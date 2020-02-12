«Крокодил» летает не от хорошей жизни

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сегодня, 19:31

«Соккер.ру» рассказывает о преображении аутсайдера Лиги 1.

Ещё в декабре «Ним» выглядел обречённым на вылет. «Крокодилы» провалили первый круг. Три месяца команда не знала побед. Да и ничьи были за счастье. Особенно жалко смотрелся «Ним» в декабре - четыре поражения со счётом 1:4.

Куда всё пропало? Ведь в предыдущем чемпионате команда Бернара Блакара заняла девятое место. Для новичка Лиги 1 более чем приличное место. Показывала хороший футбол. Вратарь Пол Бернардони, одолженный у «Бордо», мечтал о сборной. Но в новом чемпионате что-то пошло не так. Не сразу. В сентябре «крокодилы» даже показывали зубы. Отыграли два мяча с «Монако», выиграли у «Бреста», у «Тулузы». А потом как отрезало. Синдром второго года?

Во французской прессе стали говорить о возможной отставке Бернара Блакара. И тренера бы уволили, если б не его заслуги перед клубом. Это ведь Блакар в 2015 году подобрал «крокодилов» со дна Лиги 2, собрал игроков. Четырнадцатое место, шестое, а потом второе. Впервые за 25 лет клуб из одного из интереснейших городов Франции пробился в компанию сильнейших. Разве можно увольнять такого тренера, не дав ему возможности исправить положение.

Небольшое отступление. Чем же так знаменит город Ним, где базируется «Олимпик» - местный клуб - одноклубник «Лиона» и «Марселя»? Ним известен ещё с античных времён, а крокодил, изображённый на городском гербе и на клубной эмблеме, не что иное, как символ подчинения Египта Риму. Ведь зубастая рептилия изображена посаженной на цепь. Ним был одним из оплотов гугенотов, тех самых, которых убивали в Париже во время Варфоломеевской ночи. Но мало кто знает, что та самая Варфоломеевская ночь была акцией возмездия за Нимскую резню, которую учинили протестанты католикам. Джинсовую ткань изобрели в Генуе, отсюда и название. Но красить её в голубой цвет стали именно в Ниме. Поэтому сами брюки называются джинсы, а ткань, из которой их шьют, - деним. Футбольный клуб «Олимпик Ним» был несколько раз близок к завоеванию чемпионского титула. Но всякий раз пропускал кого-то вперёд, чаще всего «Реймс». Четыре раза «крокодилы» приходили на финиш вторыми. Та же самая история и в Кубке Франции - три финала и ни одного трофея. В начале девяностых «Ним» покинул компанию сильнейших и отсутствовал в ней вплоть до 2018 года. Пока его не вернул туда Бернар Блакар.

Вернёмся в наше время. Наступил новый, 2020 год, и «Ним» словно подменили. «Крокодилы» начали второй круг с победы над «Реймсом» - первый выигрыш за три с лишним месяца. Выиграли, так выиграли. Две следующих встречи «крокодилы» проиграли и продолжали сидеть на дне Лиги 1. Ниже только «Тулуза», залегшая на дно. Но затем команда Блакара красиво раскатала «Монако» 3:1. Заодно оттолкнулась от «Тулузы». И предпоследнее 19 место уже не виделось столь печальным. Дальше был обыгран соперник в борьбе за выживание «Дижон» - 2:0. «Крокодилы» уже восемнадцатые, а пострадавшие от них соперники всего лишь этажом выше. Но затем «Ним» разобрался с «Ниццой» на поле соперника 3:1. Причём показал при этом игру вполне серьёзную, не соответствующую статусу аутсайдера.

Три победы подряд сделали своё дело. «Ним» пока что пребывает в зоне вылета, но опережает предпоследнюю команду лиги «Амьен» на четыре очка. И отстаёт от «Дижона» на очко, от «Метца» на три, а от «Сент-Этьена» на четыре. Так что не всё потеряно. Далеко не всё. Впереди ещё четырнадцать туров. Уже через неделю «крокодилы» могут выбраться из последней тройки при условии победы над «Анже».

В чём причина столь стремительного подъёма «крокодилов»? Даже трудно сказать. Возможно, Бернар Блакар сумел за время короткой рождественской паузы привести команду в порядок. «Ним» сейчас выглядит примерно так же, как в прошлом сезоне. А может и прибавить. Перед самым закрытием трансферного окна ряды команды пополнил известный нападающий Нолан Ру.

Нолан весьма одарённый футболист. Вполне мог бы играть в сборной Франции. Но свой талант он не смог реализовать до конца - ни в «Бресте», ни в «Лилле», ни в «Сент-Этьене». Что-то не хватало Нолану. Несколько лет назад интерес к нему проявляли «Зенит» со «Спартаком», но дальше сообщений в прессе дело не дошло. Ру остался во Франции. Сменил «Сент-Этьен» на «Метц», потом оказался в «Генгаме», где напрочь разучился забивать. За полтора сезона три гола. А ведь Нолану всего 31 год. Рановато для заслуженного отдыха.

Но в первом же матче за новый клуб Ру сумел отправить мяч в ворота «Дижона». В следующей встрече с «Ниццей» опытный нападающий не забил, но смотрелся более чем прилично. И если форвард разыграется, то «Ниму» это будет только на руку.

В январе у «Нима» мощно заработали фланги. Левый, где действует опытный Ромен Филиппото, и правый, за который отвечает Зинедин Ферхат. Причём оба футболиста пришли в команду только летом. Впрочем, Филиппото тянул на себе «крокодилов» весь первый круг, если б не он, то очков было б ещё меньше. Тёзка Зидана не сразу вписался в игру, но сейчас он понимает, что от него хочет Блакар.

И, конечно же, нельзя не отметить, что обрёл былую уверенность Пол Бернардони. Сильный вратарь, а Бернардони относится именно к таковым, - залог успеха. Бернар Блакар верил в Пола, даже когда тот пропускал кучу мячей в декабре. В январских и февральских матчах Бернардони сыграл превосходно. Если бы ни Стив Манданда, ещё не пропускавший в этом году, то 22-летнего Пола можно было б назвать лучшим вратарём в играх второго круга. Ну, так Манданда - чемпион мира, а Бернардони дальше молодёжки не добирался. Ещё всё впереди. Кстати, «Марсель» уже закидывал удочки в «Бордо», которому принадлежит вратарь «крокодилов». Несложно догадаться, у кого больше шансов выкупить талантливого голкипера. И придётся «Ниму» арендовать Пола уже у «Марселя», ведь Манданда на пенсию не собирается. Однако всё это будет иметь смысл, если «крокодилы» останутся в элите.