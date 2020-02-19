Смородская: «Фернандеш не получил призовые, потому что играл плохо»

Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала информацию о том, что бывшему хавбеку клуба по ее решению не выплатили 4,35 миллиона рублей призовых за победу в Кубке России.

Премия – это не зарплата, а поощрительная выплата. А такие выплаты делаются на основании положения о премировании. Там сказано, что по решению руководства премия может быть выплачена в полном объёме, а может быть и не выплачена вовсе. Все игроки получили разные деньги, а Фернандеш не получил вообще, потому что играл плохо.