«Тоттенхэм» - РБ «Лейпциг»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 10:08

Представляем прогноз и обзор ставок БК Pinnacle на матч 1/8 финала Лиги Чемпионов, в котором «Тоттенхэм» в Лондоне примет немецкий РБ «Лейпциг».

«Тоттенхэм»

Несмотря на большое количество критики и скептических прогнозов, Жозе Моуриньо сумел стабилизировать игру «Тоттенхэма», который выглядит уже не столь безнадежно. Уже под руководством португальского тренера клуб из Лондона успешно решил задачу с выходом из группы турнира, хоть и уступил первую строчку «Баварии», дважды проиграв чемпиону Германии – 2:7 и 1:3.

В АПЛ «Шпоры» принялись регулярно набирать очки, что позволило команде включиться в борьбу за первую четверку. В последнем матче «Шпоры» добились трудовой победы над «Астон Виллой» в гостях (3:2). Главная потеря команды – травма Харри Кейна.

РБ «Лейпциг»

«Быки» со второй попытки вышли из группы Лиги Чемпионов и впервые в своей истории сыграют в раунде плей-офф турнира. В квартете G немецкий клуб уверенно взял первую строчку, оставив позади «Лион», «Бенфику» и «Зенит». В шести матчах подопечные Юлиана Нагельсмана уступили только представителю чемпионата Франции (0:2).

В немецкой Бундеслиге результаты РБ несколько ухудшились после перерыва. Этим воспользовалась «Бавария», которая перехватила у «Быков» лидерство в турнирной таблице. К слову, очная встреча главных претендентом на титул завершилась нулевой ничьей в Мюнхене. После этого «Лейпциг» без шансов разгромил дома «Вердер».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Тоттенхэм» - 2.450

Ничья – 3.470

Победит РБ «Лейпциг» - 2.970

Статистика

Соперники будут встречать впервые.

«Тоттенхэм» выиграл 4 последних домашних матча.

РБ Лейпциг не побеждал в гостях с середины декабря 2019 года – 2 поражения и 2 ничьи.

«Шпоры» последний раз проиграли в «Ливерпулю» в начала января 2020 года.

Прогноз

Несмотря на потерю лучшего бомбардира, «Шпоры» продолжают играть эффективно и результативно. Чтобы претендовать на проход в следующий тур, команде Жозе Моуриньо нужно добиваться положительного результата в домашнем матче.

Последние результаты РБ «Лейпциг» откровенно не впечатляют, особенно в гостевых матчах, где команда постоянно пропускает. По нашему мнению, у хозяев гораздо больше шансов стать победителем первой дуэли. За ставку Ф1(0) БК Pinnacle предлагает коэффициент 1.775.