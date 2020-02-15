Тахит, который хотел стать Райаном

1581775240

сегодня, 17:00

«Соккер.ру» знакомит читателей с футболистом «Манчестер Юнайтед», который может стать игроком «Интера».

Похоже «Интеру» понравилось приобретать игроков «Манчестер Юнайтед». Ромелу Лукаку, Алексис Санчес, совсем недавно Эшли Янг. Но, видимо, дорожке не суждено зарасти. Летом из Манчестера в Милан может отправиться ещё один футболист.

Лукаку, Санчес, Янг. Все известные в футбольном мире люди. Но кто такой Тахит Чонг, который следующий в этой очереди? Вот это мы и постараемся выяснить. В декабре Тахиту исполнилось двадцать лет. Он голландец, правда китайского происхождения, о чём несложно догадаться по его фамилии. Но в Китае правый нападающий «красных дьяволов» никогда ни жил. Его дедушку когда-то занесло в Вест-Индию, а именно на принадлежащий Нидерландам остров Кюросао. Отсюда и экзотическая внешность футболиста. Тёмная кожа, пышные, длинные волосы, заплетённые в дредлоки, и китайские раскосые глаза. Если б не разрез глаз, то был бы похож на Руда Гуллита.

Необычная внешность - это пока то немногое, чем запомнился молодой футболист «Манчестер Юнайтед». Тахит лишь двенадцать раз выходил на поле в основном составе и пока не совершил результативных действий. Но «Интер» приглашает Чонга не для того, чтоб тот рекламировал средства для мытья волос. Чонг входил в разные детские и юношеские сборные Голландии, сейчас играет в молодёжке и считается одним из восходящих талантов. Он собрал кучу разных наград в своих возрастных категориях. Пора уже переходить на взрослый уровень. Ведь многие соотечественники играют за основные составы и в более молодом возрасте. Возможно, желанием обрести игровую практику и объясняется желание Тахита перейти в «Интер». Он тоже не против такого поворота событий. Так вот, глядя на то, как Антонио Конте доверяет места в основе столь же юным Алессандро Бастони и Себастьяно Эспозито (с ними «Соккер.ру» вас уже знакомил), молодой голландец готов перебраться из «Манчестера» в «Интер».

Родная позиция Чонга - правый атакующий полузащитник. При желании можно расширить диапазон его действий, нагрузив работой в обороне. Это пойдёт только на пользу, ведь многие команды любят играть с тремя центральными защитниками. Понадобится обрести навыки игры в обороне. Молодой, научится. Главное же достоинство Чонга - его скорость. Сейчас он самый быстрый в «Манчестер Юнайтед». А может и не только в своей команде. В Англии найдётся немного игроков, способных составить ему конкуренцию, например, на стометровке. Но он футболист, а не легкоатлет. У Тахита отменная техника, неплохой удар и умение открываться. Кумиром Чонга был Райан Гиггз. И многие специалисты отмечали сходство Тахита со знаменитым валлийцем.

Да и сам голландец считал Райана своим кумиром. «Когда я был юн, это было прекрасным времяпрепровождением после школы, когда мы были предоставлены себе. Я приходил домой, очень и очень быстро делал домашние задания, а потом отправлялся в сад пинать мяч. Я был один и представлял себя на месте игрока: „Это Гиггз на мяче“. Я обожаю это. Когда Гиггз выступал за „Манчестер Юнайтед“, было множество великолепных игроков, но именно он первым приходит на ум. Маленькому мне было интересно представлять себя в его роли. Я смотрел на игроков по телевизору и пытался копировать их движения. Это было очень круто.

Конечно же, я следил за матчами „Манчестер Юнайтед“. Это большой клуб с большими матчами, которые показываются по телевизору. С ума сойти. А ведь в то время я частенько выбирал на „х-боксе“ именно „Манчестер Юнайтед“, ведь у них были Роналду и Руни, да и вообще отличная команда. Я даже сделал себе собственного игрового персонажа и бегал за них. Непривычно вспоминать это всё сейчас», - Тахит поделился воспоминаниями на официальном сайте своего нынешнего клуба.

Детство Тахита прошло на Кюрасао. До шести лет он вообще не представлял о существовании такой игры, как футбол. Но стоило мальчику увидеть на экране матчи чемпионата мира 2006 года, как он влюбился в футбол. Потом в доме появились записи матчей с участием «Манчестер Юнайтед». Там то Чонг и увидел игру своего кумира. Но на Кюрасао не было подходящих футбольных школ. На острове спортом номер один является бейсбол. Потому пришлось перебраться в Нидерланды. В Роттердаме Тахит прошёл обучение в академии «Фейеноорда». Возможно, сейчас бы он играл на «Де Кёйп», а болельщики бы сравнивали молодого футболиста с Реджи Блинкером или Гастоном Таументом. Но Тахит хотел быть вторым Гиггзом. Даром, что Райан играл слева, а наш герой предпочитает противоположную бровку. Поэтому и сорвался в Манчестер.

А теперь собрался уходить. В «Интер», а может в «Ювентус», который тоже проявлял интерес к голландцу. Значит ли это, что Гиггз из Чонга не получился? Отнюдь. Если Тахит будет по-прежнему киснуть в резерве, то точно вторым Гиггзом ему не быть. А если на новом месте он раскроется, реализует свой дар, тогда он действительно может стать сильным крайним полузащитником. «Манчестер Юнайтед» умеет сорить своими игроками. Отдавать их за смешные деньги, а то и бесплатно, а потом возвращать их втридорога. Одна эпопея с Полем Погба чего стоит.