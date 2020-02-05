В ногу раненый «джигит» далеко не убежит

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сегодня, 18:27

«Соккер.ру» рассказывает об обострении борьбы за титул чемпиона Турции.

Рано или поздно это должно было случиться. Лидерство «Сивасспора» на протяжении десяти туров - уже подвиг. Но «джигиты» должны были рано или поздно оступиться. Ведь состав у них нельзя назвать чемпионским. А желающих выиграть Суперлигу немало.

«Сивасспор» гостил у середняка «Газишехира» и получил сполна. Перелом в игре наступил незадолго до перерыва, когда Мухаммет Демир и одолженный у «Майнца» Александру Максим забили по мячу. Для румына Максима этот гол стал вторым в матче, а счёт вырос до 3:1. После перерыва «джигиты» пропустили ещё два мяча от новичка Суперлиги. Как итог 1:5.

Поражение очень тяжёлое, причём не только в плане счёта. «Сивасспор» остался единоличным лидером по набранным очкам, но у отстающего «Трабзонспора» на три очка меньше. Стало быть, помимо лидера фактического, есть ещё и потенциальный. И в случае победы «черноморского шторма» над «Малатияспором» возникнет двоевластие. «Сивасспор» позволил приблизиться к себе «Башакшекиру», «Аланьяспору» и пока действующему чемпиону «Галатасараю», который ещё не сложил своих полномочий. По лидеру нанесён и мощный психологический удар. Впервые в сезоне команда Ризы Калимбая подверглась разгрому, да ещё в игре с не самым сильным соперником. Значит, не столь силён идущий первым коллектив из Сивасса.

В недавнем материале, посвящённом турецкому чемпионату, я называл «Фенербахче» главным претендентом на титул. Не отказываюсь от своих слов и сейчас, даром, что «канарейки» проиграли в Трабзоне. Черноморцы очень грамотно провели матч на стадионе «Шенол Гюнеш». Не стали тянуть с ответом на быстрый гол Макса Крузе, затем забили второй. Отлично сыграл в воротах хозяев Угурчан Чакир, не позволивший Крузе сравнять счёт в конце игры. Для Угурчана было важно выйти победителем в дуэли с Алтаем Байиндиром. Два молодых стража ворот мечтают сыграть на чемпионате Европы. «Фенер» проиграл и откатился со второго места на пятое. Но, как ни парадоксально, шансы команды Эрсуна Янала выиграть двадцатый титул выросли. «Джигиты» не смогли оторваться. А ликвидировать отставание в четыре очка от «Сивасспора» (а может и от «Трабзонспора» ) для «канареек» не должно стать проблемой.

«Башакшехир» не дал спуску столичному «Генчлербирлиги» - 3:1. Дубль сотворил капитан стамбульцев, первая и пока единственная легенда молодого клуба Эдин Вишча. Что же в боснийце героического? В том, что он играет за «Башак» уже 9 лет. Начинал когда клуб из Стамбула играл в самых низах под другим именем. Вишча собирается выходить на поле стадиона «Фатих Терим» пока его команда не станет чемпионом, а может и дольше. «Башакшехир» вышел на второе место. В следующем туре может выйти вперёд, если обыграет в гостях «Сивасспор». Но «джигиты» вряд ли согласятся с таким поворотом дел.

Герой старта «Аланьяспор» тем временем выиграл пятый матч подряд и обнаружил себя на четвёртом месте. Второе дыхание? Быть может. Однако все эти пять соперников не принадлежали к числу сильных клубов, поэтому в победах команды нет ничего сверхъестественного. Другое дело - следующий соперник. Им станет «Фенербахче» - бывший клуб их главного тренера Эрола Булута. Поездка в азиатскую часть Стамбула должна прервать победную серию «Аланьяспора». Уж больно злы сейчас «канарейки» на весь мир. Ведь «Фенер» помнит о матче первого круга, в котором гранд получил увесистую оплеуху в виде 1:3.

Один из лучших тренеров в истории турецкого футбола Фатих Терим навёл порядок в «Галатасарае». Чемпион выиграл четыре встречи подряд. Сейчас «Джим-Бом» отстаёт на пять очков от «Сивасспора» и на одно от «Фенербахче». Не стоит спешить примерять к чемпиону приставку «бывший». «Галатасарай» остаётся мощной силой даже с учётом потерь Райана Бабела и Стивена Н’Зонзи. Наконец-то обрёл былую уверенность Радамель Фалькао. Осенью казалось, что колумбиец напрасно приехал в Стамбул. Но в последних четырёх встречах Радамель отличился четыре раза, что сказалось на графике его команды. В ближайшем туре «Джим-Бом» останется в своём городе, а именно отправится на стадион, носящий имя действующего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Там принимает соперников пятый представитель Стамбула в Суперлиге «Касымпаша». Вряд ли чемпион будет щедр в игре с одним из аутсайдеров.

«Бешикташ» тем временем обрёл нового тренера. Свободную вакансию заполнил бывший полузащитник «чёрных орлов» Серхен Ялчин, который ради такого случая уволился из «Йени Малатияспора». Дебют 47-летнего Серхена в новой роли оказался успешен. «Бешикташ» выиграл на берегах Чёрного моря у «Ризеспора» 2:1. И Лорис Кариус на сей раз ничего не привёз. «Бешикташ» отстаёт от лидеров на 8 очков. Можно ещё вытянуть сезон. Хотя бы в Лигу Европы попасть.

В субботу «чёрные орлы» сыграют дома с «Газишехиром». Как встретит публика нелюбимого Кариуса? Серхену Ялчину тёплый приём обеспечен. А ещё через неделю 15-кратные чемпионы Турции проведут важнейший матч с «Башакшехиром», от исхода которого может зависеть расстановка в верхах.

Как видим, интрига в турецкой Суперлиге не просто жива. Борьба за места под турецким солнцем обещает быть очень жаркой. Как и само турецкое солнце.