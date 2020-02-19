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Смородская: «Фернандеш не получил призовые, потому что играл плохо»

сегодня, 17:45

Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала информацию о том, что бывшему хавбеку клуба Мануэлу Фернандешу по ее решению не выплатили 4,35 миллиона рублей призовых за победу в Кубке России.

Премия – это не зарплата, а поощрительная выплата. А такие выплаты делаются на основании положения о премировании. Там сказано, что по решению руководства премия может быть выплачена в полном объёме, а может быть и не выплачена вовсе. Все игроки получили разные деньги, а Фернандеш не получил вообще, потому что играл плохо.

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Все комментарии
shlomo
shlomo
сегодня в 18:03
Новость...ну прям на главную полосу всех газет....
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 18:03
пишите лучше про кокорина)))) он хоть в россии))
Паровозов
Паровозов
сегодня в 18:01
Уже отбил свою премию, выиграв суд у Локомотива.
Трезвый повар
Трезвый повар
сегодня в 17:59
Вот что происходит когда женщина руководит футбольным клубом
Dima salev
Dima salev
сегодня в 17:57
Пол года разборки кокорина с зенитом писали, теперь фернандеш с локомотивом
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