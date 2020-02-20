«Черноморский шторм» и его повелитель

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сегодня, 14:58

«Соккер.ру» рассказывает о смене лидера в чемпионате Турции.

Рано или поздно «Сивасспор» должен был уступить первую строчку. В последних турах «джигиты» выглядели тяжёлыми и уставшими. Да и составчик у них не чемпионский. Поездка в Трабзон к ближайшему из преследователей не сулила подопечным Ризы Калимбая ничего хорошего.

Так оно и вышло. Ещё в первом тайме стало ясно, что «Трабзонспор» своего не упустит. Лучший бомбардир «черноморского шторма» Александер Серлот забил сам, а потом вынудил ошибиться опытного Джанера Османпашу. В самом конце встречи черноморцы любезно позволили бывшему лидеру провести гол престижа. На исход встречи точный удар Мустафы Ятабаре уже не влиял.

Так «Сивасспор» проиграл 1:2, и вместо первого места оказался на четвёртом. Том самом, выше которого в итоговых таблицах «джигиты» не поднимались. А «Трабзонспор» вышел в лидеры. У «шторма» 44 очка плюс матч в запасе. Это уже заявка на чемпионство. Куда более серьёзная, чем у предыдущих лидеров - «Аланьяспора» и «Сивасспора».

Осенью «Трабзонспор» был соперником «Краснодара» по групповому этапу Лиги Европы. И ничем особым себя не проявил, оказался самым слабеньким в своей группе. И первый круг черноморцы провели не слишком выразительно.

Иногда «шторму» не хватало стабильности, чего стоят два домашних проигрыша «Гёзтепе» и «Денизлиспору». Но в конце первого круга и в начале второго «Трабзон» выглядит очень мощно. Шесть побед подряд с общим счётом 19:4.

«Трабзонспор» прилично укомплектован. Есть очень известные личности. Например, нигерийский полузащитник Джон Оби Микел и английский нападающий Дэниел Старридж. Последнему «Соккер.ру» посвятил отдельный материал, когда пошли слухи о возможном появлении бывшего игрока «Манчестер Сити», «Челси» и «Ливерпуля» в чемпионате России. Известен и капитан команды Хосе Соса. Аргентинец выступал в «Баварии», «Наполи», харьковском «Металлисте», «Атлетико», «Милане», «Бешикташе». В свои 34 года Соса именно играет, а не доигрывает, любуясь черноморским солнышком. Недавно команду пополнил защитник Мануэл Да Кошта, когда-то игравший за «Локомотив».

Но главная ударная сила «черноморского шторма» - это одолженный у «Кристал Пэлас» нападающий Александер Серлот. Огромный норвежец никогда не считался забивным футболистом. Даже у себя в «Русенборге» он не отличался результативностью. А уж в зарубежных клубах и подавно. В Лондоне вообще сомневались - умеет ли он попадать в ворота. Поэтому без особого сожаления отдали Серлота в турецкий клуб. Но тут он разыгрался.

В текущем первенстве Серлот забил 16 мячей и делит первое место с нападающим «Аланьяспора» Паписсом Сиссе в споре бомбардиров. И не собирается останавливаться. Представьте на минуточку, какая ударная троица у сборной Норвегии образовалась - Серлот - Холанд, а за ними Эдегор. Александер объясняет всплеск своей результативности тем, что тренер Хюсейн Чимшир нашёл к нему правильный подход. Справедливости ради нужно сказать, что норвежец результативно играл и при предыдущем наставнике Унале Карамане.

Резкий рывок «Трабзонспора» можно связать со сменой тренера. В декабре, как раз после проигрыша «Денизлиспору», Унал Караман покинул свой пост, а его заменил сорокалетний Хюсейн Чимшир. При нём «черноморский шторм» и выдал победную серию. Любопытно, но бывший капитан черноморцев пока не утверждён в роли главного тренера. Пока он лишь исполняющий обязанности. Но, думается, скоро Хюсейн избавится от приставки и.о.

Хюсейн Чимшир провёл большую часть карьеры в «Трабзонспоре», хотя были в его биографии и другие клубы. Мог быть и «Зенит». В 2008 году турецкая пресса писала о переходе Хюсейна в клуб из Санкт-Петербурга, как о деле решённом. Но до невских берегов турок так и не доехал. Равно, как и не добрался до «Рубина», где его хотел видеть Курбан Бердыев. Играл нынешний тренер черноморцев и в сборной страны.

Хюсейн пришёл со своими свежими идеями и заставил игроков поверить в свои силы. Отсюда и рывок. Важно, что игру нового лидера определяют не только легионеры. В «Трабзонспоре» немало интересных турецких футболистов. Вратарь Угурджан Чекир может быть основным на предстоящем чемпионате Европы. Входит в сборную страны центральный защитник Хусейн Туркмен. Заметно прибавил однофамилец президента Турции центральный полузащитник Доган Эрдоган.

«Трабзонспор» шесть раз становился чемпионом Турции. В сезонах 1975/76, 1976/77, 1978/79, 1979/80, 1980/81, 1983/84, когда ворота черноморцев защищал легендарный Шенол Гюнеш, нынешний тренер сборной Турции. «Соккер.ру» посвящал ему отдельный материал. Стадион, на котором «черноморский шторм» принимает соперников носит имя Шенола Гюнеша. Позволят ли черноморцам выиграть седьмой чемпионский титул?

Конечно, они сыроваты для чемпионства - и «Трабзонспор», и его тренер. Рядом голодный до титулов «Башакшехир», разыгравшийся чемпион «Галатасарай», не сказал своего последнего слова «Фенербахче». Борьба за титул ожидается жаркой. Но претензии черноморцев остаются серьёзными. Пока они первые. А там видно будет.