались довольно быстро, через восемь минут. Но к перерыву в воротах Влаходимоса побывало ещё два мяча. Алекс Теллес реализовал пенальти, а защитник гостей Рубен Диаш удружил «Бенфике» неудачной срезкой – 3:1.

Конечно, «Бенфика» не сдалась. Винисиус отыграл ещё один мяч и поставил победу «драконов» под сомнение. Но финальный свисток раздался при счёте 3:2. «Порту» не только второй раз в сезоне выиграл O Classico, но сократил отставание до четырёх очков. Борьба за чемпионский титул ещё не закончена. Впереди десять туров, и отставание в четыре очка не выглядит непреодолимой преградой. Более того, моральное преимущество сейчас на стороне северян. Они дважды обыграли чемпиона, показав, что длительная победная серия ничто по сравнению с встречей с главным оппонентом.

«Бенфике» в следующем туре играть с «Брагой». Которая после смены тренера выглядит вполне крепкой. При Рубене Амориме «архиепископы» выиграли пять встреч подряд, в том числе и у «Браги», и только в последнем туре недосчитались двух очков в домашней игре с «Виторией» из Гимараеша. Конечно, фактор своего поля даёт преимущество лидеру, но матч с «Порту» выявил немалые проблемы в обороне «орлов». И вряд ли Бруну Лаже успеет устранить их за неделю. «Брага» способна выстоять на «Да Луш», а ничья «Бенфики» безусловно обрадует «драконов». Которые смогут сократить отставание от лидера. При условии удачной поездки в Гимараеш.

Но даже если «Бенфика» не упустит своего и придёт на финиш первой, чемпионство это окажется каким-то не полноцветным, можно сказать, надкусанным. Две главные встречи в чемпионате проиграны. Надкусили «драконы», надкусили. Но не факт, что съедят. Правда, противостояние двух гигантов не ограничится матчами Суперлиги. Им ещё в финале Кубка играть.

В финал Кубка Португалии «драконов» вывел гол Зе Луиша. Если быть точным, то «Порту» выиграл у «Академики» 3:0 и гол бывшего спартаковца казался вторым, не самым решающим. Зе проводит весьма противоречивый сезон. Здорово начал - шесть забитых мячей в шести стартовых турах. В том числе и один из двух голов в ворота «Бенфики» в матче первого круга. А потом последовала засуха – в 14 следующих турах всего один точный удар – 2 декабря в игре с «Пасушем». И снова молчок. В O Classico Зе вообще не выходил на поле. Разговоры о возможном переходе в «Тоттенхэм» остались разговорами. Сейчас бывший спартаковец потерял место в основе. И гол в ворота «Академики» в кубковой встрече может стать шагом к выходу из игрового кризиса.

За третье место, которое через год станет пропуском в Лигу чемпионов, тоже разгорается отчаянная борьба. Здесь и «Брага», о победной серии которой было сказано выше, и «Спортинг», выгодно продавший Бруну Фернандеша в «Манчестер Юнайтед», и «Риу Аве», и герой старта «Фамаликау». Последний выглядит в этой компании слабым звеном. Не далее как в прошлую субботу возмутитель спокойствия получил семь безответных голов от «Витории» из Гимараеша на своём стадионе. Вряд ли «Фамаликау» будет вести борьбу за третье место, да и путёвка в Лигу Европы вряд ли нужна новичку Суперлиги. Стартовый рывок «Фамаликау» ставил перед собой цель – набрать как можно раньше побольше очков, чтобы обезопасить себя от вылета. Вряд ли команда со скромным бюджетом и ещё более скромным составом могла рассчитывать на что-то больше. Сейчас у «Фамаликау» 32 очка. Как утверждает Клаудио Раньери, сорок очков гарантируют безопасность. И это в чемпионатах с 18-20 участниками. В португальской Суперлиге 16 клубов, и порог выживания может быть снижен где-то до 36 очков. Можно спокойно дотянуть до финиша.

«Риу Аве» тоже скорее изображает борьбу за третье место. В нынешнем сезоне что третье, что пятое, - всё равно только Лига Европы. Более того, с учётом состава кубкового финала пропуск в Европу даст и итоговое шестое место. Поэтому «большой реке» (прозвище «Риу Аве») можно не особо напрягаться, а спокойно течь в нужном направлении. Но спор между одноклубниками (а «Брага» официально тоже «Спортинг») обещает быть жаркой. Сейчас на очко вперёд вырвались «львы». Посмотрим, чем ответят «архиепископы».