Боты и «датский Роналдо». Новые скандалы в «Барселоне»

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сегодня, 18:20

Если каталонский клуб заплатил миллион евро за оскорбления Месси в сети, то «Соккер.ру» уже ни один трансфер Бартомеу не удивит.

Испанские журналисты выяснили, что почти миллион евро из бюджета «Барселоны» руководство отдало некой «аналитической компании». Параллельно была создана ферма ботов из десятков аккаунтов, которые раскручивались и рекламировались. Боты всегда хвалили Бартомеу и жестко критиковали Месси, Пике, Гвардиолу и потенциальных конкурентов президента на будущих выборах.

Аккаунты, как показало расследование испанских журналистов, вело как раз то самое агентство. А когда «Барселона» отвергла обвинения – уверяют, что Бартомеу не платил за дискредитацию Месси и компании, хотя признают, что клуб нанял именно эту фирму, то расследователи выложили документы, где указано – аккаунты с оскорблениями принадлежат владельцу той самой конторы.

Совпадение? Даже сумма странная. «Анализ отзывов» не стоит миллион евро. А вот черный пиар – другое дело. Пике, Бускетс и Месси вряд ли настолько тупые, чтобы после личной встречи с Бартомеу поверить, что ферму ботов агентство на контракте с клубом создало ради веселья. Похоже на обычную предвыборную технологию. Клуб от того, что боты поливали помоями Лионеля, Пике и Бускетса, выгоду не получал.

Отбеливали Бартомеу, доказать, что он ни при чем, будет сложно. Пожалуй, пора вносить поправки в законы по всему миру – хейт-боты давно стали опасными. Например, геноцид мусульман в стране, которую многие не найдут на карте – речь о Мьянме, начали после того, как сторонники массовых убийств получили доступ к рекламе через известный сайт одного невероятно богатого и сказочно недалекого человека.

Но тут ведь еще источник оплаты важен. Если Бартомеу заплатил клубными деньгами за дискредитацию Месси и его напарников, за то, чтобы боты критиковали Вальверде вместо самого президента, то его надо гнать в шею из «Барселоны». Хотя бы потому, что это низко, подло и тупо. Заплатить деньгами, которые заработал Лионель, за ушат помоев на капитана клуба?

Если кому-то не нравятся действия аргентинца на поле или его выступления за его пределами – есть право критиковать в рамках закона, но платные оскорбления – клиника. В мире уже есть войны, которые начинали с помощью дезинформации в сети, поэтому не будем удивляться, если Бартомеу вправду настолько жалкий. Неужели так хочет удержаться у власти?

Президент самого доходного клуба планеты – пост политический, а выборы будут в 2021 году. И уже сейчас понятно, что Пике, Бускетс и Месси попробуют устроить революцию. Скорее всего, или сами найдут кандидата, которому поверят, или Жерар закончит карьеру и пойдет войной на Бартомеу. Ничего нового – Касильяс встретился с Пуйолем и Иньестой, а потом пошел на выборы президента Федерации футбола.

Понятно, что не обошлось без благословения Флорентино Переса – ненавидит нынешнего руководителя ведомства Луиса Рубиалеса, накануне ЧМ -18 даже главного тренера у сборной украл. А Бартомеу украдет у «Барселоны» годы для перестройки, если продолжит оставаться на своем посту. Скандал с фермой ботов служит лишь штрихом к портрету. Еще хуже, что класс управленских решений Хосепа давно не выдерживает никакой критики.

Возьмите только одну кадровую составляющую – нападающие. Понятно, что в «Барселоне» не каждый форвард приживется, пока тень Месси накрывает всю чужую половину, кроме штрафной площади. Лионель теперь из ее пределов наносит не так много ударов, как раньше, действует глубже. Форвард всегда нужен, но специфика новая. Времена Ибрагимовича и Вильи можно не вспоминать – ссорились с Лионелем, который сам хотел играть в атаке на острие.

Сейчас приоритет другой, постаревшему Месси нужна эффективная поддержка, особенно в решающих матчах. Найти молодых Хави и Иньесту нельзя, но нужно помнить, как на игру Лионеля влияли Неймар и Суарес. Уход первого подкосил атаку «Барселоны», травма Луиса – надломала. Но хуже всего, что Бартомеу – бездарный покупатель. Например, сравните подход «Боруссии» Д и «Барселоны» именно при подписании форвардов.

Суареса забрали готовым и за огромные деньги – должны благодарить «Аякс» и «Ливерпуль», Луиса идеально подготовили. Но остальные игроки группы атаки не стали аналогичными примерами. Малком, Дембеле, Алькасер, даже Гризманн – покупки, к которым изначально относились настороженно, как и к трансферу атакующего Коутиньо. Никто из перечня не вписался в состав так, как получилось у Неймара или Суареса. Никто не подружился с Месси, а это для успешного игрока атаки «Барселоны» – так уж сложилось в клубе, крайне важно.

А «Боруссия» Д, которую удобно использовать для сравнения, ведь зимой им нужен был форвард вместо как раз Алькасера – взяли Холанда, также подписывала контракты с Левандовски – 5 миллионов евро, Обамеянгом – 13 млн евро, Ройсом – 17 млн евро, Пулишичем – 250 тысяч евро, Дембеле – 15 млн евро, а отдали «Барселоне» Усмана в разы дороже. Еще Санчо в Дортмунд перевезли за 9 миллионов, но расстанутся с выгодой, как и в случае с Левандовски – в прошлом, или с Холандом – в будущем.

Бартомеу отбил покупку Малкома продажей в «Зенит», но ему не компенсировать ставку на Коутиньо, Дембеле и Гризманна. Также плохо, что когда нужно не потратить огромные деньги, а просто решить кадровую проблему экстренно, то Хосеп – беспомощный. Например, одобрил приглашение в команду Кевина Принса-Боатенга, хотя в день трансфера все спрашивали себя: «Зачем?» Та же история сегодня с датчанином Брейтуэйтом. «Барселона» просто своровала единственного нормального форварда «Леганеса», причем против воли маленького клуба.

Заплатили 18 млн евро, подписали контракт до 2024 года вне трансферного окна, а на выходе вряд ли получим нового Суареса. Во-первых, новичок из Дании – вингер, а не центральный нападающий, его смешно обзывать «новым Роналдо» строго из-за лысины. Во-вторых, если бы в «Леганесе» Брейтуэйт играл так, что подходил для основы «Барселоны», то был бы первым списке целей. А до этого каталонцы перепробовали много вариантов, просто ни с кем не сумели договориться. Также говорят, что Месси заблокировал пару сделок, поскольку хочет видеть в команде Неймара и Лаутаро Мартинеса.

Снова же – вряд ли это идеальные ставки, ведь когда Суарес притащил в команду своего близкого друга Коутиньо – ничего не получилось. Футболистов должны выбирать профессионалы – селекционеры, скауты и тренеры, а не футболисты или президент. Например, Брейтуэйт связан с агентом Де Йонга, а до его подписания команда отпустила сразу двух молодых нападающих – сами накликали беду, а потом взбесили «Леганес», выплатив «клаусулу» новичка.

Можно ли назвать действия «Барселоны» высокоморальными? Тут как с оплаченными публикациями и комментариями – все понятно. Бартомеу пойдет в суд, конечно же, но после личной встречи футболисты придут домой, откроют названные аккаунты и убедятся в правоте журналистов – черный пиар обычно легко вычислить по форме, как и пропаганду, поэтому Хосеп просто закопал себя еще глубже.

Бедная «Барселона». И на поле полно проблем, и Вальверде, хотя дядька хороший, наделал массу ошибок, и атмосфера в коллективе плохая на фоне скандалов. А тут еще и правду о глупости Бартомеу, похоже, всему миру рассказали. Позорная ситуация. Если фанаты «Барселоны» проглотят ее – а у них «сосьос», которые платят ежегодные взносы, а дополнительно еще и носят миллионы евро в дни матчей в казну, то грош цена таким фанатам и их праву влиять на жизнь клуба.

Если не увидите протестов в ближайшее время против Бартомеу, то получится, что Бускетс, Пике и Месси завоевали для клуба десятки трофеев, а когда оказались в незавидном положении – команда в кризисе, пускай сезон пока не завершили провалом, а трибуны их бросили. Оскорбления в адрес легенд оплатили с клубной казны? В это сложно поверить, если встречаешь информацию впервые, но журналисты опубликовали документы, а объяснения Бертомеу невнятные.

Впрочем, разве можно от Хосепа требовать многого? Суаресу сделали операцию 12 января, у клуба было полно времени для поиска временного центрального форварда. Провалили все переговоры, дождались травмы Дембеле, выпросили у Ла Лиги право подписать новичка вне трансферного окна и пошли за вингером из состава аутсайдера, который не обязательно потянет уровень основы «Барселоны». Причем подписали за 18 млн евро игрока без согласия его клуба, что в приличном обществе не приветствуется.